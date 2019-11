İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası

14.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:24

Yatmadan önce iki rekât namaz kılarak, Allah'a dua edilerek kılınan istihare namazı, bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak amacıyla kılınır. Peki, istihare namazı duası, İstihare'de görülen renklerin anlamları, istihare namazının kılınışı ve istihare namazı nedir? İşte istihare namazı ve tüm detayları…

İSTİHÂRE NAMAZI NASIL KILINIR? İSTİHÂRE NASIL YAPILIR?

İstihâre, bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce iki rekât namaz kılarak Allah'a dua etmesidir. İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istişare ederler ve Allah'tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allah'tan dilemek ve O'ndan yardım istemektir. Hz. Peygamber ashabına her işte istihâreyi, Kur'an'ın bir suresini öğrettiği gibi öğretmiştir (Buhârî, Teheccüd, 25; Ebû Dâvûd, Vitir, 31).

İstihâre namazı mendup olup, birinci rekâtında Fâtiha'dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rekâtında Fâtiha'dan sonra İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra istihâre duası yapılır. Hz. Peygamber, istihârede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir:

İstihare duası

(Allah'ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!) (Buhârî, Teheccüd, 25; Da'avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu, haram ve günah gibi kötü olduğu kesin olarak bilinen şeylerde istihâre yapılmaz. İstihâre, yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve yedi kere tekrarlanabilir. İstihâreden sonra, insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtar, II, 470-471). İstihâreden sonra rüya görmenin ve bu rüyayı iyiye veya kötüye yormanın dayanağı yoktur. İstihâre namazının kılınamaması hâlinde, sadece duası okunmakla yetinilir.

HANGİ DURUMLARDA İSTİHAREYE YATILIR?

İstihareye birçok durumun neticesinin hayrını öğrenmek için, kötülüklerden korunmak için yatabilirsiniz. Ancak öyle önemli şeyler vardır ki bu durumlarda mutlaka istihareye yatmanız gerekir.

Özellikle, sizler için önemli bir işe adım atarken istihareye yatınız. Bu konularda istihareye yatılması oldukça önemlidir. İstahare o işin, eşin hayırlı olmasını gösterirken diğer yandan da hayırlı olmayan şeylerin hayra dönüşmesini de sağlayabiliyor.

Evlilik kararı almak üzereyken;

Ev alırken,

Yeni bir iş yeri açarken;

Bir işe başlarken,

Kötü bir uğraştan kurtulmak için,

İSTİHAREYE NASIL YATILIR?

İstihareye yatmak için; istihare namazının ilk rekatında ''Kâfirun Suresi'' ikinci rekatında ise ''İhlas Suresi'' okunması gerekir. Namaz kılındıktan sonra istihare duası okunur ve ardından kıbleye doğru bir şekilde yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil renkler görünürse o işin kişiye hayırlı olacağı, siyah ve kırmızı renkler görülürse işin şer olduğu anlamına gelmektedir. Şer olandan kaçınmak gereklidir.

İSTİHARE BAŞKASINA YAPILIR MI?

Günümüzde insanların çoğu istihareye yatmaz, istihare yatan arkadaşlarından kendisi için istihareye yatılmasını ister. Başkasının sizin adınıza istihare yatması caiz değildir, gerçek sonuçlar doğurmaz. Bunun için istihare namazının nasıl kılındığını öğrenerek, sizin yatmanız daha doğru olacaktır.

İSTİHARE NASIL YAPILIR?

İstihare yapılırken gözden kaçan detaylardan, nasıl yapılması gerektiğine dair her şeyi siz değerli okurlarımızla elimizden geldiğince paylaşmaya çalışacağız.

İstihare 7 gün ard arda yatılması daha sağlıklı olacaktır. İlk gün yattığınızda rüyanızın tam olarak sizin için ne ifade ettiğini anlamamanız ya da şüphe içinde olduğunuz durumlarda doğru bir sonuca varmak istiyorsanız yedi gün yatmanız doğru olacaktır. Eğer 7 günün sonunda hayırlı mı yoksa hayırsız mı arasında bir tereddüte kaldığınız zaman kalbiniz ile hissettiğiniz cevap doğru olacaktır.

Namaz

İSTİHARE YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İstihareye yattığınız ilk gün gusül alınız. ( Bunu 7 gün tekrarlamanıza gerek yoktur.)

Kıbleye doğru ayaklarınızı uzatmamaya dikkat edin.

İstihare abdesti aldıktan sonra kimse ile konuşulmaması, göz göze dahi bile gelinmediği için ev halkının uyumasını ya da onlara haber vererek sizi konuşturmamalarını, namaz kılacağınız ortama gelip kalabalık yapmamalarını önceden söyleyiniz. Ayrıca telefonunuzdaki, duvarlarda asılı olan resimleri kaldırın ki bu resimlerle göz göze gelmeniz dahi istiharenizin şüphe içine girmesine neden olabilir.

Her açıdan önlemlerinizi alarak, abdestinizin olması halinde bile İstihare abdesti almanız gerekir. İstihare abdestinden sonra başınızı eğerek kimse ile göz göze gelmeden, huşu ile namaz kılacağınız alana giderek İstihare namazınızı kılmaya başlayabilirsiniz.

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?

İstihare namazına başlamadan önce tevbe ediniz. Tevbe İçin kısaca: " Ya Rabbi, Buluğ anımdan şimdiye kadar yapmış olduğum günahlardan pişman oldum, sana sığınıyorum. Benibağışla, bundan sonra bu günahlardan uzak olacağıma sana söz veriyor, af etmeni istiyorum." denir. Günahlarınız için Allahtan af dileyerek namazınıza başlayınız.

İSTİHARE NAMAZI KILINIŞ ŞEKLİ;

1. Rekat

• "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" diye niyet ederiz

• "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

• Subhaneke'yi okuruz

• Euzü-besmele çekeriz

• Fatiha okuruz

• Kafirun Suresini okuruz

• Rüku'ya gideriz

• Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

• Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

• Besmele çekeriz

• Fatiha okuruz

• İhlas suresini okuruz

• Rüku'ya gideriz

• Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

• Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

• "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

İHLAS SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm. 1.Kul hüvellâhü ehad 2.Allâhüssamed 3.Lem yelid ve lem yûled 4.Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1.De ki; O Allah bir tektir. 2.Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3.Doğurmadı ve doğurulmadı 4.O 'na bir denk de olmadı.

KAFİRUN SURESİ:

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâa'büdü mâ ta'büdûn 3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm 5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd 6- Leküm dînüküm veliye dîn

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki: Ey kâfirler 2- Tapmam o taptıklarınıza!3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. 5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz. 6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

***

İSTİHARE DUASI

İstihare duasının Arapça halini ve Türkçe'sini sizlerle paylaşıyoruz. İstihare yapmadan önce duanın nasıl okunacağını buradan öğrenebilirsiniz. Ayrıca duanın Türkçe anlamını bilmenizde duayı okurken sizin için daha faydalı olacaktır.

İstihare Duasının Türkçe Okunuşu

"Allâhumme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhumme inkunte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih." (Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

İstihare Duasının Anlamı

Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!"

İSLAMİYETTE İSTİHARENİN YERİ NEDİR?

İstihare, batıl bir inanış değildir. İslamiyette var olan; Peygamberimiz tarafından sürekli yapılan bir sünneti seniyedir. Biz aciz kulların bir işe kalkışmadan ellerimizi yaradana açıp, bu işin bizler için hayır ve şerini öğrenmek isteğidir. Yüce Rabbimiz de açılan elleri geri çevirmeyecek, bu konuda rüyalarla bizlere yol gösterecektir.

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:

Dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz:

1- Şükreden, nimetin artmasından,

2- Tevbe eden, kabulden,

3- İstihare eden, hayırdan,

4- İstişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz.

İSTİHARE İLE İLGİLİ HADİSLER

''Allah'ım bana hayır ver ve benim için hayırlı olanı seç''

İstihare yapan kimse hüsrana uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez''

"'İstihare eden zarara düşmez''

'' Allaha istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir''

'' istiharede bulunmak ve kadere razı göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun eksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir''

İSTİHAREDE GÖRÜLEN RENKLERİN ANLAMI NEDİR?

İstihare'de görülen renklerin anlamları;

İstihareye yattığınız zaman rüyanın şekli ve gördüğünüz renklerle o rüyanın yorumunu yapabilirsiniz. İstihare'ye bir kez yattığınızda kesin sonucu almayabilir, bunun için 7 gün ard arda yatmanız daha sağlıklı olacaktır.

Rüyanızda beyaz gibi açık tondaki renkleri, yeşil ve tonlarındaki renklerin yoğunluğunu gördüğünüz zaman o rüya sizin yapacağınız işin hayırlı olduğunu gösterir.

Ancak, rüyanızda kırmızı, siyah gibi koyu tonlarda, iç kararartan tonlardaki renkleri gördüyseniz; bu işin sizlere hayır getirmediğini, iyi olmayacağına haber verir.

Peki, görülen renklerin karmaşık olması yani içinde beyazlar ve siyahların olması nasıl yorumlanır?7 gün yattığınız rüyada sürekli olarak bu şekilde görmeniz halinde ya da bir gün iyi diğer gün hayırsız gördüğünüz rüyaları 7 gün sonunda ağırlıklı renkler hangileri olduğuna belirleyin buna göre anlayabilirsiniz. Eğer rüya görmeme durumunuzda ise kalktığınız zaman duyduğunuz his sizlere hayırlı mı hayırsız mı olduğunu belirtecektir.

Haber Videosu: İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası