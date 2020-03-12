İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da program düzenlendi.

"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da program düzenlendi.

Konya'da, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın o dönemde Türk milletinin yaşadığı cefayı ve çetin mücadeleyi anlattığını söyledi.

"Bu topraklarda olmamızı kabul edemeyenlerle tarih boyu devam eden mücadelemiz halen devam ediyor." diyen Vali Toprak, "Mehmet Akif Ersoy hem bir şairdi hem bir mütefekkirdi. Kur'an-ı Kerim üzerinde uzmanlaşmış ve bunu hayatına aksettiren, yaşayan bir şairimizdi. Öyle bir İstiklal Marşı yazmıştır ki her okuduğumuzda heyacanlanmamak mümkün değil. Her bir kelimesi mana yüklü, anlam yüklü ve bizim nerelerden nereye geldiğimizi, milletimizin köşeye sıkıştırıldığı düşünüldüğü zaman bile o yoklukta, kıtlıkta neler yapabileceğinin en güzel göstergesi." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nda, teknolojiye karşı imanın ne kadar güçlü olduğunun anlatıldığını kaydeden Toprak, "En son fert kalana kadar bu memleketin kimseye teslim edilmeyeceğinin bir göstergesidir, şehitlere duyduğumuz minnetin ifadesidir. Hürriyet, özgürlük ve bağımsızlık söz konusu olduğunda Türk milletinin bundan, canını verse de vazgeçmeyeceğinin mücadelesinin ifadesidir. Bu ruhu kaybetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Etkinlik, Vali Toprak'ın konuşmasının ardından lise öğrencileri tarafından hazırlanan, İstiklal Marşı'nı yazılma sürecinin anlatıldığı tiyatro ve oratoryonun sahnelenmesiyle son buldu.

Törene, Vali Toprak'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen tören, Mehmet Akif Ersoy resimlerinden oluşan serginin açılışı ile başladı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Nihat Selek, törende yaptığı konuşmada, yeniden İstiklal Marşı yazmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nı anlatmaya sayfaların yetmeyeceğini belirten Selek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nın içerisindeki Türk milletinin makus talihi anlatılmakla bitmez. Bir kez daha yazalım desek hangi yürek, hangi kalem vardır? O ölümsüz tarihi anlatan mısraları kaç kişi bir kez daha bir araya getirebilir? Bence imkansızdır. İstiklal Marşı, ifade ettiği derin anlamlar ve şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki diğer milli marşlardan üstün bir konumdadır. Onun bu üstünlüğü, yüreği istiklal ve vatan sevgisiyle dolu bir şairin, milletin ruhunda makus bulan derin ızdırabın tercümanı olmasından ileri gelir."

Konuşmanın ardından öğrencilerden oluşan koro tarafından Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiirler seslendirildi.

Daha sonra okul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan tiyatro oyunu sahneledi.

Öğrencilerin performansı, programı izleyen protokol tarafından büyük alkış topladı. Anma programı, yıl içinde düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, il protokolü ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Aksaray

Aksaray'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Aksaray Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Fatih Mesleki ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tamer Öztürk, yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın ruhunun iyi anlaşılmasının gerektiğini, bunun için de ilk önce Mehmet Akif Ersoy'un çok iyi tanınması gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerin hazırladığı "Hakkın Sesi Mehmet Akif" adlı oratoryonun sergilendiği program, ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen "İstiklal Marşını Ezberden Güzel Okuma Yarışması"nda birinci olan Emlak Kredi İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Ecrin Nisa Deveci'nin İstiklal Marşı'nı okuması ile devam etti.

Program, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa Aksaray Valisi Ali Mantı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Karaman

Karaman'da, TOBB Fen Lisesi tarafından Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, tarih öğretmeni Tahir Bilgin'in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Tören, İstiklal Marşı konulu tiyatro gösteriminin ardından müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA