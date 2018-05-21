İşte AK Parti'de Liste Dışı Kalan 147 Milletvekili
24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde AK Parti aday listesini YSK'ya sunarken mevcut vekillerden 147 isim aday gösterilmedi.
AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı önderliğinde hazırlanan liste Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.
147 MİLLETVEKİLİ ADAY GÖSTERİLMEDİ
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 27. dönem vekilliği için aday gösterdiği 600 kişilik listede mevcut vekillerden 147 isim yer almadı.
YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYEN VEKİLLLER
- Fatma Güldemet Sarı
- Necdet Ünüvar
- Ömer Çelik
- Talip Küçükcan
- Adnan Boynukara
- Salih Fırat
- Hatice Dudu Özkal
- Cesim Gökçe
- Haluk İpek
- Ahmet Gündoğdu
- Ahmet İyimaya
- Ali Babacan
- Cemil Çiçek
- Ertan Aydın
- Murat Alparslan
- Vedat Bilgin
- Gökçen Özdoğan Enç
- Hüseyin Samani
- İsrafil Kışla
- Abdurrahman Öz
- Mehmet Erdem
- Ali Aydınlıoğlu
- Kasım Bostanlı
- Mahmut Poyrazlı
- Sema Kırcı
- Ataullah Hamidi
- Naci Ağbal
- Şahap Kavcıoğlu
- Enver Fehmioğlu
- Ali Ercoşkun
- Reşat Petek
- Bennur Karaburun
- Cemalettin Kani Torun
- Hüseyin Şahin
- İsmail Aydın
- Mehmet Müezzinoğlu
- Zekeriya Birkan
- Ayhan Gider
- Hüseyin Filiz
- Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt
- Salim Uslu
- Tufan Köse
- Nihat Zeybekci
- Sema Ramazanoğlu
- Mehmet Galip Ensarioğlu
- Faruk Özlü
- Fevai Arslan
- Rafet Sezen
- Ejder Açıkkapı
- Ömer Serdar
- Tahir Öztürk
- Sebahattin Karakelle
- Mustafa Ilıcalı
- Orhan Deligöz
- Abdülkadir Yüksel-vefat etti
- Canan Candemir Çelik
- Mehmet Şimşek
- Şamil Tayyar
- Adem Yeşildal
- Fevzi Şanverdi
- Mehmet Ontürk
- Orhan Karasayar
- Nurettin Aras
- Said Yüce
- Abdullah Başçı
- Ayşe Nur BBahçekapılı
- Burhan Kuzu
- Durmuş Ali Sarıkaya
- Ekrem Erdem
- Fatma Benli
- Feyzullah Kıyıklık
- Hasan Sert
- Haydar Ali Yıldız
- İsmail Kahraman
- Hüseyin Bürge
- Mehmet Metiner
- Mehmet Ali Pulcu
- Metin Külünk
- Nureddin Nebati
- Fatma Seniha Nükhet Hotar
- Hüseyin Kocabıyık
- İbrahim Mustafa Turhan
- Kerem Ali Sürekli
- Necip Kalkan
- Mehmet Uğur Dilipak
- Nursel Reyhanlıoğlu
- Veysi Kaynak
- Burhanettin Uysal
- Mehmet Ali Şahin
- Yusuf Selahattin Beyribey
- Abdullah Öztürk
- Mehmet Demir
- Mikail Arslan
- Salih Çetinkaya
- Reşit Polat
- Zeki Aygun
- Ahmet Davutoğlu
- Hüsnüye Erdoğan
- Mehmet Babaoğlu
- Muhammet Uğur Kaleli
- Mustafa Baloğlu
- Ömer Ünal
- Mustafa Şükrü Nazlı
- Vural Kavuncu
- Mustafa Şahin
- Nurettin Yaşar
- Taha Özhan
- Recai Berber
- Selçuk Özdağ
- Orhan Miroğlu
- Yılmaz Tezcan
- Hasan Özyer
- Nihat Öztürk
- Ebubekir Gizligider
- Murat Göktürk
- Alpaslan Kavaklıoğlu
- Erdoğan Özegen
- Oktay Çanak
- Suat Önal
- Hasan Karal
- Hikmet Ayar
- Ayhan Sefer Üstün
- Mustafa İsen
- Şaban Dişli
- Hasan Basri Kurt
- Yasin Aktay
- Hilmi Bilgin
- Selim Dursun
- Faruk Çelik
- Kemalettin Yılmaztekin
- Mahmut Açar
- Mehmet Akyürek
- Ayşe Doğan
- Metin Akgün
- Celil Göçer
- Coşkun Çakır
- Zeyid Aslan
- Ayşe Sula Köseoğlu
- Alim Tunç
- Beşir Atalay
- Burhan Kayatürk
- Fikri Demirel
- Abdülkadir Akgül
- Ertuğrul Soysal
- Faruk Çaturoğlu
- Hüseyin Özbakır
- Özcan Ulupınar