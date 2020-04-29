İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
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İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasında illerdeki korona salgını yoğunluklarını ayrıntılı olarak yayınlandı. Yayınlanan haritada Türkiye'deki vakaların yüzde 60'ının yer aldığı İstanbul'da ilçe ilçe durum gözler önüne serilmiş oldu.

İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
29.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:00

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında. Uygulama, koronavirüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Yayınlanan vaka yoğunluk haritası ile İstanbul'ın 39 ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe koronavirüsü vaka sayısı dağılımı ve risk durumuna doğrudan erişim imkanına sahip oldu. Korona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun oldukları bölgelerin kırmızı ile gösterildiği programa göre İstanbul' ilçe ilçe gözler önüne serildi.

İŞTE İLÇE KORONAVİRÜS YOĞUNLUUK DURUMU

İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
ZEYTİNBURNU
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
BAŞAKŞEHİR
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
ESENYURT-AVCILAR
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
BAĞCILAR
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
KADIKÖY - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
EMİNÖNÜ
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
BEYOĞLU
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
KÜÇÜKÇEKMECE
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
ÜMRANİYE
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
ARNAVUTKÖY - MASLAK
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
BAŞAKŞEHİR
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
BEYKOZ
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
ATAŞEHİR
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
ÜMRANİYE
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
SULTANBEYLİ
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
ESENLER
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
ETİLER
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
KADIKÖY
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
KAĞITHANE
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
KARTAL
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
KOZYATAĞI
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
SARIYER
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
ÜSKÜDAR
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum

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