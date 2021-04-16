İsveç Diyeti Listesi ( 13 Günlük Diyet )

Pandemi nedeniyle yapılan kısıtlamalar ve beraberinde gelen kilolar, yaz sezonunun yaklaşmasıyla korkulu rüyamız haline geldi. Vaka sayılarının artması ve spor salonlarının kapatılmasıyla birlikte fazla kilolardan kurtulmak için tek çaremiz diyet oldu. Bu noktada sizler için en merak edilen diyetleri araştırmaya devam ediyoruz. İşte son dönemde en çok araştırlan ve uygulanan diyetler arasında öne çıkan İsveç Diyeti hakkındaki detaylar ve İsveç Diyeti Listesi

İsveç diyeti bir başka adıyla 13 Günlük Diyet'in en büyük avantajı 13 günde 7-20 kilo vermenizi sağlaması ve metobolizmayı hızlandırarak bu kiloları 2 yıl boyunca sizden uzak tutması. Diğer diyetlere oranla kilo verdirme hızı daha yüksek olan İsveç diyeti 13 gün sonra sizi ideal kilonuza kavuşturup, yaza fit bir şekilde girmenizi sağlayacaktır. Ancak öncelikle hangi diyeti uygulayacak olursanız olun öncelikle doktor kontrolü altında yapmanınızı öneririz.

İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

13 günlük diyet, Danimarka diyeti, İskandinav diyeti olarakta bilinen İsveç diyeti, İskandinav bölgesi ülkelerinin obeziteye karşı savaş olarak çıkarttığı bir beslenme şeklidir. Düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve protein tüketimini temel alan bir beslenme şekli olan İsveç diyeti, günde en az 2 litre su içmenizi önermektedir. Uzmanlar herhangi bir sağlık problemi olmayan ve 35 yaşın altındaki kişilerin uygulamasında bir sakınca olmadığını vurgulamaktadır. Eğer diyet sizi rahatsız ederse 6 gün uygulayıp bir ay ara verdikten sonra bu diyete devam edebilirsiniz. Her gün için farklı bir yiyecek listesine sahip olmasının yanında diyet boyunca yazılanın haricinde kahve,çay ya da meşrubatın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söylenmektedir.

İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ ( 13 GÜNLÜK )

1.Gün

Sabah:1 fincan kahve ve 1 adet şeker

Öğle:2 katı yumurta, 2 domates ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak

Akşam:2oogr biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

2.Gün

Sabah:1 fincan kahve ve 1 adet şeker

Öğle:2 dilim salam ve 1oogr Yoğurt

Akşam: 200gr biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata, 1 meyve

3.Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet şeker ve 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle:2 katı yumurta, 1 dilim salam, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

Akşam: 1 Porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates ve 1 meyve

4.Gün

Sabah:Zeytinyağlı ve limonlu rendelenmiş 1 havuç,1 katı yumurta

Öğle:Üzerine 1 kaşık tereyağ gezdirilmiş ve limonlanmış 200gr haşlanmış balık

Akşam: 200gr biftek ve brokoli

5.Gün

Sabah:1 fincan kahve ve 1 adet şeker

Öğle:2 katı yumurta, zeytinyağlı ve limonlu rendelenmiş 1 havuç

Akşam: 200gr haşlanmış tavuk, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

6.Gün

Sabah:1 fincan çay

Öğle:-

Akşam: 200gr ızgara kırmızı et, 1 meyve

7.Gün

Sabah:1 fincan kahve, 1 adet şeker ve 1 meyve

Öğle:2 katı yumurta, 25 gr peynir ve 100 gr yoğurt

Akşam:1 porsiyon haşlanmış brokoli ya da ıspanak

8.Gün

Sabah:1 fincan kahve ve 1 adet şeker

Öğle:2 katı yumurta, 200gr haşlanmış ıspanak ve 1 domates

Akşam:200gr biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

9.Gün

Sabah:1 fincan kahve ve 1 adet şeker

Öğle:2 katı yumurta ve 1 dilim salam

Akşam: 1 Porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates ve 1 meyve

10.Gün

Sabah:1 fincan kahve, 1 adet şeker ve 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle:Zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata ve 1 meyve

Akşam:200gr haşlanmış tavuk

11.Gün

Sabah:1 rendelenmiş havuç, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle:1 bardak taze sıkılmış portakal suyu ve 100gr yoğurt

Akşam:200gr biftek

12.Gün

Sabah:Zeytinyağlı ve limonlu rendelenmi 1 havuç

Öğle:Üzerine 1 kaşık tereyağ gezdirilmiş ve limonlanmış 200gr haşlanmış balık

Akşam:200gr biftek ve brokoli

13.Gün

Sabah:1 fincan kahve ve 1 adet şeker

Öğle:2 katı yumurta ve zeytinyağlı ve limonlu rendelenmi 1 havuç

Akşam:200gr haşlanmış tavuk zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

Metabolizmalar kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bir diyete başlamadan önce mutlaka değerlerinizi ölçtürüp, doktor veya diyetisyenden tavsiye almanızı öneririz.