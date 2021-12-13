İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile skandal görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara çıkarıyorlar
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindekiler terör örgütü YPG'li isimlerle skandal bir görüşme gerçekleştirdi. Linde, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşarak "Kuzeydoğu Suriye'deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" notunu düştü. Öte yandan görüşmelerde terör örgütüne maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin, eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Ypg ile geçtiğimiz ay görüşmesinin ardından örgütle yeni bir temas gerçekleştirildi. YPG'ye ziyaret, bu kez İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin öncülüğünde yapıldı.
Linde ve beraberindekiler, sözde "Suriye Demokratik Meclisi" Eşbaşkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi. Görüşmenin, ABD'nin zırhlı araçlarla donatılan ve askeri eğitim verilen YPG'ye yardımları sürdürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.
İsveç'in, çocukları kaçıran terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.
İsveçli Bakan, Twitter adresinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü şeklinde ifadelere imza attı.
Ann Linde, "Kuzeydoğu Suriye'deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor." diye yazdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, 2 Aralık'ta, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşmüştü. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı, AGİT Dönem Başkanı İsveç'in ev sahipliğinde başkent Stockholm'de düzenlenmişti. Toplantı için İsveç'te bulunan Çavuşoğlu, Ann Linde ile görüşmüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Güne AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yle görüşerek başladık. Afganistan ve Ukrayna dahil AGİT coğrafyasındaki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullanmıştı.
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