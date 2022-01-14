İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35'ken 2021'de 28'e düştü. - Haberler
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35'ken 2021'de 28'e düştü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35'ken 2021'de 28'e düştü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35'ken 2021'de 28'e düştü. Bir günde işyerinden gerçekleşen hırsızlık 19'dan 15'e otodan gerçekleşen hırsızlık 7'den'5 e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357'ye yükseldi" dedi. - İSTANBUL

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