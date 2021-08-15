İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli yarına kadar tahliye edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli yarına kadar tahliye edecek

İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli yarına kadar tahliye edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi devam ederken, İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli yarına kadar tahliye edeceğini, Kanada ise Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonları askıya aldığını duyurdu.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi devam ederken, İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli yarına kadar tahliye edeceğini, Kanada ise Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonları askıya aldığını duyurdu.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Başta ABD olmak üzere birçok ülke ise Kabil'deki büyükelçiliklerini tahliye etmeye başladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personeli yarına kadar tahliye edeceğini belirtti. Geçtiğimiz cuma günü İsveç Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik personelinin sayısını azalttığını duyurmuş, ancak büyükelçiliğin tamamen tahliye edilip edilmeyeceğine karar vermek için bekleyeceğini kaydetmişti.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonların askıya alındığı duyurularak, "Afganistan'daki durum hızla gelişiyor. Misyonumuzun emniyetini ve güvenliğini sağlama yeteneğimize ciddi zorluklar getiriyor" denildi.

"Kanada'nın Afganistan Büyükelçisi ile görüştükten sonra, Kabil'deki diplomatik operasyonlarımızı geçici olarak askıya alma kararı alındı" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Kanada büyükelçiliği, Afganistan'daki güvenlik durumu, personelimiz için uygun hizmeti ve güvenliği garanti etmemize izin verir vermez faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

Kanada'dan ateşkes çağrısı

Açıklamada ayrıca, Kanada'nın Afganistan artan şiddeti kınadığı ifade edilerek, Kanada'nın kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes çağrısı yaptığı aktarıldı. "Başta kadınlar, kızlar ve etnik azınlıklar olmak üzere Afganların Taliban tarafından kontrol edilen bölgelerde maruz kaldığı adaletsizliklere son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" denilen açıklamada, Kanada, Afganistan'a ve Afgan halkına bağlılığını sürdürüyor ve onları desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Almanya Kabil'de bulunan büyükelçiliklerini havalimanına taşıdı

ABD ve Almanya Kabil'de bulunan büyükelçiliklerini güvenlik gerekçesi ile havalimanına taşıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına taşındığını aktarırken, personelin tahliyesi için hazırlık yapıldığını ifade etti. Maas, "Elçilik çalışanlarını, havalimanının askeri bölümüne taşıma kararı aldık. Çalışanlarımızın güvenli tahliyesi için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Kabil Büyükelçilik çalışanlarının binadan ayrılarak havalimanına taşındıklarını açıkladı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok
Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mehmet Şimşek Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Işın Karaca Armağan Çağlayan
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli yarına kadar tahliye edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 17:43:38. #1.15#

title