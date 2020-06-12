İSTANBUL Veysel Eroğlu Barajı ekonomiye yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacak
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İSTANBUL Veysel Eroğlu Barajı ekonomiye yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacak

Veysel Eroğlu Barajı ekonomiye yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacakİSTANBUL, (DHA) ' Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak illerini kapsayan Ilısu Barajı (Veysel Eroğlu Barajı) elektrik üretmeye başladı.

12.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:37

Veysel Eroğlu Barajı ekonomiye yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacak

İSTANBUL, (DHA) ' Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak illerini kapsayan Ilısu Barajı (Veysel Eroğlu Barajı) elektrik üretmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı 'Veysel Eroğlu Barajı' olarak değiştirilen tesisin 4 ay içerisinde tam kapasiteye ulaşacağı ve Türkiye ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katma değer sağlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak illerini kapsayan Ilısu Barajı'nın açılışını 19 Mayıs'ta düzenlenen törenle yapmıştı. Erdoğan, tarafından adı 'Veysel Eroğlu Barajı' olarak değiştirilen tesisin birinci tribünü elektrik üretmeye başladı.

'BU BİR BAŞARI HİKAYESİDİR'

Projenin konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat Su Yapıları Direktörü İbrahim Yavrucu, tesisin hikayesini anlattı. Barajın, 1950 yılında hayal edildiğini aktaran Yavrucu, '1982 yılında projesi çizilen, resmi işe başlama tarihi 2008 olan ve birçok zorluk aşılarak hayata geçirildi. Sürecin içinde olan bir kişi olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki bu proje, sıradan bir baraj inşaatı değildir. İşçisinden mühendisine, konsorsiyum ortaklarından devletin en tepesindeki isme kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir başarı hikayesidir' dedi.

'BÜYÜK EMEK VE ÇABA GÖSTERİLDİ'

2007-2015 yılları arasında Ilısu Barajı Proje Müdürü olarak görev alan Yavrucu, '2004 yılında içinde yabancı ve Türk şirketlerin yer aldığı Ilısu Konsorsiyumu proje ile ilgili çalışmalara başladı ve 2007 yılında DSİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalandı. Resmi olarak işe 2008 yılında başlanmasına rağmen çok kısa sürede yabancı firmaların üçü konsorsiyumdan çekildi. Proje doğal olarak finansman açısından sorun yaşadı ve bir yıl projede hiçbir çalışma yapılmadan durma noktasına geldi. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Cengiz projenin devam etmesi için çok büyük çaba gösterdi, emek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önderlik etti ve projeye sahip çıktı. Halk Bankası, iptal olan kredilerin yerine yeni kredi sağladı. Ardından da proje hızlı bir şekilde ilerledi. 2017 yılında büyük bölümü tamamlanan projede, 2019 yılında da su tutulmaya başlandı' diye konuştu.

Gövde hacmi bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söyleyen Yavrucu, 'Altı tribünden ilki 19 Mayıs'ta enerji üretmeye başladı. Yaklaşık ekim ayı gibi 6 tribün de devreye girmiş olacak ve günlük 7 milyon liranın üzerinde Türk ekonomisine katkı sağlayacak. Bir başka ifadeyle yıllık 2.8 milyar lira gibi bir üretim değeri olacak' ifadelerini kullandı.

BARAJIN MAALİYETİ; 18 MİLYAR LİRA

Enerji üretimi açısından Türkiye'nin en büyük dördüncü barajını inşa ettiklerini dile getiren Yavrucu, 'Baraj Gölü; Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin illeri sınırları içinde kalan devasa bir proje. Proje kamulaştırmalarla birlikte yaklaşık 18 milyar liraya mal oldu. Sadece barajın inşası için yaklaşık 1 milyar 250 milyon Euro harcandı. Proje alanında kültürel varlıkların araştırılması ve gerekli yerlerde kazı yapılması için yaklaşık 200 arkeolog çalıştı ve ortaya çıkan tarihi eserler Batman ile Mardin Müze'lerine yerleştirildi. Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi ve Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Orta Kapı, Kızlar Cami, Er-Rızk Cami ve Süleyman Han Cami Minaresi olmak üzere toplam 7 adet tarihi eser baraj gölü alanından çıkarılarak Yeni Kültürel Park Alanı'na nakledildi. İnşaat ve işletme aşamalarında gerekli güvenliğin sağlanması için 5 komando bölüğü sıfırdan inşa edilirken 2 karakolun da güçlendirme çalışması yapıldı. Kısaca Ilısu yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı, bir barajdan çok daha fazlası' dedi.

İSTANBUL Veysel Eroğlu Barajı ekonomiye yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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