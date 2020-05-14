İSTANBUL Koronavirüs gençleri de etkiliyor: Obezite neden olabilir mi?
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İSTANBUL Koronavirüs gençleri de etkiliyor: Obezite neden olabilir mi?

Koronavirüs gençleri de etkiliyor: Obezite neden olabilir mi?Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- Pandemi sürecinde son haftalarda sevindirici haberlerin de geldiğini hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, Amerika'da yapılan bir araştırmaya dikkat çekti.

İSTANBUL Koronavirüs gençleri de etkiliyor: Obezite neden olabilir mi?
14.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:33

Koronavirüs gençleri de etkiliyor: Obezite neden olabilir mi?

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA)- Pandemi sürecinde son haftalarda sevindirici haberlerin de geldiğini hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, Amerika'da yapılan bir araştırmaya dikkat çekti. Görgüner, 'Bu çalışmada yoğun bakıma alınan hastaların genç ve obezite hastası olduğu tespit edildi. 265 hastanın yüzde 58'i erkek olarak belirlendi' dedi.

Üst solunum yollarını etkileyen, yüksek ateş ve şiddetli nefes darlığına sebep olan koronavirüs, dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs dünya genelinde 4 milyon vakanın üzerine çıkarken, Türkiye'de günlük tablonun giderek iyileşme gösterdiği görülüyor. Sevindirici haberlerle vatandaşın rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, 'Tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Bir anlık gevşeme bu hastalığın tekrar artmasına neden olabilir.Geçtiğimiz haftalarda Amerika'da bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmada yoğun bakıma alınan hastaların genç olmaları dikkat çekti. Bu hastalık ilk çıktığında hep yaşlı popülasyonu etkilediğini görmüştük. En çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika'da da hekimlerin dikkatini çeken yoğun bakıma alınan hastaların hem genç hem de önemli bir kısmının obez olduğu dikkat çekti. Yapılan araştırmada obezite ile Covid-19 arasında vücut kitle indeksiyle bir ters korelasyon olduğu tespit ediliyor' diye konuştu.

265 HASTA ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Obezite ve yaş durumu değerlendirmesi amacıyla John Hopkins Üniversitesi, New York Üniversitesi, Washington Üniversitesi, Florida Sağlık Departmanı ve Pensilvanya Üniversitesinde Covid-19 nedeni ile yoğun bakım ünitesine alınan 265 hastanın çalışmaya dahil edildiğini belirten Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, araştırma ile ilgili şunları söyledi:

'En çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika'da da hekimlerin dikkatini çeken yoğun bakıma alınan hastaların hem genç hem de önemli bir kısmının obez olduğu dikkat çekti. Amerika yüzde 40 obezitenin olduğu bir ülke, ilk bakıldığında bu durum normal gelebiliyor. Bunun ardından yapılan araştırmada ise obezite ile Covid-19 arasında vücut kitle indeksiyle bir ters korelasyon olduğu tespit ediliyor. Ortalama vücut kitle indeksi 29 küsürlerde görülüyor ancak bunun normalde 25 altı olması gerekiyor. Bu hastaların yüzde 25'i vücut kitle indeksi 35'e yakın olarak tespit ediliyor.'

'ERKEKLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR'

Görgüner, koronavirüste de kadınların bağışıklığının erkeklere oranla daha yüksek olduğunu hatırlatarak 'Obezite ile ilgili yapılan çalışmada da 265 hastanın yüzde 58'i erkek olduğu belirlenmiş. Yani 6'ya 4 oranında erkeklerde daha çok görüldüğü gözlemlenmiş' dedi.

TÜRKİYE DE OBEZİTE İLE MÜCADELE EDİYOR

İtalya'da da bu konuyla ilgili yapılmış çalışmaların olduğuna değinen Prof. Dr. Görgüner, 'Onların vakalarında da genç hasta sayısı az olmasına rağmen bunların içinde yine obezitenin önemli risk farktörü olduğu bildirilmişti. Ülkemizde de maalesef obezite yaygın. Verilerimiz yavaş yavaş toplanıyor bizde de güzel çalışmalar çıkacak. Ben bu konunun da ülkemiz için de araştırmaya değer olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.

'SOLUNUM KASI HAREKETLERİ KISITLANIYOR'

'Obezite hastalarında genellikle çok önemli bir solunum kası olan diyafragmanın hareketi kısıtlı olabiliyor' diyen Prof. Dr. Görgüner şunları söyledi: 'Obezitede; viral enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemlerinde bir zafiyet olabilir. Obez insanlarda kalp hastalıkları, diyabet, damar hastalıkları daha yaygın gözüküyor. Obezite her zaman büyük bir dezavantaj. Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom dediğimiz durum ortaya çıkıyor'

ASTIM VE OBEZİTENİN DE BAĞLANTISI VAR

Prof. Dr. Görgüner, 'Göğüs hastalıklarında da astım ve obeziteyle ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar da var. Obez kişilerde astım ataklarının sık olduğu çalışmalar var. Tüm bunlara baktığımız zaman obezite çok önemli bir sorun. Covid-19'la çok güzel mücadele ettiğimiz kanısındayım. Obeziteyle de uzun yıllardır mücadele ediyoruz' şeklinde konuştu.

İSTANBUL Koronavirüs gençleri de etkiliyor: Obezite neden olabilir mi?

Kaynak: DHA

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