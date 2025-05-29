İstanbul ne zaman fethedildi?

İstanbul ne zaman fethedildi?
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İstanbul'un fethi, dünya tarihinin seyrini değiştiren önemli olaylardan biri olarak kabul ediliyor. II. Mehmed'in ordusunun şehre girmesiyle sona erdi. Bu yıl İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kutlanıyor. II. Mehmed'in İstanbul'u fethetmek için dini, siyasi ve stratejik sebepleri vardı. Peki, İstanbul ne zaman fethedildi?

İstanbul'un fethi, dünya tarihinin seyrini değiştiren en önemli olaylardan biri olarak kabul ediliyor. Yüzyıllar önce gerçekleşen bu büyük zafer hatırlanıyor. Peki, İstanbul ne zaman fethedildi?

BU SENE İSTANBUL'UN FETHİNİN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

İstanbul'un Fethi, 6 Nisan 1453 tarihinde başlayıp 29 Mayıs 1453 tarihinde sona ermiştir. Yani, kuşatma toplamda yaklaşık 53 gün sürmüştür. Kuşatma, 6 Nisan 1453 tarihinde başladı ve 29 Mayıs 1453 tarihinde, II. Mehmed'in ordusunun şehre girmesiyle sona erdi.

İstanbul ne zaman fethedildi?

İSTANBUL'UN FETHİ HAKKINDA

II. Mehmed'in İstanbul'u fethetmek için pek çok nedeni vardı. Dini, siyasi ve stratejik sebepler II. Mehmed'i adım adım İstanbul'a yaklaştırdı.

İstanbul ne zaman fethedildi?

Bu sene İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüdür.

İstanbul ne zaman fethedildi?

İSTANBUL'UN FETHİ HAKKINDA

II. Mehmed'in İstanbul'u fethetmek için pek çok nedeni vardı. Dini, siyasi ve stratejik sebepler II. Mehmed'i adım adım İstanbul'a yaklaştırdı.

İstanbul ne zaman fethedildi?

İstanbul'un Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatılması 1391'e dayanır. Kent, I. Bayezid tarafından kuşatıldı ama sonuç alınamadı. I. Bayezid, iki kez daha ordusuyla İstanbul önlerine dayansa da sonuç değişmedi. Osmanlı dönemindeki bir başka kuşatma ise 1412 yılında Şehzade Musa Çelebi tarafından gerçekleştirildi. Sonuç yine aynıydı, kentin güçlü surları yine aşılamadı... İstanbul'u Fatih'ten önce son kuşatan padişah ise II. Murad oldu. Fatih Sultan Mehmet'in babası olan II. Murad, Küçük Mustafa'nın İznik'te padişahlığını ilan etmesi üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.

İstanbul ne zaman fethedildi?

İstanbul'un fethedilmesi Osmanlı Devleti açısından pek çok nedenden ötürü gerekliydi. Bunun ilk sebebi, Hz. Muhammed'in bir hadisinde İstanbul'un alınışını müjdelemesiydi: "Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir." İstanbul'un fethi siyasi sebeplerden dolayı da gerekliydi. Bizans İmparatorluğu, şehzadeleri kışkırtıyordu. Şehzadeler birbirine düşerek taht kavgasına tutuşuyordu.

İstanbul ne zaman fethedildi?

Bizans, konumu itibariyle Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de büyümesine engeldi. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantı sağlanamıyordu. İstanbul'un alınmasıyla bu engel ortadan kalkacaktı. İstanbul'un fethiyle Anadolu ve Rumeli arasında askeri geçiş için de engel kalmayacaktı. Bizanslılar, Avrupa'daki Hristiyanları kışkırtarak Haçlı Seferleri'nin yapılması için uygun koşulları yaratıyordu. Dahası, Anadolu beyliklerini de Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyordu. Bu da Anadolu'daki Türk birliğinin bozulmasına neden oluyordu. Ekonomik sebepler, İstanbul'un fethini gerekli kılan bir başka unsurdu. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti, kara ve deniz ticaretinde avantajlı konuma geçecekti. Ayrıca İpekyolu'nun bir koluna da hakim olacaktı.

İSTANBUL'UN FETHİ KAÇ GÜN SÜRDÜ?

Osmanlı ordusu, surlarla çevrili şehri kuşatma altına aldı ve 53 gün süren yoğun çatışmaların ardından 29 Mayıs günü İstanbul fethedildi. Yani kuşatma süreci toplam 53 gün sürdü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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