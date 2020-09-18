İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
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İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor

TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında ünlenen Yağmur Taktaş, estetikleriyle gündemden düşmüyor. Taktaş'ın son halini görenlerse kendisini tanımakta zorlanıyor.

18.09.2020 22:38 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:17

TV8'in bir döneme damga vuran moda programı İşte Benim Stilim'in 6. sezon yarışmacılarından biri olan Yağmur Taktaş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Taktaş son olarak ise değişimiyle dikkatleri çekiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla yarışmadaki görüntüsünden eser kalmayan Yağmur Taktaş'ı görenler tanıyamıyor.

İşte Benim Stilim yarışmasında kendine has konuşma tarzı ve Bahar Candan'la olan bir küs bir barışık arkadaşlığıyla gündeme gelen Yağmur Taktaş'ın son hali olay oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan fenomen yarışmacının yaptığı paylaşımlar İşte Benim Stilim izleyicilerini şoke etti.

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM YARATTI

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Emre Mor'un kendisine sosyal medya üzerinden yolladığı mesajları ifşa ederek magazin gündeminde yer almayı başaran Yağmur Taktaş şimdilerde ise değişimiyle konuşuluyor. Yarışmadaki siyah saçlarını açtırarak çeşitli renklere boyatan Taktaş'ın kemikli yüz hatları ise sosyal medyada olay yarattı.

Geçirdiği sayısız estetik operasyonun sonrasında bambaşka birine dönüşen fenomen yarışmacı sosyal medyadan verdiği cesur pozlarla da eleştirilerin hedefi olmayı sürdürüyor. Kendisine yapılan eleştirileri önleyemeyen Taktaş ise çareyi gönderinin yorumlarını kapatmakta buldu.

HRİSTİYANLIK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesapları üzerinden ses getiren açıklamalara imza atan Yağmur Taktaş ifadelerine bir yenisi daha ekledi. Twitter hesabı üzerinden 'Jesus Christ nokta.' notunu ekleyen yarışmacı takipçilerini şaşırttı.

İşte Benim Stilim yarışmasının sona ermesinin ardından uzun bir süre yurt dışında yaşayan Yağmur Taktaş'ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı. Yağmur Taktaş'ın sosyal medyada kullandığı ifadeler Türkçe'ye ise İsa Mesih, İsa Peygamber, Hz. İsa şeklinde çevriliyor.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Haber Yorumları (1)
MUSTAFA: kurtlar sofrasına dikkat etsin yada etmesin kendi bilir.
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