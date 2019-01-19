İşte AK Parti'nin 2019 Yerel Seçim Aday Listesi!

Toplam 12 partinin katılacağı 2019 Yerel Seçimlerine doğru Adalet ve Kalkınma Partisi, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, belediye başkan adaylarını da netleştirdi. İşte AK Parti'nin bu güne kadar açıklanan adaylarının tam listesi...

AK PARTİ'DE 500 BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI

Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Nihat Zeybekçi'yi seçerken, şuana kadar AK Parti'de yaklaşık 500 il, ilçe ve belde belediye başkan adayları da belirlendi. AK Parti'nin açıklanan seçim aday tam listesi…

AFYONKARAHİSAR-Mehmet Zeybek

ANKARA-Mehmet Özhaseki

BALIKESİR-Yücel Yılmaz

BİNGÖL-Erdal Arıkan

ÇANAKKALE-Ayhan Gider

ÇANKIRI-Hüseyin Boz

ÇORUM-Halil İbrahim Aşgın

ESKİŞEHİR-Burhan Sakallı

HATAY-İbrahim Güler

İZMİR-Nihat Zeybekçi

KARAMAN-Mahmut Sami Şahin

KONYA-Uğur İbrahim Altay

MARDİN-Mehmet Vecdi Kahraman

MUŞ-Feyat Asya

SAKARYA-Ekrem Yüce

SİVAS-Hilmi Bilgin

TOKAT-Eyüp Eroğlu

TRABZON-Murat Zorluoğlu

UŞAK-Mehmet Çakır

YOZGAT-Celal Köse

ADIYAMAN-Süleyman Kılınç

AMASYA-Cafer Özdemir

ANTALYA-Menderes Türel

ARDAHAN-Yunus Baydar

ARTVİN-Mehmet Kocatepe

BARTIN-Yusuf Ziya Aldatmaz

BATMAN-Murat Güneştekin

BAYBURT-Fatih Yumak

BİTLİS-Nesrullah Tanğlay

BOLU-Fatih Metin

BURDUR-Deniz Kurt

BURSA-Alinur Aktaş

DENİZLİ-Osman Zolan

DİYARBAKIR-Cumali Atila

DÜZCE-Faruk Özlü

ELAZIĞ-ŞAHİN Şerifoğulları

ERZURUM-Mehmet Sekmen

GAZİANTEP-Fatma Şahin

GİRESUN-Aytekin Şenlikoğlu

GÜMÜŞHANE-Ercan Çimen

HAKKARİ-Cüneyt Epcim

KAHRAMANMARAŞ-Hayrettin Güngör

KARABÜK-Burhanettin Uysal

KASTAMONU-Tahsin Babaş

KAYSERİ-Memduh Büyükkılıç

KIRIKKALE-Mehmet Saygılı

KIRKLARELİ-Burak Süzülmüş

KİLİS-Mehmet Abdi Bulut

KOCAELİ-Tahir Büyükakın

MALATYA-Selahattin Gürkan

NEVŞEHİR-Rasim Arı

NİĞDE-Emrah Özdemir

ORDU-Hilmi Güler

RİZE-Rahmi Metin

SAMSUN-Mustafa Demir

SİNOP-Ali Çöpçü

ŞANLIURFA-Zeynel Abidin Beyazgül

ŞIRNAK-Mehmet Yarka

TEKİRDAĞ-Mestan Özcan

YALOVA-Yusuf Ziya Öztabak

KÜTAHYA-Ahmet Sami Kutlu

BİLECİK-Nihat Can

IĞDIR-Adil Aşırım

ISPARTA-Şükrü Başdeğirmen

ERZİNCAN-Cemalettin Başsoy

KARS-Ensar Erdoğdu

KIRŞEHİR-Yaşar Bahçeci

ZONGULDAK-Ömer Selim Alan

AĞRI-Savcı Sayan

AKSARAY-Evren Dinçer

ERZİNCAN-Cemalettin Başsoy

SİİRT-Ali İlbaş

TUNCELİ-Gökhan Arslan

EDİRNE-Koray Uymaz

VAN-Necdet Takva

ADALAR-Özlem Öztekin Vural

ARNAVUTKÖY-Ahmet Haşim Baltacı

ATAŞEHİR-İsmail Erdem

AVCILAR-İbrahim Ulusoy

BAĞCILAR-Lokman Çağrıcı

BAHÇELİEVLER-Hakan Bahadır

BAKIRKÖY-Mehmet Umur

BAŞAKŞEHİR-Yasin Kartoğlu

BAYRAMPAŞA-Atila Aydıner

BEYKOZ-Murat Aydın

BEYLİKDÜZÜ-Mustafa Necati Işık

BEYOĞLU-Haydar Ali Yıldız

BÜYÜKÇEKMECE-Mevlüt Uysal

ÇATALCA-Mesut Üner

ÇEKMEKÖY-Ahmet Poyraz

ESENLER-M. Tevfik Göksu

ESENYURT-Azmi Ekinci

EYÜP-Deniz Köken

FATİH-Ergün Turan

GAZİOSMANPAŞA-Hasan Tahsin Usta

GÜNGÖREN-Bünyamin Demir

KADIKÖY-Özgül Özkan Yavuz

KAĞITHANE-Mevlüt Öztekin

KARTAL-Ebubekir Taşyürek

KÜÇÜKÇEKMECE-Temel Karadeniz

PENDİK-Ahmet Cin

SANCAKTEPE-Şeyma Döğücü

SARIYER-Salih Bayraktar

SULTANBEYLİ-Hüseyin Keskin

SULTANGAZİ-Abdurrahman Dursun

ŞİLE-İlhan Ocaklı

TUZLA-Şadi Yazıcı

ŞİŞLİ-Nihal Yıldırım

ÜMRANİYE-İsmet Yıldırım

ÜSKÜDAR-Hilmi Türkmen

ZEYTİNBURNU-Ömer Arısoy

İZMİR-BALÇOVA-Evrim Özen

İZMİR-BAYINDIR-Uğur Demirezen

İZMİR-BAYRAKLI-Ali Aslan

İZMİR-BERGAMA-Hakan Koştu

İZMİR-BEYDAĞ-Ogün Asil Aydoğdu

İZMİR-BORNOVA-Reşat Gençtürk

İZMİR-BUCA-Mustafa Arslan

İZMİR-ÇİĞLİ-Okan Korkmaz

İZMİR-GAZİEMİR-Nazmi Yılmaz

İZMİR-GÜZELBAHÇE-Burcu Dereci

İZMİR-KARABAĞLAR-Bilal Doğan

İZMİR-KARABURUN-Ferhan Eroğlu

İZMİR-KARŞIYAKA-Ayda Maç

İZMİR-KEMALPAŞA-Arif Uğurlu

İZMİR-KINIK-Sadık Doğruer

İZMİR-KİRAZ-Saliha Özçınar

İZMİR-KONAK-Melek Eroğlu

İZMİR-MENDERES-Bülent Soylu

İZMİR-MENEMEN-Durmaz Bayraktar

İZMİR-SEFERİHİSAR-Hamit Nişancı

İZMİR-SELÇUK-Osman Başterzi

İZMİR-TİRE-Selman İçelli

İZMİR-TORBALI-Adnan Yaşar Görmez

İZMİR-URLA-Adıgüzel Demirel

ANKARA - AKYURT-Hilal Ayık

ANKARA - ALTINDAĞ-Asım Balcı

ANKARA - AYAŞ-Burhan Demirbaş

ANKARA - BALA-Ahmet Buran

ANKARA - BEYPAZARI-Tuncer Kaplan

ANKARA - ÇAMLIDERE-Hazım Caner Can

ANKARA - ÇANKAYA-Amber Türkmen

ANKARA - ÇUBUK-Baki Demirbaş

ANKARA - ELMADAĞ-Gökhan Küçükçelebi

ANKARA - EVREN-Hüsamettin Ünsal

ANKARA - GÜDÜL-Muzaffer Yalçın

ANKARA - HAYMANA-Özdemir Turgut

ANKARA - KAHRAMANKAZAN-Serhat Oğuz

ANKARA - KALECİK-Duhan Kalkan

ANKARA - KEÇİÖREN-Turgut Altınok

ANKARA - KIZILCAHAMAM-Süleyman Acar

ANKARA - MAMAK-Murat Köse

ANKARA - NALLIHAN-İsmail Öntaş

ANKARA - PURSAKLAR-Ayhan Yılmaz

ANKARA - SİNCAN-Murat Ercan

ANKARA - ŞEREFLİKOÇHİSAR-Melih Memiş Çelik

ANKARA - YENİMAHALLE-Veysel Tiryaki

TRABZON -AKÇAABAT-Osman Nuri Ekim

TRABZON - ARAKLI-Recep Çebi

TRABZON - ARSİN-Muhammet Sait Gürsoy

TRABZON - BEŞİKDÜZÜ-Harun Demirci

TRABZON - ÇAYKARA-Hanefi Tok

TRABZON - DERNEKPAZARI-Mehmet Aşık

TRABZON - DÜZKÖY-Yılmaz Ankara

TRABZON - HAYRAT-Salih Öztel

TRABZON - KÖPRÜBAŞI-Ali Aydın

TRABZON - MAÇKA-Koray Koçhan

TRABZON - OF-Salim Salih Sarıalioğlu

TRABZON - ORTAHİSAR-Ahmet Metin Genç

TRABZON - SÜRMENE-Rahmi Üstün

TRABZON - TONYA-Osman Beşel

TRABZON - VAKFIKEBİR-Muhammet Balta

TRABZON - YOMRA-İbrahim Sağıroğlu

KOCAELİ - BAŞİSKELE-Mehmet Yasin Özlü

KOCAELİ - ÇAYIROVA-Bünyamin Çiftçi

KOCAELİ - DARICA-Muzaffer Bıyık

KOCAELİ - DERİNCE-Zeki Aygün

KOCAELİ - DİLOVASI-Hamza Şayır

KOCAELİ - GEBZE-Zinnur Büyükgöz

KOCAELİ - GÖLCÜK-Ali Yıldırım Sezer

KOCAELİ - İZMİT-Azize Sibel Gönül

KOCAELİ - KANDIRA-Adnan Turan

KOCAELİ - KARAMÜRSEL-İsmail Yıldırım

KOCAELİ - KARTEPE-Mustafa Kocaman

KOCAELİ - KÖRFEZ-Şener Söğüt

SAKARYA - ADAPAZARI-Mutlu Işıksu

SAKARYA - AKYAZI-Bilal Soykan

SAKARYA - ARİFİYE-İsmail Karakullukçu

SAKARYA - ERENLER-Fevzi Kılıç

SAKARYA- FERİZLİ-İsmail Gündoğdu

SAKARYA- GEYVE-Murat Kaya

SAKARYA - HENDEK-Ali Kemal Sofu

SAKARYA - KARAPÜRÇEK-Orhan Yıldırım

SAKARYA- KARASU-İshak Sarı

SAKARYA- KAYNARCA-Murat Kefli

SAKARYA - KOCAALİ-Ahmet Acar

SAKARYA - PAMUKOVA-Cevat Keser

SAKARYA - SAPANCA-Özcan Özen

SAKARYA - SERDİVAN-Yusuf Alemdar

SAKARYA - SÖĞÜTLÜ-Koray Oktay Özten

NİĞDE - BOR-Serkan Baran

NİĞDE - ALTUNHİSAR-Abdullah Arıöz

NİĞDE - ÇAMARDI-Yavuz Soylu

NİĞDE - ULUKIŞLA-Ali Uğurlu

NİĞDE - ÇİFTLİ-Serkan Güzel

ALTUNHİSAR İLÇE - KARAKAPI BELDE-Kamil Demiralp

ALTUNHİSAR - KEÇİKALE BELDE-Şamma Öztürk

BOR - BAHÇELİ BELDE-Zafer Tokgöz

BOR - ÇUKURKUYU BELDE-İleri Koçak

BOR - KEMERHİSAR BELDE-Yusuf Kurt

ÇİFTLİK - AZATLI BELDE-Reşat Bolat

ÇİFTLİK - BOZKÖY BELDE-Ömer Dalgıç

ÇİFTLİK - DİVARLI BELDE-Rüstem Cullaz

MERKEZ - AKTAŞ BELDE-Hasan Ali Davarcı

MERKEZ - ALAY BELDE-Sefa Erol

MERKEZ - BAĞLAMA BELDE-Recep Yaşar

MERKEZ - DEĞİRMENLİ BELDE-Yıldıray Tok

MERKEZ - DÜNDARLI BELDE-Mustafa Kamar

MERKEZ - EDİKLİ BELDE-Ercan Şayhan

MERKEZ - GÜMÜŞLER BELDE-Refik Caymaz

MERKEZ - HACIABDULLAH BELDE-Ahmet Takyan

MERKEZ - KAARATLI BELDE-Emin Yılmaz

MERKEZ - KİLEDERE BELDE-İsmail Tereci

MERKEZ - KONAKLI BELDE-Erdal Altın

MERKEZ - SAZLICA BELDE-Süleyman Görgülü

MERKEZ - ORHANLI BELDE-Erhan Bolat

MERKEZ - YEŞİLGÖLCÜK BELDE-Yusuf Sağlam

MERKEZ - YILDIZTEPE BELDE-Hacı Güngör

KARAMAN - AYRANCI-Yavuz Candan

KARAMAN - KAZIMKARABEKİR-Ali İhsan Alanlı

KARAMAN - ERMENEK-Uğur Sözkesen

KARAMAN - SARIVELİLER-Hayri Samur

KARAMAN - BAŞYAYLA-Ahmet İpek

KARAMAN - MERKEZ AKÇAŞEHİR BELDESİ-Hikmet Yirşen

KARAMAN - MERKEZ - SUDURAĞI BELDESİ-Derviş Mehmet Ceyhan

KARAMAN - ERMENEK - GÜNEYYURT BELDESİ-Ali Zeybek

KARAMAN - ERMENEK - KAZANCI BELDESİ-Muhittin Tuncel

KARAMAN - SARIVELİLER - GÖKTEPE BELDESİ-Bayram Şahin

MALATYA - ARAPGİR-Rıza Murat Türksoy

MALATYA - ARGUVAN-Ahmet Eren

MALATYA - AKÇADAĞ-Mustafa Kırteke

MALATYA - BATTALGAZİ-Osman Güder

MALATYA - DARENDE-İsa Özkan

MALATYA - DOĞANŞEHİR-Vahap Küçük

MALATYA - DOĞANYOL-Hakan Bay

MALATYA - KALE-Murat Koca

MALATYA - PÜTÜRGE-Mikail Sülük

MALATYA - YAZIHAN-Nevzat Öztürk

MALATYA - YEŞİLYURT-Mehmet Çınar

TUNCELİ - HOZAT-Songül Acar

TUNCELİ - NAZIMİYE-Erkan Özdoğan

TUNCELİ - MAZGİRT-Murat Becerikli

TUNCELİ - OVACIK-Turhan Kılıç

TUNCELİ - PÜLÜMÜR-Şevket Tanık

TUNCELİ - PERTEK-Recai Vural

TUNCELİ - ÇEMİŞGEZEK-Metin Levent Yıldız

TUNCELİ - MAZGİRT İLÇE - AKPAZAR BELDE-Murat Gerçek

GÜMÜŞHANE - KELKİT-Aziz Nas

GÜMÜŞHANE - KÖSE-Şerif Aygün

GÜMÜŞHANE - KÜRTÜN-Ahmet Kanat

GÜMÜŞHANE - ŞİRAN-Yavuz Altıparmak

GÜMÜŞHANE - TORUL-Nidai Köroğlu

KAYSERİ - AKKIŞLA-Ayhan Arslan

KAYSERİ - BÜNYAN-Özkan Altun

KAYSERİ - DEVELİ-Mehmet Cabbar

KAYSERİ - FELAHİYE-Vural Coşkun

KAYSERİ - TOMARZA-Davut Şahin

KAYSERİ - HACILAR-Bilal Özdoğan

KAYSERİ - YEŞİLHİSAR-Halit Taşyapan

KAYSERİ - İNCESU-Zekeriya Karayol

KAYSERİ - YAHYALI-Esat Öztürk

KAYSERİ - TALAS-Mustafa Yalçın

KAYSERİ - KOCASİNAN-Ahmet Çolakbayrakdar

KAYSERİ - MELİKGAZİ-Mustafa Palancıoğlu

AKSARAY - ORTAKÖY-Ali Rıza Özdemir

AKSARAY - GÜZELYURT-Ünal Demircioğlu

AKSARAY - GÜLAĞAÇ-Faruk Teymen

AKSARAY - AĞAÇÖREN-Kemal Salman

AKSARAY - SARIYAHŞİ-Fatih Ünsal

AKSARAY - ESKİL-Necati Belgemen

AKSARAY - SULTANHANI-Fahri Solak

AKSARAY - ESKİL - EŞMEKAYA BELDE-Tayfur Başkan

AKSARAY - GÜLAĞAÇ - DEMİRCİ BELDE-Hüseyin Us

AKSARAY - GÜLAĞAÇ - GÜLPINAR BELDE-Mustafa Baymışlıoğlu

AKSARAY - GÜLAĞAÇ - SARATLI BELDE-Yılmaz Balkış

AKSARAY - GÜZELYURT - IHLARA BELDE-Ahmet Dinç

AKSARAY - GÜZELYURT - SELİME BELDE-Levent Çevik

AKSARAY - MERKEZ - BAĞLIKAYA BELDE-Davut Çalışkan

AKSARAY - MERKEZ - HELVADERE-İsa Tezgel

AKSARAY - MERKEZ - SAĞLIK BELDE-Mustafa Kepil

AKSARAY - MERKEZ - TAŞPINAR BELDE-Sinan Korkut

AKSARAY - MERKEZ - TOPAKKAYA BELDE-Adem Baylan

AKSARAY - MERKEZ - YENİKENT BELDE-Mehmet Akdere

AKSARAY - MERKEZ - YEŞİLOVA BELDE-Adnan Bayraktar

AKSARAY - MERKEZ - YEŞİLTEPE BELDE-Muhammet Tosun

ERZİNCAN - ÇAYIRLI-Atınç Bahadır

ERZİNCAN - İLİÇ-Mustafa Gürbüz

ERZİNCAN - KEMAH-Osman Öner

ERZİNCAN - OTLUKBELİ-Vahdet Ercan

ERZİNCAN - REFAHİYE-Çakmak Paçacı

ERZİNCAN - TERCAN-Lokman Gültekin

ERZİNCAN - ÜZÜMLÜ-Ahmet Sazlı

ZONGULDAK - KOZLU-Ali Bektaş

ZONGULDAK - EREĞLİ-Erol Şahin

ZONGULDAK - ÇAYCUMA-Ahmet Güral Karayılmaz

ZONGULDAK - ALAPLI-Celil Uzun

ZONGULDAK - GÖKÇEBEY-Mustafa Çetinoğlu

ZONGULDAK - DEVREK-Sezai Bükrü

ZONGULDAK - KİLİMLİ-Kamil Altun

SİİRT - ERUH-Cevher Çiftçi

SİİRT - KURTALAN-Nevzat Karaatay

SİİRT - PERVARİ-Tayyar Özcan

SİİRT - BAYKAN-Mehmet Ali Erol

SİİRT - TİLLO-İdham Aydın

SİİRT - ŞİRVAN-Necat Cellek

SİİRT - PERVARİ - BEĞENDİK BELDE-Gürgün Özdemir

SİİRT - BAYKAN - VEYSEL KARANİ BELDE-Şakir Akkurt

SİİRT - MERKEZ - GÖKÇEBAĞ BELDE-Emin Aydın

SİİRT - KURTALAN - KAYABAĞLAR BELDE-Salim Seven

SİİRT - BAYKAN - ATABAĞI BELDE-Tayyar Lale

ELAZIĞ - AĞIN-İbrahim Yıldız

ELAZIĞ - ALACAKAYA-Başaran Yaşlı

ELAZIĞ - ARICAK-Ferit Yıldırım

ELAZIĞ - BASKİL-İhsan Akmurat

ELAZIĞ - KARAKOÇAN-Ayhan Akbaba

ELAZIĞ - KEBAN-Ömer Kaya

ELAZIĞ - KOVANCILAR-Hacı Akpınar

ELAZIĞ - MADEN-Ekrem Kaçar

ELAZIĞ - PALU-Efraim Ünalan

ELAZIĞ - SİVRİCE-Ebubekir Irmak

ELAZIĞ - MERKEZ - AKÇAKİRAZ-Sabahattin Kaya

ELAZIĞ - MERKEZ - MOLLAKENDİ-Mehmet Enis Doğan

ELAZIĞ - MERKEZ - YAZIKONAK-Aydın Ayaz

ELAZIĞ - YURTBAŞI-Yasin Yılmaz

ELAZIĞ - ERİMLİ-İbrahim Yıldız

ELAZIĞ - ÜÇOCAK-Yılmaz Yegül

ELAZIĞ - BEYHAN-Hüseyin Ateş

ELAZIĞ - SARICAN-Mehmet Sarı

KASTAMONU - ABANA-Yunus Akgül

KASTAMONU - AĞLI-Muharrem Dinç

KASTAMONU - ARAÇ-Güngör Çetin

KASTAMONU - AZDAVAY-Osman Nuri Civelek

KASTAMONU - BOZKURT-Muammer Yanık

KASTAMONU - CİDE-Nejdet Demir

KASTAMONU - ÇATALZEYTİN-Musa İhsan Uğuz

KASTAMONU - DADAY-Hasan Aydemir

KASTAMONU - DEVREKANİ-Engin Altıkulaç

KASTAMONU - DOĞANYURT-Ahmet Kaya

KASTAMONU - HANÖNÜ-Serkan Uçar

KASTAMONU - İHSANGAZİ-Zühtü Danacı

KASTAMONU - İNEBOLU-Mustafa Huner Özay

KASTAMONU - KÜRE-Kemal Bakır

KASTAMONU - PINARBAŞI-Şenol Yaşar

KASTAMONU - SEYDİLER-Oğuz Yılmaz

KASTAMONU - ŞENPAZAR-Cem Çınar

KASTAMONU - TAŞKÖPRÜ-Hüseyin Arslan

KASTAMONU - TOSYA-Kazım Şahin

BOLU - YENİÇAĞA-Recayi Çağlar

BOLU - SEBEN-Fatih Kavlak

BOLU - MUDURNU-Sedat Özkan

BOLU - MENGEN-Zeki Ozulluoğlu

BOLU - KIBRISCIK-Osman Cabgu

BOLU - GÖYNÜK-Kemal Kazan

BOLU - GEREDE-Mustafa Allar

BOLU - DÖRTDİVAN-Hasan Uzunoğlu

BOLU - TAŞKESTİ BELDE-Tahsin Özcan

BOLU - KARACASU BELDE-Celal Beydilli

BOLU - GÖKÇESU BELDE-Sebahattin Sugeçti

BURSA - YILDIRIM-Oktay Yılmaz

BURSA - OSMANGAZİ-Mustafa Dündar

BURSA - KESTEL-Önder Tanır

BURSA - GÜRSU-Mustafa Işık

BURSA - NİLÜFER-Necati Şahin

BURSA - İNEGÖL-Alper Taban

BURSA - GEMLİK-Berkay Bulut

BURSA - MUDANYA-Ahmet Murat Ünal

BURSA - ORHANGAZİ-Bekir Aydın

BURSA - İZNİK-Kağan Mehmet Usta

BURSA - KELES-Mehmet Keskin

BURSA - KARACABEY-Ali Özkan

BURSA - MUSTAFAKEMALPAŞA-Mehmet Kanar

BURSA - BÜYÜKORHAN-Ahmet Korkmaz

BURSA - HARMANCIK-Yılmaz Ataş

BURSA - ORHANELİ-Ali Aykurt

AFYONKARAHİSAR - BAŞMAKÇI-Tuncer Kerpiç

AFYONKARAHİSAR - BAYAT-Halil İbrahim Bodur

AFYONKARAHİSAR - BOLVADİN-Halil İbrahim Sevim

AFYONKARAHİSAR - ÇAY-Hüseyin Atlı

AFYONKARAHİSAR - ÇOBANLAR-Ali Altuntaş

AFYONKARAHİSAR - DAZKIRI-Şerif Kocatepe

AFYONKARAHİSAR - DİNAR-Nihat Sarı

AFYONKARAHİSAR - EMİRDAĞ-Serkan Koyuncu

AFYONKARAHİSAR - EVCİLER-Ali Dede Savaş

AFYONKARAHİSAR - HOCALAR-Ali Arslan

AFYONKARAHİSAR - İHSANİYE-Mevlüt Küçük

AFYONKARAHİSAR - İSCEHİSAR-Mustafa Çibik

AFYONKARAHİSAR - KIZILÖREN-Ozan Osman Kaya

AFYONKARAHİSAR - SANDIKLI-Mustafa Çöl

AFYONKARAHİSAR - SİNANPAŞA-Erdal Karaman

AFYONKARAHİSAR - SULTANDAĞI-Mehmet Aldırmaz

AFYONKARAHİSAR - ŞUHUT-Recep Bozkurt

AFYONKARAHİSAR - MERKEZ - BEYYAZI BELDE-Sait Yeşilbağ

AFYONKARAHİSAR - ÇIKRIK BELDE-Recep Küçükkayar

AFYONKARAHİSAR - ÇAYIRBAĞ BELDE-Yakup Çam

AFYONKARAHİSAR - DEĞİRMENAYVALI BELDE-Halil Çelik

AFYONKARAHİSAR - ERKMEN BELDE-Memduh Kuş

AFYONKARAHİSAR - FETHİBEY BELDE-Galip Özçelik

AFYONKARAHİSAR - MERKEZ - GEBECELER BELDE-Hüseyin Toğulluk

AFYONKARAHİSAR - IŞIKLAR BELDE-Kadir Can

AFYONKARAHİSAR - KOCATEPE-Abdullah Çelik

AFYONKARAHİSAR - NURİBEY BELDE-Hazım Kaya

AFYONKARAHİSAR - SALAR BELDE-Cengiz Taşpınar

AFYONKARAHİSAR - SUSUZ BELDE-Mehmet Selek

AFYONKARAHİSAR - SÜLÜMENLİ BELDE-İbrahim Eroğul

AFYONKARAHİSAR - SÜLÜN BELDE-Necmi Kınık

KARABÜK - SAFRANBOLU-Ali Kaya

KARABÜK - YENİCE-Coşkun Güven

KARABÜK - ESKİPAZAR-Mustafa Yarkan

KARABÜK - EFLANİ-İbrahim Ertuğrul

KARABÜK - OVACIK-Yakup Narter

KARABÜK - YORTANPAZARI-Yılmaz Tiryaki

MUŞ - BULANIK-Cahit Aral

MUŞ - HASKÖY-Hikmet Karayel

MUŞ - KORKUT-Sami Pekbay

MUŞ - MALAZGİRT-Cengiz Altın

MUŞ - VARTO-Mehmet Lütfü Turgut

ADIYAMAN - KAHTA-Engin Akel

ADIYAMAN - GERGER-Erkan Aksoy

ADIYAMAN - SAMSAT-Halil Fırat

ADIYAMAN - GÖLBAŞI-Yusuf Özdemir

ADIYAMAN - SİNCİK-Mehmet Korkut

ADIYAMAN - BESNİ-Eyüp Mehmet Emre

ADIYAMAN - ÇELİKHAN-Mustafa Bulut

ADIYAMAN - TUT-Ercan Öncebe

ADIYAMAN -GÖLBAŞI- BALKAR-Orhan Orhan

ADIYAMAN -GÖLBAŞI- BELÖREN-Mahmut Turan

ADIYAMAN -BESNİ - KESMETEPE-Mehmet Yıldırım

ADIYAMAN - GÖLBAŞI-HARMANLI-Ali Azık

ADIYAMAN - BESNİ-SUVARLI-Mehmet Korkmaz

ADIYAMAN - BESNİ - ÇAKIRHÖYÜK-Hasan Özdemir

ADIYAMAN -BESNİ- ŞAMBAYAT-Kemal Uysal

ADIYAMAN -BESNİ- KÖSECELİ-Oktay Durgut

ADIYAMAN - ÇELİKHAN- PINARBAŞI-Bekir Söylemez

ADIYAMAN SİNCİK - İNLİCE-Mehmet Yakan

ADIYAMAN -KAHTA- BÖLÜKYAYLA-Ramazan Yavuz

ADIYAMAN MERKEZ- AKINCILAR-İsmet Çetinkaya

ADIYAMAN MERKEZ- KÖMÜR-Ali Gündüz

ADIYAMAN MERKEZ- YAYLAKONAK-Hasan Karakaya

KONYA - SELÇUKLU-Ahmet Pekyatırmacı

KONYA - MERAM-Mustafa Kavuş

KONYA - KARATAY-Hasan Kılca

KONYA - BEYŞEHİR-Üzeyir Yaşar

KONYA - SEYDİŞEHİR-Mehmet Tutal

KONYA - EREĞLİ-Adem Erdal

KONYA - KADINHANI-Mehmet Badem

KONYA - ILGIN-Yalçın Ertaş

KONYA - HÜYÜK-Mehmet Çiğdem

KONYA - DERBENT-Hüseyin Ayten

KONYA - DEREBUCAK-Ahmet Kısa

KONYA - YALIHÜYÜK-Hasan Koçer

KONYA - AHIRLI-İsa Akgül

KONYA - BOZKIR-Sadettin Saygı

KONYA - HADİM-Ahmet Hadimioğlu

KONYA - GÜNEYSINIR-Ahmet Demir

KONYA - TAŞKENT-Osman Arı

KONYA - KARAPINAR-Mehmet Yaka

KONYA - ALTINEKİN-Muharrem Dere

KONYA - CİHANBEYLİ-Mehmet Kale

KONYA - KULU-Murat Ünver

KONYA - YUNAK-Abdullah Emre Demirhan

KONYA - SARAYÖNÜ-Nafiz Solak

KONYA - ÇELTİK-Ali Meşe

BALIKESİR - ALTIEYLÜL-Hasan Avcı

BALIKESİR - DURSUNBEY-Ramazan Bahçevan

BALIKESİR - ERDEK-Turan Gün

BALIKESİR - HAVRAN-Emin Ersoy

BALIKESİR - İVRİNDİ-Yusuf Cengiz

BALIKESİR - GÖMEÇ-Kazım Arslan

BALIKESİR - KARESİ-Dinçer Orkan

BALIKESİR - KEPSUT-İsmail Cankul

BALIKESİR - MANYAS-İbrahim Koman

BALIKESİR - MARMARA-Süleyman Aksoy

BALIKESİR - SAVAŞTEPE-Turan Şimşek

BALIKESİR - SINDIRGI-Ekrem Yavaş

BALIKESİR - SUSURLUK-Şükrü Gür

BALIKESİR - BURHANİYE-Necdet Uysal

BALIKESİR - BİGADİÇ-İsmail Avcu

BALIKESİR - BANDIRMA-Alp Bostancı

BALIKESİR - GÖNEN-Erdinç Odabaşı

ARDAHAN - ÇILDIR-Kemal Yakup Azizoğlu

ARDAHAN - GÖLE-İlhan Gültekin

ARDAHAN - HANAK-Taşdemir Çoban

ARDAHAN - DAMAL-Özge Derdiyok

ARDAHAN - GÖLE - KÖPRÜLÜ-Yücel Akkoç