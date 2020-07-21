İstikbal, sanat ile mobilyayı yeni koleksiyonunda buluşturdu
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İstikbal, sanat ile mobilyayı yeni koleksiyonunda buluşturdu

İstikbal, sanat ile mobilyayı yeni koleksiyonunda buluşturdu Ressam Devrim Erbil'in İstanbul temalı eserleri artık mobilyalar üzerinde Türkiye'nin önemli mobilya markalarından İstikbal;

21.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:28

İstikbal, sanat ile mobilyayı yeni koleksiyonunda buluşturdu

Ressam Devrim Erbil'in İstanbul temalı eserleri artık mobilyalar üzerinde

İSTANBUL - Türkiye'nin önemli mobilya markalarından İstikbal; özel koleksiyon olarak ürettiği, üzerinde ünlü Ressam Devrim Erbil'in İstanbul temalı eserlerinin bulunduğu mobilyalarını tanıttı.

İstikbal Mobilya, sanatla mobilyayı bir araya getirmek amacıyla tasarladığı özel koleksiyon mobilyalarını tanıttı. Ressam Devrim Erbil'in önemli eserlerinden olan İstanbul manzaraları, İstikbal'in tasarımlarıyla 'İstikbal Sanat Koleksiyonu'nda bir araya geldi. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen koleksiyonun tanıtım davetine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensupları ve sanatseverler katıldı. Davete pandemi dolayısıyla Bodrum'daki evinden canlı olarak bağlanan Devrim Erbil, koleksiyona hayat veren eserlerini davetlilerle paylaştı.

Gülal: "TMSF bünyesindeki şirketler ülke ekonomisine hizmet etmeye devam edecek"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal etkinlikte yaptığı konuşmada, TMSF'nin yönettiği büyüklük itibarıyla hem Avrupa'nın hem de dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılık kurumlarından bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti tespit edilen bir kısmı şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumluğuna devredilmesine karar verildi. Yaklaşık 4 yıllık bu süreç içerisinde bu şirketleri milletimiz adına yönetiyoruz. Devraldıktan itibaren bu şirketlerin katma değer üretmeye devam etmesi için çalışıyoruz. Bu şirketler ülke ekonomisine hizmet etmeye devam edecekler." dedi.

"Gerek sportif gerekse sanatsal birçok etkinliğe katkı sağlayacağız"

Sanat için bu etkinliğin içerisinde olduklarını belirten Gülal, "Bu şirketleri ve kurumları sadece rakamsal olarak değerlendirmiyoruz. Milletimizin emanetine vaziyet ederken, milletimize karşı olan sorumluluklarımızı da ne kadar yerine getirdiğimizi sorguluyoruz. Bu süreç içerisinde hem tarih hem kültür hem de spor aktiviteleri içerisinde ne kadar yer aldığımızı sorguluyoruz. Elimizdeki yapının bütçe imkanları ölçüsünde, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel, bir çok etkinliğe katkı sağlayarak, önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz. Bu süreçte gerek sportif gerekse sanatsal birçok etkinliğe katkı sağlayarak kurum olarak sanata destek vermek istedik. Kayseri'de Hititlerin Anadolu'daki şehri olan Kültepe-Kaniş Karum kazı çalışmalarına tanıtım sponsoru olduk. Bunu çok önemsiyoruz, çünkü 6 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Göbeklitepe kadar önemli bulduğumuz bir tarihsel miras. Bu tarihin gün ışığına çıkması adına yapılabilecek her türlü çalışmaya katkı vermeye devam edeceğiz. İnşallah Ayasofya'yı önümüzdeki 24 Temmuz Cuma günü itibarıyla ibadete açacağız. Bu süreçte bizimde Erciyes Anadolu Holding olarak küçük bir sürprizimiz var. Bu çalışmayı da birkaç gün içerisinde sanatseverlerle ve milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Doğduğumuz topraklara değer katmaya devam ediyoruz"

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ise spordan sanata, kültürden eğitime kadar her alanda çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, "Doğduğumuz topraklara değer katmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarda bunun bir aşaması olarak ortaya çıkıyor. Firma olarak Türkiye'de ve dünyada hiç düşünülmemiş çalışmalar yapmak istedik. Türkiye'de yetişmiş büyük sanatçılarımızla eserlerimizi birleştirerek koleksiyon oluşturmak istedik. Ciddi araştırmalar yaptık ve ilk koleksiyonumuz için resmin şairi olan Devrim Erbil hocamızın İstanbul ile ilgili üç adet eseriyle birlikle çalışarak, bu koleksiyonu oluşturduk." diye konuştu

"Sanat ile yaşamın iç içe olmasını istiyorum"

Eserleri sergilenen Ressam Devrim Erbil de sanat ile yaşamın iç içe olmasını istediğini belirterek, "Bunu bir sanatçı olarak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyi bir bakıma sanattaki vardığım noktayla da örtüşebilir. Bu nedenle sanatçı olarak bunu hep hayal ediyorum. Belki de şimdi bu hayalim gerçekleşiyor. Kendi eserlerimi dolap kapaklarında, masalarda, koltuklarda görüp insanların yaşamına dokunduğunu hissetmek bana büyük bir heyecan verdi." açıklamalarında bulundu.

(MRT-MFA-EE-E)

İstikbal, sanat ile mobilyayı yeni koleksiyonunda buluşturdu

Kaynak: İHA

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