İşte AK Parti'de Liste Dışı Kalan 147 Milletvekili

İşte AK Parti'de Liste Dışı Kalan 147 Milletvekili

24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde AK Parti aday listesini YSK'ya sunarken mevcut vekillerden 147 isim aday gösterilmedi.

AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı önderliğinde hazırlanan liste Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.

147 MİLLETVEKİLİ ADAY GÖSTERİLMEDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 27. dönem vekilliği için aday gösterdiği 600 kişilik listede mevcut vekillerden 147 isim yer almadı.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYEN VEKİLLLER

  1. Fatma Güldemet Sarı
  2. Necdet Ünüvar
  3. Ömer Çelik
  4. Talip Küçükcan
  5. Adnan Boynukara
  6. Salih Fırat
  7. Hatice Dudu Özkal
  8. Cesim Gökçe
  9. Haluk İpek
  10. Ahmet Gündoğdu
  11. Ahmet İyimaya
  12. Ali Babacan
  13. Cemil Çiçek
  14. Ertan Aydın
  15. Murat Alparslan
  16. Vedat Bilgin
  17. Gökçen Özdoğan Enç
  18. Hüseyin Samani
  19. İsrafil Kışla
  20. Abdurrahman Öz
  21. Mehmet Erdem
  22. Ali Aydınlıoğlu
  23. Kasım Bostanlı
  24. Mahmut Poyrazlı
  25. Sema Kırcı
  26. Ataullah Hamidi
  27. Naci Ağbal
  28. Şahap Kavcıoğlu
  29. Enver Fehmioğlu
  30. Ali Ercoşkun
  31. Reşat Petek
  32. Bennur Karaburun
  33. Cemalettin Kani Torun
  34. Hüseyin Şahin
  35. İsmail Aydın
  36. Mehmet Müezzinoğlu
  37. Zekeriya Birkan
  38. Ayhan Gider
  39. Hüseyin Filiz
  40. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt
  41. Salim Uslu
  42. Tufan Köse
  43. Nihat Zeybekci
  44. Sema Ramazanoğlu
  45. Mehmet Galip Ensarioğlu
  46. Faruk Özlü
  47. Fevai Arslan
  48. Rafet Sezen
  49. Ejder Açıkkapı
  50. Ömer Serdar
  51. Tahir Öztürk
  52. Sebahattin Karakelle
  53. Mustafa Ilıcalı
  54. Orhan Deligöz
  55. Abdülkadir Yüksel-vefat etti
  56. Canan Candemir Çelik
  57. Mehmet Şimşek
  58. Şamil Tayyar
  59. Adem Yeşildal
  60. Fevzi Şanverdi
  61. Mehmet Ontürk
  62. Orhan Karasayar
  63. Nurettin Aras
  64. Said Yüce
  65. Abdullah Başçı
  66. Ayşe Nur BBahçekapılı
  67. Burhan Kuzu
  68. Durmuş Ali Sarıkaya
  69. Ekrem Erdem
  70. Fatma Benli
  71. Feyzullah Kıyıklık
  72. Hasan Sert
  73. Haydar Ali Yıldız
  74. İsmail Kahraman
  75. Hüseyin Bürge
  76. Mehmet Metiner
  77. Mehmet Ali Pulcu
  78. Metin Külünk
  79. Nureddin Nebati
  80. Fatma Seniha Nükhet Hotar
  81. Hüseyin Kocabıyık
  82. İbrahim Mustafa Turhan
  83. Kerem Ali Sürekli
  84. Necip Kalkan
  85. Mehmet Uğur Dilipak
  86. Nursel Reyhanlıoğlu
  87. Veysi Kaynak
  88. Burhanettin Uysal
  89. Mehmet Ali Şahin
  90. Yusuf Selahattin Beyribey
  91. Abdullah Öztürk
  92. Mehmet Demir
  93. Mikail Arslan
  94. Salih Çetinkaya
  95. Reşit Polat
  96. Zeki Aygun
  97. Ahmet Davutoğlu
  98. Hüsnüye Erdoğan
  99. Mehmet Babaoğlu
  100. Muhammet Uğur Kaleli
  101. Mustafa Baloğlu
  102. Ömer Ünal
  103. Mustafa Şükrü Nazlı
  104. Vural Kavuncu
  105. Mustafa Şahin
  106. Nurettin Yaşar
  107. Taha Özhan
  108. Recai Berber
  109. Selçuk Özdağ
  110. Orhan Miroğlu
  111. Yılmaz Tezcan
  112. Hasan Özyer
  113. Nihat Öztürk
  114. Ebubekir Gizligider
  115. Murat Göktürk
  116. Alpaslan Kavaklıoğlu
  117. Erdoğan Özegen
  118. Oktay Çanak
  119. Suat Önal
  120. Hasan Karal
  121. Hikmet Ayar
  122. Ayhan Sefer Üstün
  123. Mustafa İsen
  124. Şaban Dişli
  125. Hasan Basri Kurt
  126. Yasin Aktay
  127. Hilmi Bilgin
  128. Selim Dursun
  129. Faruk Çelik
  130. Kemalettin Yılmaztekin
  131. Mahmut Açar
  132. Mehmet Akyürek
  133. Ayşe Doğan
  134. Metin Akgün
  135. Celil Göçer
  136. Coşkun Çakır
  137. Zeyid Aslan
  138. Ayşe Sula Köseoğlu
  139. Alim Tunç
  140. Beşir Atalay
  141. Burhan Kayatürk
  142. Fikri Demirel
  143. Abdülkadir Akgül
  144. Ertuğrul Soysal
  145. Faruk Çaturoğlu
  146. Hüseyin Özbakır
  147. Özcan Ulupınar
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