İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PANDEMİ bahçeli, manzaralı ve sosyal imkanları olan evlere talebi artırdı, Türkiye'nin en pahalı ilçesi Başiktaş oldu.

PANDEMİ bahçeli, manzaralı ve sosyal imkanları olan evlere talebi artırdı, Türkiye'nin en pahalı ilçesi Başiktaş oldu. Beşiktaş'ı müstakil evlerin ve sayfiye alanlarının çok olduğu Sarıyer ve Bakırköy izledi.

Uzmanlar, pandemi etkisiyle bahçeli müstakil evlere olan ilginin artması, sosyal imkanlara rahat ulaşımın rakamlarda belirleyici olduğunu söyledi. Söz konusu ilçelerin merkezlerinde bulunan noktalarda ev fiyatlarının aşırı olmadığı belirten, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, 'Beşiktaş'ın içinde çarşı olan bölgede metrekare fiyatları 10-12 bin lira civarında ama Beşiktaş ortalaması şu anda 25-26 bin lira. Bebek'te Ulus'ta 30-40-50 bin liraya kadar çıkıyor. Bakırköy'ün aynı merkezi Beşiktaş ile aynı özelliği taşıyor, yine metrekaresi 10-12 bin civarında. Yeşilyurt, Florya, Ataköy'e gittiğiniz zaman 15-25 bine çıkabiliyor. Zekeriyaköy'e, Kilyos'a gideyim, bir yalı alayım, villa alayım değiniz zaman iş değişiyor, metrekare fiyatları 20-25 bin civarında ancak bulabilirsiniz" dedi.

"ASLINDA FİYATI YÜKSELTEN BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE BULUNAN BEBEK, ETİLER, ULUS, AKATLAR GİBİ MAHALLELER"

Nizamettin Aşa, 'Beşiktaş dediğimiz zaman çarşı içi geliyor aklımıza, bu yanlış bir tanımlama. Beşiktaş'ın çarşı içindeki fiyatları normal bir ilçe veya ev fiyatını geçmiyor aslında, bugün metrekaresi 10-12 bin civarına gidiyor. Aslında fiyatı yükselten Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek, Etiler, Ulus, Akatlar gibi mahalleler. Bunlar elit tabakaya hitap eden lüks konutların yapıldığı Boğaz manzaralı, oldukça yüksek bedelli mülkler. Ulus'ta özellikle çok pahalı siteler var. Bebek'te zaten elit tabakanın yaşayabileceği bir ev en az 2-3 milyon dolardan başlıyor. Çok uzun zamandan beri Beşiktaş en pahalı ilçe" dedi.

'PANDEMİNDEN DOLAYI TALEP OLUŞTU"

Aşa, Sarıyer'de ise yalıların ön plana çıktığını belirterek, 'Şu anda hem pandemi dönemine yönelik, hem de depreme dayanıklı bir bölge, İstanbul'un en sağlam zemini bildiğimiz kadarıyla orası. Hem Boğaz manzarası, hem yalı, hem müstakil bahçeli evler, yeşillik, orman bunun içinde. Zekeriyaköy, Kilyos, Demirciköy gibi sayfiye alanları ki, müstakil bahçeli evlerin yoğun olduğu, sitelerin yoğun olduğu mahalleler. Bunlarda şu anda talep gördüğü için, önceden deprem dolayısıyla, son 1 yıldır da pandemiden dolayı talep oluştu. Bakırköy'de sahil kesiminde çok sayıda site yapıldı. O sitelerde yüksek bedelden, denize sıfır, ana cadde üzerinde, tamamen deniz manzaralı, bunlar yükseltiyor fiyatları. Bakırköy'de aynı Beşiktaş gibi eski yerleşim alanı olan kısımlarda fiyatlar öyle çok uçuk kaçık değil yani bugün 600-700 bin liraya 2 oda 1 salon bir evi kolaylıkla bulabilirsiniz. Beşiktaş'ın içinde çarşı olan bölgede metrekare fiyatları 10-12 bin lira civarında ama Beşiktaş ortalaması şu anda 25-26 bin lira. Bebek'te Ulus'ta 30-40-50 bin liraya kadar çıkıyor. Bakırköy'ün aynı merkezi Beşiktaş ile aynı özelliği taşıyor, yine metrekaresi 10-12 bin civarında. Yeşilyurt, Florya, Ataköy'e gittiğiniz zaman 15-25 bine çıkabiliyor. Zekeriyaköy'e, Kilyos'a gideyim, bir yalı alayım, villa alayım değiniz zaman iş değişiyor, metrekare fiyatları 20-25 bin civarında ancak bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"ARABA KULLANMADAN SOSYALLEŞME İMKANI BAKIRKÖY'DE DE, BEŞİKTAŞ'TA DA DAHA FAZLA"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise sosyal olanaklara ve pandemi iş merkezlerine ulaşımın önemine dikkat çekti. Durbakayım "Ulaşım çok mühim. İş yerleri yakın olan ilçelerde, evine yakın olan bir iş yerinin olduğu takdirde insanlar daha rahat oluyor. İnsanların sosyalleşme, araba kullanmadan sosyalleşme imkanı Bakırköy'de de, Beşiktaş'ta da daha fazla. Daha doğrusu bugün İstanbul'u bölsek belki üç tane il çıkar. Orada yaşayan insanların entelektüel ve kültürel seviyelerinin Türkiye şartlarına göre bir çıt yukarıda olması, Beşiktaş'ta üniversite olması, bunların hepsi buralara artı getiriyor" diye konuştu.

İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Son dakika gündem: CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Deniz Çakır Ceyda Düvenci
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Töre Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 12:36:07. #1.11#

title