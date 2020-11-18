İstiklal Marşı ne zaman yazıldı? İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? İstiklal Marşı 10 kıtası

Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, milli mücadele döneminin zorlu yıllarının ruhunu taşıyan İstiklal Marşı sözleri, İstiklal Marşı 2 kıtası, İstiklal Marşı bestecisi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü, İstiklal Marşı notaları, İstiklal Marşı ile ilgili her şey haberimizde. İstiklal Marşı kaç kıtadan ve dizeden oluşur?

İstiklal Marşı, Türkiye ve K.K.T.C. 'nin milli marşıdır. İstiklal Marşı, Türk Milletinin bağımsızlığının sembolüdür. Genellikle okullarda, resmi maçlarda ilk 2 kıtası okunur. Fakat İstiklal Marşı toplamda 10 kıta ve 41 dizeden oluşmaktadır. Peki İstiklal Marşı nedir, sözleri nelerdir, tüm kıtaların yazılışı nedir?

İSTİKLAL MARŞI NEDİR?

İstiklal Marşı, Milli Mücadele'nin en önemli olduğu dönemde düzenlenen bir yarışma ile kabul edilmiş bir şiirdir. Savaş koşulları altında olan yazılmış bu şiir bir asırdır dillerden düşmemektedir. Türk milletinin bağımsızlık sevgisi, vatan sevgisi bu eserde ustalıkla işlenmiştir.

İstiklal Marşı yazarı kimdir : Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı bestesi kime ait : Osman Zeki Üngör

İstiklal Marşı orkestrasyonu kime ait : Edgar Manas

İstiklal Marşı kabul tarihi : 12 Mart 1921

İSTİKLAL MARŞI KAÇ KITA VE DİZEDEN OLUŞUR?

İstiklal Marşı kaç kıta : 10 kıta

İstiklal Marşı toplam kaç dize : 41 dize (mısra)

İstiklal Marşı toplamda 10 (on) kıtadan ve 41 (kırk bir) dizeden oluşmaktadır. Normalde ilk 9 kıta dörtlük şeklindedir. Fakat 10. ve son kıtada ise 5 dize vardır. Haliyle 9*4=36 dize ve 5 dizenin toplamı 41 dize etmektedir. Kısacası İstiklal Marşı toplamda 10 kıtadan oluşur. Toplam dize (mısra) sayısı 41'dir.

12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ NASIL OLDU?

Milli Mücadele'nin en yoğun olduğu dönemlerde Türk milletinin milli duygularını ifade edecek, bağımsızlık ve mücadele azmini arttıracak, halkın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek bir milli marş yazılması için Maarif Vekaleti tarafından 1921'de bir yarışma düzenlenmiştir.

Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen yarışmaya 724 şiir ile katılım gerçekleşti. Yarışmayı kazanan şiire para ödülü konuldu. Ödüllü bir yarışma olduğu için bu yarışmaya katılmak istemeyen Mehmet Akif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin teşviki ile yarışmaya katıldı. Mehmet Akif Ersoy kaleme aldığı Kahraman Ordumuza adlı şiir ile yarışmayı kazandı ve şiiri milli marş olarak kabul edildi.

9 dörtlük ve 1 beşlikten oluşan şiirin ilk iki dörtlüğü İstiklal Marşı'nın güftesi olarak söylenmektedir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN YAZARI KİM? MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesi Buhara göçmeni Emine Şerif Hanım, babası ise Kosova'lı İpekli Tahir Efendi'dir.

İlköğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başlayan Mehmet Akif, ortaöğrenimini ise Fatih Merkez Rüştiyesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimi için dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi'ne kaydolan Mehmet Akif bu okulu yarıda bırakarak, bir an önce meslek sahibi olmak isteği sebebiyle Ziraat ve Baytar Mektebi'ne kaydoldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli dergilerde şiir ve yazılar yayınladı.

Eğitimini bitirdikten sonra (Ziraat Bakanlığı) Orman ve Vaadin ve Ziraat Nezareti'nda memur hayatına görevli müfettiş olarak başladı. Memuriyet hayatı boyunca başta İstanbul, Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan'da bulundu. Edebiyat öğrenmenliği de yapan Mehmet Akif şiir yazmaya devam etti. Servet-i Fünun dergisinde şiir ve yazıları yayınlandı.

Siyasi hayatın içerisinde de yer alan Mehmet Akif, II. Meşrutiyet'in etkisi altında kaldı. Bu yıllarda istibdat olarak adlandırılan dönemin en şiddetli muhaliflerinden birisi olmuştur. Aynı zamanda halkı aydınlatmak için Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamid, Süleyman Nazif, Cenap Şahabettin gibi isimler ile beraber çalışmalar yürütmüştür. Bu dönemlerde Teşkilât-ı Mahsusa ve Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye Cemiyeti'ne de girmiş ve faaliyetlerde bulunmuştur.

Millî Mücadele'ye şair, hatip, seyyah, gazeteci ve siyasetçi olarak katılan Mehmet Akif, I. Meclis'e Burdur milletvekili olarak katılmıştır. İstiklal Madalyası'na layık görülen Mehmet Akif Ersoy 1922 yılında sağlık gerekçesi ile milletvekilliğinden istifa etmiştir. Mevcut siyasi durumdan duyduğu rahatsızlıktan dolayı Mısır Hıdivi Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a gitmiş ve yaşamının bir dönemi bu ülkede geçmiştir.

Siroz hastalığına yakalanan Mehmet Akif, 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda hayatını kaybetti. Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Kabri iki yıl sonra üniversiteli gençler tarafından yaptırılmıştır. Mezarı 1960'ta yol inşaatı nedeniyle kabri Edirnekapı Şehitliği'ne nakledildi.

İSTİKLAL MARŞI'NIN BESTECİSİ KİM?

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilmesinden sonra şiirin bestelenmesi için yeni bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya toplamda 24 besteci katıldı. Ankara'da 1924 yılında seçici kurul Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etti. 1930 yılına kadar çalınan bu beste 1930 yılında değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Zeki Üngör'ün hazırladığı beste kullanılmaya başlandı.

Bu marşın armonileşmesini Edgar Manas, bando düzenlemesini ise İhsan Servet Künçer yapmıştır.

İSTİKLAL MARŞI 2 KITASI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

***

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İSTİKLAL MARŞI 10 KITASI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

***

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

***

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

***

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

***

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

***

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

***

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

***

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

***

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

***

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İSTİKLAL MARŞI NOTALARI NELERDİR?

İstiklal Marşı birçok müzik aleti ile çalınabilir.