İşte AK Parti'nin 2019 Yerel Seçim Aday Listesi!
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İşte AK Parti'nin açıklanan seçim aday listesi…
Toplam 12 partinin katılacağı 2019 Yerel Seçimlerine doğru Adalet ve Kalkınma Partisi, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, belediye başkan adaylarını da netleştirdi. İşte AK Parti'nin bu güne kadar açıklanan adaylarının tam listesi...
AK PARTİ'DE 500 BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI
Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Nihat Zeybekçi'yi seçerken, şuana kadar AK Parti'de yaklaşık 500 il, ilçe ve belde belediye başkan adayları da belirlendi. AK Parti'nin açıklanan seçim aday tam listesi…
AFYONKARAHİSAR-Mehmet Zeybek
ANKARA-Mehmet Özhaseki
BALIKESİR-Yücel Yılmaz
BİNGÖL-Erdal Arıkan
ÇANAKKALE-Ayhan Gider
ÇANKIRI-Hüseyin Boz
ÇORUM-Halil İbrahim Aşgın
ESKİŞEHİR-Burhan Sakallı
HATAY-İbrahim Güler
İZMİR-Nihat Zeybekçi
KARAMAN-Mahmut Sami Şahin
KONYA-Uğur İbrahim Altay
MARDİN-Mehmet Vecdi Kahraman
MUŞ-Feyat Asya
SAKARYA-Ekrem Yüce
SİVAS-Hilmi Bilgin
TOKAT-Eyüp Eroğlu
TRABZON-Murat Zorluoğlu
UŞAK-Mehmet Çakır
YOZGAT-Celal Köse
ADIYAMAN-Süleyman Kılınç
AMASYA-Cafer Özdemir
ANTALYA-Menderes Türel
ARDAHAN-Yunus Baydar
ARTVİN-Mehmet Kocatepe
BARTIN-Yusuf Ziya Aldatmaz
BATMAN-Murat Güneştekin
BAYBURT-Fatih Yumak
BİTLİS-Nesrullah Tanğlay
BOLU-Fatih Metin
BURDUR-Deniz Kurt
BURSA-Alinur Aktaş
DENİZLİ-Osman Zolan
DİYARBAKIR-Cumali Atila
DÜZCE-Faruk Özlü
ELAZIĞ-ŞAHİN Şerifoğulları
ERZURUM-Mehmet Sekmen
GAZİANTEP-Fatma Şahin
GİRESUN-Aytekin Şenlikoğlu
GÜMÜŞHANE-Ercan Çimen
HAKKARİ-Cüneyt Epcim
KAHRAMANMARAŞ-Hayrettin Güngör
KARABÜK-Burhanettin Uysal
KASTAMONU-Tahsin Babaş
KAYSERİ-Memduh Büyükkılıç
KIRIKKALE-Mehmet Saygılı
KIRKLARELİ-Burak Süzülmüş
KİLİS-Mehmet Abdi Bulut
KOCAELİ-Tahir Büyükakın
MALATYA-Selahattin Gürkan
NEVŞEHİR-Rasim Arı
NİĞDE-Emrah Özdemir
ORDU-Hilmi Güler
RİZE-Rahmi Metin
SAMSUN-Mustafa Demir
SİNOP-Ali Çöpçü
ŞANLIURFA-Zeynel Abidin Beyazgül
ŞIRNAK-Mehmet Yarka
TEKİRDAĞ-Mestan Özcan
YALOVA-Yusuf Ziya Öztabak
KÜTAHYA-Ahmet Sami Kutlu
BİLECİK-Nihat Can
IĞDIR-Adil Aşırım
ISPARTA-Şükrü Başdeğirmen
ERZİNCAN-Cemalettin Başsoy
KARS-Ensar Erdoğdu
KIRŞEHİR-Yaşar Bahçeci
ZONGULDAK-Ömer Selim Alan
AĞRI-Savcı Sayan
AKSARAY-Evren Dinçer
ERZİNCAN-Cemalettin Başsoy
SİİRT-Ali İlbaş
TUNCELİ-Gökhan Arslan
EDİRNE-Koray Uymaz
VAN-Necdet Takva
ADALAR-Özlem Öztekin Vural
ARNAVUTKÖY-Ahmet Haşim Baltacı
ATAŞEHİR-İsmail Erdem
AVCILAR-İbrahim Ulusoy
BAĞCILAR-Lokman Çağrıcı
BAHÇELİEVLER-Hakan Bahadır
BAKIRKÖY-Mehmet Umur
BAŞAKŞEHİR-Yasin Kartoğlu
BAYRAMPAŞA-Atila Aydıner
BEYKOZ-Murat Aydın
BEYLİKDÜZÜ-Mustafa Necati Işık
BEYOĞLU-Haydar Ali Yıldız
BÜYÜKÇEKMECE-Mevlüt Uysal
ÇATALCA-Mesut Üner
ÇEKMEKÖY-Ahmet Poyraz
ESENLER-M. Tevfik Göksu
ESENYURT-Azmi Ekinci
EYÜP-Deniz Köken
FATİH-Ergün Turan
GAZİOSMANPAŞA-Hasan Tahsin Usta
GÜNGÖREN-Bünyamin Demir
KADIKÖY-Özgül Özkan Yavuz
KAĞITHANE-Mevlüt Öztekin
KARTAL-Ebubekir Taşyürek
KÜÇÜKÇEKMECE-Temel Karadeniz
PENDİK-Ahmet Cin
SANCAKTEPE-Şeyma Döğücü
SARIYER-Salih Bayraktar
SULTANBEYLİ-Hüseyin Keskin
SULTANGAZİ-Abdurrahman Dursun
ŞİLE-İlhan Ocaklı
TUZLA-Şadi Yazıcı
ŞİŞLİ-Nihal Yıldırım
ÜMRANİYE-İsmet Yıldırım
ÜSKÜDAR-Hilmi Türkmen
ZEYTİNBURNU-Ömer Arısoy
İZMİR-BALÇOVA-Evrim Özen
İZMİR-BAYINDIR-Uğur Demirezen
İZMİR-BAYRAKLI-Ali Aslan
İZMİR-BERGAMA-Hakan Koştu
İZMİR-BEYDAĞ-Ogün Asil Aydoğdu
İZMİR-BORNOVA-Reşat Gençtürk
İZMİR-BUCA-Mustafa Arslan
İZMİR-ÇİĞLİ-Okan Korkmaz
İZMİR-GAZİEMİR-Nazmi Yılmaz
İZMİR-GÜZELBAHÇE-Burcu Dereci
İZMİR-KARABAĞLAR-Bilal Doğan
İZMİR-KARABURUN-Ferhan Eroğlu
İZMİR-KARŞIYAKA-Ayda Maç
İZMİR-KEMALPAŞA-Arif Uğurlu
İZMİR-KINIK-Sadık Doğruer
İZMİR-KİRAZ-Saliha Özçınar
İZMİR-KONAK-Melek Eroğlu
İZMİR-MENDERES-Bülent Soylu
İZMİR-MENEMEN-Durmaz Bayraktar
İZMİR-SEFERİHİSAR-Hamit Nişancı
İZMİR-SELÇUK-Osman Başterzi
İZMİR-TİRE-Selman İçelli
İZMİR-TORBALI-Adnan Yaşar Görmez
İZMİR-URLA-Adıgüzel Demirel
ANKARA - AKYURT-Hilal Ayık
ANKARA - ALTINDAĞ-Asım Balcı
ANKARA - AYAŞ-Burhan Demirbaş
ANKARA - BALA-Ahmet Buran
ANKARA - BEYPAZARI-Tuncer Kaplan
ANKARA - ÇAMLIDERE-Hazım Caner Can
ANKARA - ÇANKAYA-Amber Türkmen
ANKARA - ÇUBUK-Baki Demirbaş
ANKARA - ELMADAĞ-Gökhan Küçükçelebi
ANKARA - EVREN-Hüsamettin Ünsal
ANKARA - GÜDÜL-Muzaffer Yalçın
ANKARA - HAYMANA-Özdemir Turgut
ANKARA - KAHRAMANKAZAN-Serhat Oğuz
ANKARA - KALECİK-Duhan Kalkan
ANKARA - KEÇİÖREN-Turgut Altınok
ANKARA - KIZILCAHAMAM-Süleyman Acar
ANKARA - MAMAK-Murat Köse
ANKARA - NALLIHAN-İsmail Öntaş
ANKARA - PURSAKLAR-Ayhan Yılmaz
ANKARA - SİNCAN-Murat Ercan
ANKARA - ŞEREFLİKOÇHİSAR-Melih Memiş Çelik
ANKARA - YENİMAHALLE-Veysel Tiryaki
TRABZON -AKÇAABAT-Osman Nuri Ekim
TRABZON - ARAKLI-Recep Çebi
TRABZON - ARSİN-Muhammet Sait Gürsoy
TRABZON - BEŞİKDÜZÜ-Harun Demirci
TRABZON - ÇAYKARA-Hanefi Tok
TRABZON - DERNEKPAZARI-Mehmet Aşık
TRABZON - DÜZKÖY-Yılmaz Ankara
TRABZON - HAYRAT-Salih Öztel
TRABZON - KÖPRÜBAŞI-Ali Aydın
TRABZON - MAÇKA-Koray Koçhan
TRABZON - OF-Salim Salih Sarıalioğlu
TRABZON - ORTAHİSAR-Ahmet Metin Genç
TRABZON - SÜRMENE-Rahmi Üstün
TRABZON - TONYA-Osman Beşel
TRABZON - VAKFIKEBİR-Muhammet Balta
TRABZON - YOMRA-İbrahim Sağıroğlu
KOCAELİ - BAŞİSKELE-Mehmet Yasin Özlü
KOCAELİ - ÇAYIROVA-Bünyamin Çiftçi
KOCAELİ - DARICA-Muzaffer Bıyık
KOCAELİ - DERİNCE-Zeki Aygün
KOCAELİ - DİLOVASI-Hamza Şayır
KOCAELİ - GEBZE-Zinnur Büyükgöz
KOCAELİ - GÖLCÜK-Ali Yıldırım Sezer
KOCAELİ - İZMİT-Azize Sibel Gönül
KOCAELİ - KANDIRA-Adnan Turan
KOCAELİ - KARAMÜRSEL-İsmail Yıldırım
KOCAELİ - KARTEPE-Mustafa Kocaman
KOCAELİ - KÖRFEZ-Şener Söğüt
SAKARYA - ADAPAZARI-Mutlu Işıksu
SAKARYA - AKYAZI-Bilal Soykan
SAKARYA - ARİFİYE-İsmail Karakullukçu
SAKARYA - ERENLER-Fevzi Kılıç
SAKARYA- FERİZLİ-İsmail Gündoğdu
SAKARYA- GEYVE-Murat Kaya
SAKARYA - HENDEK-Ali Kemal Sofu
SAKARYA - KARAPÜRÇEK-Orhan Yıldırım
SAKARYA- KARASU-İshak Sarı
SAKARYA- KAYNARCA-Murat Kefli
SAKARYA - KOCAALİ-Ahmet Acar
SAKARYA - PAMUKOVA-Cevat Keser
SAKARYA - SAPANCA-Özcan Özen
SAKARYA - SERDİVAN-Yusuf Alemdar
SAKARYA - SÖĞÜTLÜ-Koray Oktay Özten
NİĞDE - BOR-Serkan Baran
NİĞDE - ALTUNHİSAR-Abdullah Arıöz
NİĞDE - ÇAMARDI-Yavuz Soylu
NİĞDE - ULUKIŞLA-Ali Uğurlu
NİĞDE - ÇİFTLİ-Serkan Güzel
ALTUNHİSAR İLÇE - KARAKAPI BELDE-Kamil Demiralp
ALTUNHİSAR - KEÇİKALE BELDE-Şamma Öztürk
BOR - BAHÇELİ BELDE-Zafer Tokgöz
BOR - ÇUKURKUYU BELDE-İleri Koçak
BOR - KEMERHİSAR BELDE-Yusuf Kurt
ÇİFTLİK - AZATLI BELDE-Reşat Bolat
ÇİFTLİK - BOZKÖY BELDE-Ömer Dalgıç
ÇİFTLİK - DİVARLI BELDE-Rüstem Cullaz
MERKEZ - AKTAŞ BELDE-Hasan Ali Davarcı
MERKEZ - ALAY BELDE-Sefa Erol
MERKEZ - BAĞLAMA BELDE-Recep Yaşar
MERKEZ - DEĞİRMENLİ BELDE-Yıldıray Tok
MERKEZ - DÜNDARLI BELDE-Mustafa Kamar
MERKEZ - EDİKLİ BELDE-Ercan Şayhan
MERKEZ - GÜMÜŞLER BELDE-Refik Caymaz
MERKEZ - HACIABDULLAH BELDE-Ahmet Takyan
MERKEZ - KAARATLI BELDE-Emin Yılmaz
MERKEZ - KİLEDERE BELDE-İsmail Tereci
MERKEZ - KONAKLI BELDE-Erdal Altın
MERKEZ - SAZLICA BELDE-Süleyman Görgülü
MERKEZ - ORHANLI BELDE-Erhan Bolat
MERKEZ - YEŞİLGÖLCÜK BELDE-Yusuf Sağlam
MERKEZ - YILDIZTEPE BELDE-Hacı Güngör
KARAMAN - AYRANCI-Yavuz Candan
KARAMAN - KAZIMKARABEKİR-Ali İhsan Alanlı
KARAMAN - ERMENEK-Uğur Sözkesen
KARAMAN - SARIVELİLER-Hayri Samur
KARAMAN - BAŞYAYLA-Ahmet İpek
KARAMAN - MERKEZ AKÇAŞEHİR BELDESİ-Hikmet Yirşen
KARAMAN - MERKEZ - SUDURAĞI BELDESİ-Derviş Mehmet Ceyhan
KARAMAN - ERMENEK - GÜNEYYURT BELDESİ-Ali Zeybek
KARAMAN - ERMENEK - KAZANCI BELDESİ-Muhittin Tuncel
KARAMAN - SARIVELİLER - GÖKTEPE BELDESİ-Bayram Şahin
MALATYA - ARAPGİR-Rıza Murat Türksoy
MALATYA - ARGUVAN-Ahmet Eren
MALATYA - AKÇADAĞ-Mustafa Kırteke
MALATYA - BATTALGAZİ-Osman Güder
MALATYA - DARENDE-İsa Özkan
MALATYA - DOĞANŞEHİR-Vahap Küçük
MALATYA - DOĞANYOL-Hakan Bay
MALATYA - KALE-Murat Koca
MALATYA - PÜTÜRGE-Mikail Sülük
MALATYA - YAZIHAN-Nevzat Öztürk
MALATYA - YEŞİLYURT-Mehmet Çınar
TUNCELİ - HOZAT-Songül Acar
TUNCELİ - NAZIMİYE-Erkan Özdoğan
TUNCELİ - MAZGİRT-Murat Becerikli
TUNCELİ - OVACIK-Turhan Kılıç
TUNCELİ - PÜLÜMÜR-Şevket Tanık
TUNCELİ - PERTEK-Recai Vural
TUNCELİ - ÇEMİŞGEZEK-Metin Levent Yıldız
TUNCELİ - MAZGİRT İLÇE - AKPAZAR BELDE-Murat Gerçek
GÜMÜŞHANE - KELKİT-Aziz Nas
GÜMÜŞHANE - KÖSE-Şerif Aygün
GÜMÜŞHANE - KÜRTÜN-Ahmet Kanat
GÜMÜŞHANE - ŞİRAN-Yavuz Altıparmak
GÜMÜŞHANE - TORUL-Nidai Köroğlu
KAYSERİ - AKKIŞLA-Ayhan Arslan
KAYSERİ - BÜNYAN-Özkan Altun
KAYSERİ - DEVELİ-Mehmet Cabbar
KAYSERİ - FELAHİYE-Vural Coşkun
KAYSERİ - TOMARZA-Davut Şahin
KAYSERİ - HACILAR-Bilal Özdoğan
KAYSERİ - YEŞİLHİSAR-Halit Taşyapan
KAYSERİ - İNCESU-Zekeriya Karayol
KAYSERİ - YAHYALI-Esat Öztürk
KAYSERİ - TALAS-Mustafa Yalçın
KAYSERİ - KOCASİNAN-Ahmet Çolakbayrakdar
KAYSERİ - MELİKGAZİ-Mustafa Palancıoğlu
AKSARAY - ORTAKÖY-Ali Rıza Özdemir
AKSARAY - GÜZELYURT-Ünal Demircioğlu
AKSARAY - GÜLAĞAÇ-Faruk Teymen
AKSARAY - AĞAÇÖREN-Kemal Salman
AKSARAY - SARIYAHŞİ-Fatih Ünsal
AKSARAY - ESKİL-Necati Belgemen
AKSARAY - SULTANHANI-Fahri Solak
AKSARAY - ESKİL - EŞMEKAYA BELDE-Tayfur Başkan
AKSARAY - GÜLAĞAÇ - DEMİRCİ BELDE-Hüseyin Us
AKSARAY - GÜLAĞAÇ - GÜLPINAR BELDE-Mustafa Baymışlıoğlu
AKSARAY - GÜLAĞAÇ - SARATLI BELDE-Yılmaz Balkış
AKSARAY - GÜZELYURT - IHLARA BELDE-Ahmet Dinç
AKSARAY - GÜZELYURT - SELİME BELDE-Levent Çevik
AKSARAY - MERKEZ - BAĞLIKAYA BELDE-Davut Çalışkan
AKSARAY - MERKEZ - HELVADERE-İsa Tezgel
AKSARAY - MERKEZ - SAĞLIK BELDE-Mustafa Kepil
AKSARAY - MERKEZ - TAŞPINAR BELDE-Sinan Korkut
AKSARAY - MERKEZ - TOPAKKAYA BELDE-Adem Baylan
AKSARAY - MERKEZ - YENİKENT BELDE-Mehmet Akdere
AKSARAY - MERKEZ - YEŞİLOVA BELDE-Adnan Bayraktar
AKSARAY - MERKEZ - YEŞİLTEPE BELDE-Muhammet Tosun
ERZİNCAN - ÇAYIRLI-Atınç Bahadır
ERZİNCAN - İLİÇ-Mustafa Gürbüz
ERZİNCAN - KEMAH-Osman Öner
ERZİNCAN - OTLUKBELİ-Vahdet Ercan
ERZİNCAN - REFAHİYE-Çakmak Paçacı
ERZİNCAN - TERCAN-Lokman Gültekin
ERZİNCAN - ÜZÜMLÜ-Ahmet Sazlı
ZONGULDAK - KOZLU-Ali Bektaş
ZONGULDAK - EREĞLİ-Erol Şahin
ZONGULDAK - ÇAYCUMA-Ahmet Güral Karayılmaz
ZONGULDAK - ALAPLI-Celil Uzun
ZONGULDAK - GÖKÇEBEY-Mustafa Çetinoğlu
ZONGULDAK - DEVREK-Sezai Bükrü
ZONGULDAK - KİLİMLİ-Kamil Altun
SİİRT - ERUH-Cevher Çiftçi
SİİRT - KURTALAN-Nevzat Karaatay
SİİRT - PERVARİ-Tayyar Özcan
SİİRT - BAYKAN-Mehmet Ali Erol
SİİRT - TİLLO-İdham Aydın
SİİRT - ŞİRVAN-Necat Cellek
SİİRT - PERVARİ - BEĞENDİK BELDE-Gürgün Özdemir
SİİRT - BAYKAN - VEYSEL KARANİ BELDE-Şakir Akkurt
SİİRT - MERKEZ - GÖKÇEBAĞ BELDE-Emin Aydın
SİİRT - KURTALAN - KAYABAĞLAR BELDE-Salim Seven
SİİRT - BAYKAN - ATABAĞI BELDE-Tayyar Lale
ELAZIĞ - AĞIN-İbrahim Yıldız
ELAZIĞ - ALACAKAYA-Başaran Yaşlı
ELAZIĞ - ARICAK-Ferit Yıldırım
ELAZIĞ - BASKİL-İhsan Akmurat
ELAZIĞ - KARAKOÇAN-Ayhan Akbaba
ELAZIĞ - KEBAN-Ömer Kaya
ELAZIĞ - KOVANCILAR-Hacı Akpınar
ELAZIĞ - MADEN-Ekrem Kaçar
ELAZIĞ - PALU-Efraim Ünalan
ELAZIĞ - SİVRİCE-Ebubekir Irmak
ELAZIĞ - MERKEZ - AKÇAKİRAZ-Sabahattin Kaya
ELAZIĞ - MERKEZ - MOLLAKENDİ-Mehmet Enis Doğan
ELAZIĞ - MERKEZ - YAZIKONAK-Aydın Ayaz
ELAZIĞ - YURTBAŞI-Yasin Yılmaz
ELAZIĞ - ERİMLİ-İbrahim Yıldız
ELAZIĞ - ÜÇOCAK-Yılmaz Yegül
ELAZIĞ - BEYHAN-Hüseyin Ateş
ELAZIĞ - SARICAN-Mehmet Sarı
KASTAMONU - ABANA-Yunus Akgül
KASTAMONU - AĞLI-Muharrem Dinç
KASTAMONU - ARAÇ-Güngör Çetin
KASTAMONU - AZDAVAY-Osman Nuri Civelek
KASTAMONU - BOZKURT-Muammer Yanık
KASTAMONU - CİDE-Nejdet Demir
KASTAMONU - ÇATALZEYTİN-Musa İhsan Uğuz
KASTAMONU - DADAY-Hasan Aydemir
KASTAMONU - DEVREKANİ-Engin Altıkulaç
KASTAMONU - DOĞANYURT-Ahmet Kaya
KASTAMONU - HANÖNÜ-Serkan Uçar
KASTAMONU - İHSANGAZİ-Zühtü Danacı
KASTAMONU - İNEBOLU-Mustafa Huner Özay
KASTAMONU - KÜRE-Kemal Bakır
KASTAMONU - PINARBAŞI-Şenol Yaşar
KASTAMONU - SEYDİLER-Oğuz Yılmaz
KASTAMONU - ŞENPAZAR-Cem Çınar
KASTAMONU - TAŞKÖPRÜ-Hüseyin Arslan
KASTAMONU - TOSYA-Kazım Şahin
BOLU - YENİÇAĞA-Recayi Çağlar
BOLU - SEBEN-Fatih Kavlak
BOLU - MUDURNU-Sedat Özkan
BOLU - MENGEN-Zeki Ozulluoğlu
BOLU - KIBRISCIK-Osman Cabgu
BOLU - GÖYNÜK-Kemal Kazan
BOLU - GEREDE-Mustafa Allar
BOLU - DÖRTDİVAN-Hasan Uzunoğlu
BOLU - TAŞKESTİ BELDE-Tahsin Özcan
BOLU - KARACASU BELDE-Celal Beydilli
BOLU - GÖKÇESU BELDE-Sebahattin Sugeçti
BURSA - YILDIRIM-Oktay Yılmaz
BURSA - OSMANGAZİ-Mustafa Dündar
BURSA - KESTEL-Önder Tanır
BURSA - GÜRSU-Mustafa Işık
BURSA - NİLÜFER-Necati Şahin
BURSA - İNEGÖL-Alper Taban
BURSA - GEMLİK-Berkay Bulut
BURSA - MUDANYA-Ahmet Murat Ünal
BURSA - ORHANGAZİ-Bekir Aydın
BURSA - İZNİK-Kağan Mehmet Usta
BURSA - KELES-Mehmet Keskin
BURSA - KARACABEY-Ali Özkan
BURSA - MUSTAFAKEMALPAŞA-Mehmet Kanar
BURSA - BÜYÜKORHAN-Ahmet Korkmaz
BURSA - HARMANCIK-Yılmaz Ataş
BURSA - ORHANELİ-Ali Aykurt
AFYONKARAHİSAR - BAŞMAKÇI-Tuncer Kerpiç
AFYONKARAHİSAR - BAYAT-Halil İbrahim Bodur
AFYONKARAHİSAR - BOLVADİN-Halil İbrahim Sevim
AFYONKARAHİSAR - ÇAY-Hüseyin Atlı
AFYONKARAHİSAR - ÇOBANLAR-Ali Altuntaş
AFYONKARAHİSAR - DAZKIRI-Şerif Kocatepe
AFYONKARAHİSAR - DİNAR-Nihat Sarı
AFYONKARAHİSAR - EMİRDAĞ-Serkan Koyuncu
AFYONKARAHİSAR - EVCİLER-Ali Dede Savaş
AFYONKARAHİSAR - HOCALAR-Ali Arslan
AFYONKARAHİSAR - İHSANİYE-Mevlüt Küçük
AFYONKARAHİSAR - İSCEHİSAR-Mustafa Çibik
AFYONKARAHİSAR - KIZILÖREN-Ozan Osman Kaya
AFYONKARAHİSAR - SANDIKLI-Mustafa Çöl
AFYONKARAHİSAR - SİNANPAŞA-Erdal Karaman
AFYONKARAHİSAR - SULTANDAĞI-Mehmet Aldırmaz
AFYONKARAHİSAR - ŞUHUT-Recep Bozkurt
AFYONKARAHİSAR - MERKEZ - BEYYAZI BELDE-Sait Yeşilbağ
AFYONKARAHİSAR - ÇIKRIK BELDE-Recep Küçükkayar
AFYONKARAHİSAR - ÇAYIRBAĞ BELDE-Yakup Çam
AFYONKARAHİSAR - DEĞİRMENAYVALI BELDE-Halil Çelik
AFYONKARAHİSAR - ERKMEN BELDE-Memduh Kuş
AFYONKARAHİSAR - FETHİBEY BELDE-Galip Özçelik
AFYONKARAHİSAR - MERKEZ - GEBECELER BELDE-Hüseyin Toğulluk
AFYONKARAHİSAR - IŞIKLAR BELDE-Kadir Can
AFYONKARAHİSAR - KOCATEPE-Abdullah Çelik
AFYONKARAHİSAR - NURİBEY BELDE-Hazım Kaya
AFYONKARAHİSAR - SALAR BELDE-Cengiz Taşpınar
AFYONKARAHİSAR - SUSUZ BELDE-Mehmet Selek
AFYONKARAHİSAR - SÜLÜMENLİ BELDE-İbrahim Eroğul
AFYONKARAHİSAR - SÜLÜN BELDE-Necmi Kınık
KARABÜK - SAFRANBOLU-Ali Kaya
KARABÜK - YENİCE-Coşkun Güven
KARABÜK - ESKİPAZAR-Mustafa Yarkan
KARABÜK - EFLANİ-İbrahim Ertuğrul
KARABÜK - OVACIK-Yakup Narter
KARABÜK - YORTANPAZARI-Yılmaz Tiryaki
MUŞ - BULANIK-Cahit Aral
MUŞ - HASKÖY-Hikmet Karayel
MUŞ - KORKUT-Sami Pekbay
MUŞ - MALAZGİRT-Cengiz Altın
MUŞ - VARTO-Mehmet Lütfü Turgut
ADIYAMAN - KAHTA-Engin Akel
ADIYAMAN - GERGER-Erkan Aksoy
ADIYAMAN - SAMSAT-Halil Fırat
ADIYAMAN - GÖLBAŞI-Yusuf Özdemir
ADIYAMAN - SİNCİK-Mehmet Korkut
ADIYAMAN - BESNİ-Eyüp Mehmet Emre
ADIYAMAN - ÇELİKHAN-Mustafa Bulut
ADIYAMAN - TUT-Ercan Öncebe
ADIYAMAN -GÖLBAŞI- BALKAR-Orhan Orhan
ADIYAMAN -GÖLBAŞI- BELÖREN-Mahmut Turan
ADIYAMAN -BESNİ - KESMETEPE-Mehmet Yıldırım
ADIYAMAN - GÖLBAŞI-HARMANLI-Ali Azık
ADIYAMAN - BESNİ-SUVARLI-Mehmet Korkmaz
ADIYAMAN - BESNİ - ÇAKIRHÖYÜK-Hasan Özdemir
ADIYAMAN -BESNİ- ŞAMBAYAT-Kemal Uysal
ADIYAMAN -BESNİ- KÖSECELİ-Oktay Durgut
ADIYAMAN - ÇELİKHAN- PINARBAŞI-Bekir Söylemez
ADIYAMAN SİNCİK - İNLİCE-Mehmet Yakan
ADIYAMAN -KAHTA- BÖLÜKYAYLA-Ramazan Yavuz
ADIYAMAN MERKEZ- AKINCILAR-İsmet Çetinkaya
ADIYAMAN MERKEZ- KÖMÜR-Ali Gündüz
ADIYAMAN MERKEZ- YAYLAKONAK-Hasan Karakaya
KONYA - SELÇUKLU-Ahmet Pekyatırmacı
KONYA - MERAM-Mustafa Kavuş
KONYA - KARATAY-Hasan Kılca
KONYA - BEYŞEHİR-Üzeyir Yaşar
KONYA - SEYDİŞEHİR-Mehmet Tutal
KONYA - EREĞLİ-Adem Erdal
KONYA - KADINHANI-Mehmet Badem
KONYA - ILGIN-Yalçın Ertaş
KONYA - HÜYÜK-Mehmet Çiğdem
KONYA - DERBENT-Hüseyin Ayten
KONYA - DEREBUCAK-Ahmet Kısa
KONYA - YALIHÜYÜK-Hasan Koçer
KONYA - AHIRLI-İsa Akgül
KONYA - BOZKIR-Sadettin Saygı
KONYA - HADİM-Ahmet Hadimioğlu
KONYA - GÜNEYSINIR-Ahmet Demir
KONYA - TAŞKENT-Osman Arı
KONYA - KARAPINAR-Mehmet Yaka
KONYA - ALTINEKİN-Muharrem Dere
KONYA - CİHANBEYLİ-Mehmet Kale
KONYA - KULU-Murat Ünver
KONYA - YUNAK-Abdullah Emre Demirhan
KONYA - SARAYÖNÜ-Nafiz Solak
KONYA - ÇELTİK-Ali Meşe
BALIKESİR - ALTIEYLÜL-Hasan Avcı
BALIKESİR - DURSUNBEY-Ramazan Bahçevan
BALIKESİR - ERDEK-Turan Gün
BALIKESİR - HAVRAN-Emin Ersoy
BALIKESİR - İVRİNDİ-Yusuf Cengiz
BALIKESİR - GÖMEÇ-Kazım Arslan
BALIKESİR - KARESİ-Dinçer Orkan
BALIKESİR - KEPSUT-İsmail Cankul
BALIKESİR - MANYAS-İbrahim Koman
BALIKESİR - MARMARA-Süleyman Aksoy
BALIKESİR - SAVAŞTEPE-Turan Şimşek
BALIKESİR - SINDIRGI-Ekrem Yavaş
BALIKESİR - SUSURLUK-Şükrü Gür
BALIKESİR - BURHANİYE-Necdet Uysal
BALIKESİR - BİGADİÇ-İsmail Avcu
BALIKESİR - BANDIRMA-Alp Bostancı
BALIKESİR - GÖNEN-Erdinç Odabaşı
ARDAHAN - ÇILDIR-Kemal Yakup Azizoğlu
ARDAHAN - GÖLE-İlhan Gültekin
ARDAHAN - HANAK-Taşdemir Çoban
ARDAHAN - DAMAL-Özge Derdiyok
ARDAHAN - GÖLE - KÖPRÜLÜ-Yücel Akkoç