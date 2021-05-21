İstismarda bulunduğu 14 yaşındaki kızdan çocuğu olan sanığa 45 yıl hapis istemi
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İstismarda bulunduğu 14 yaşındaki kızdan çocuğu olan sanığa 45 yıl hapis istemi

İstismarda bulunduğu 14 yaşındaki kızdan çocuğu olan sanığa 45 yıl hapis istemi
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nitelikli cinsel istismarda bulunduğu, o dönem 14 yaşında olan Y.S.A.'dan bir erkek bebeği dünyaya gelen Selçuk Çatalcam'ın 45 yıla kadar hapsi istendi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nitelikli cinsel istismarda bulunduğu, o dönem 14 yaşında olan Y.S.A.'dan bir erkek bebeği dünyaya gelen Selçuk Çatalcam'ın 45 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianamede, Selçuk Çatalçam'ın okul çıkışında Y.S.A.'yı, 'bir yerlerde oturma' bahanesiyle arabaya bindirip tenha bir yere götürüp önce istismar, ardından da tecavüz ettiği belirtildi.

Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmalarının ardından açtıkları velayet davası sürdüğü için Fethiye'deki yurtta kalan Y.S.A., yaklaşık 8 ay önce intihara kalkıştı. Bu olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine Muğla il merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. 19 Ekim'de burada rahatsızlanan Y.S.A., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Y.S.A. bir gün sonra 3 kilo 520 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, durumu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve annesi Sevgi S.'ye bildirildi. Sevgi S., kızından Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki barda çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 10 yaşında 1 kız çocuk babası Selçuk Çatalcam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DNA ÖRNEĞİYLE KANITLANDIFethiye Cumhuriyet Savcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.S.A.'nın, kaldığı yurttan izin alarak kardeşiyle Milas'ta kafeye gittiği, burada garsonluk yapan Selçuk Çatalcam ile konuştuğu ve konuşmada yaşı ile kaldığı yeri de söylediği belirtildi. Birkaç gün sonra Y.S.A'nın bir kez daha aynı kafeye geldiği, Selçuk Çatalcam ile birbirlerinin telefon numaralarını aldıkları belirtildi. Selçuk Çatalcam'ın 2020 yılı şubat ayında Y.S.A.'nın kaldığı Fethiye'ye gittiği, okul çıkışında Y.S.A.'yı, 'bir yerlerde oturma' bahanesiyle arabaya bindirip tenha bir yere götürüp önce istismar, ardından da tecavüz ettiği belirtilen iddianamede, Selçuk Çatalcam'ın, "Ailenle konuşurum. Yaşın dolduğunda evleniriz" diyerek Y.S.A'nın yaşının 18'in altında olduğunu bildiğini bir kez gösterdiği belirtildi.Olaydan 38 hafta sonra rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede hamile olduğu tespit edildiği, ifadesinde Selçuk Çatalcam'ın istismarına uğradığını söylediği de iddianamede yer buldu. Gözaltına alınan Selçuk Çatalcam'n, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini savunduğu, doğan çocuktan alınan DNA örneğinin ardından olayın kesinleştiği kaydedildi. Savcı, iddianamesinde Selçuk Çatalcam'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.HİÇBİR KADIN, HİÇBİR ÇOCUK YALNIZ YÜRÜMEYECEK

Y.S.A'nın avukatı İslam Gezer, "Dosyadaki Adli Tıp raporu başta olmak üzere telefon kayıtları ve alınan ifadeler sanığın suçu işlediğini açıkça göstermektedir. Sanığın hiçbir beyanı kabul edilemeyeceği gibi cezada indirim alma gayesi ile yaptığı savunmalar da dinlenilmeyecek kadar gerçeklikten uzak. DNA raporu da her şeyi gözler önüne seriyor. Sanığın en ağır cezayı alması için mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir kadın, hiçbir çocuk yalnız yürümeyecek" dedi.


İstismarda bulunduğu 14 yaşındaki kızdan çocuğu olan sanığa 45 yıl hapis istemi
İstismarda bulunduğu 14 yaşındaki kızdan çocuğu olan sanığa 45 yıl hapis istemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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İstismarda bulunduğu 14 yaşındaki kızdan çocuğu olan sanığa 45 yıl hapis istemi - Haberler
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