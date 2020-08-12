İstanbul Havalimanı, dünyadaki ilk oldu
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İstanbul Havalimanı, dünyadaki ilk oldu

Covid-19 salgını süresince aldığı sağlık önlemleriyle dikkat çeken İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu(Airport Health Accrediation) programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki...

İstanbul Havalimanı, dünyadaki ilk oldu
12.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:20

Covid-19 salgını süresince aldığı sağlık önlemleriyle dikkat çeken İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu(Airport Health Accrediation) programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki ilk havalimanı oldu.

Covid-19 salgını sonrasında aldığı sıkı sağlık önlemleriyle ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 'Havalimanı Pandemi Sertifikası, ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayınladığı 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü' imzalayan İstanbul Havalimanı, uluslararası yeni bir sertifikayı daha alarak aldığı önlemleri tescilledi. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' sertifikasını alan İstanbul Havalimanı, dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu.

Havalimanı Sağlık Akreditasyonu önemli tedbirleri içeriyor

Covid-19 salgınıyla birlikte aldığı hijyen önlemlerini sık sık güncelleyen İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen sertifika ile Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Tüm şartları sağlayarak Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasını almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, önemli denetimlerden de geçti. Değerlendirme kapsamında, temizlik, dezenfeksiyon, sosyal mesafe, personelin korunması, yolcu iletişimi, terminale erişim, güvenlik taraması, bekleme alanları, köprüler, yürüyen merdivenler, asansörler, bagaj alım gibi yolcuların yoğun olduğu alanlarda alınan önlemler değerlendirildi. Havalimanlarında yolculara, personele, sağlık ve güvenliğe dair ölçülebilir öncelik verildiğini kanıtlayan sertifika, İstanbul Havalimanı'nın Covid-19 tedbirlerinde başarılı olduğunun da kanıtlamış oldu.

"Hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz"

İstanbul Havalimanı'nın, sertifikayı almasına ilişkin değerlendirmede bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, "Havacılık, uluslararası kuralları olan ve yolcu deneyimini en üst noktaya taşımak için kendini sürekli geliştiren önemli bir sektör. Yolcularımıza, yeni normal dönemde 'hijyeni üst seviyede tutan ve güvenli bir seyahat' sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç kapsamında, ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen Havalimanı Pandemi Sertifikasını aldık. Hemen ardından, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladık. Türkiye'de ilk olarak İstanbul Havalimanı'nın imzalamış olduğu bu protokol ile aldığımız önlemler, havacılığın en önemli kurumları tarafından da tescillenmiş oldu. Son olarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikasını' almaya hak kazanan dünyadaki ilk havalimanı olduk. Havacılık çok dirençli bir sektör, Covid-19 salgınının etkilerine dayanmak için önlemler almalı, tesislerimizde ve operasyonlarımızda sıkı sağlık ve güvenlik standartları uygulamalıyız. Böylesine güçlü bir kurumun denetiminden geçip, Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasına akredite ilk havalimanı olmaya layık görülmek bizim açımızdan son derece önemli. İstanbul Havalimanı'nın, sağlık noktasında uluslararası sertifikalara sahip olması, yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamanın her zaman birinci önceliğimiz olduğunun kanıtıdır. 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikası' kesinlikle tüm havalimanı işletmecileri tarafından, yolcu güvenini inşa etmeye daha fazla hazır olduğumuzun bir kanıtı olarak görülmelidir. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın aktarma merkezi olduğu düşünüldüğünde, 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' sertifikasını almamız, önlemlerimizin uluslararası standartlarda olduğunun da kanıtıdır. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; İstanbul Havalimanı'nda yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Bu akreditasyon, İstanbul Havalimanı'nın sağlığı odak noktası kabul ettiğinin kanıtı"

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise, "Yeni uygulamaya alınan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programımız kapsamında akredite olan ilk havalimanı olmasından ötürü İstanbul Havalimanı'nı kutluyoruz. Bu akreditasyon, İstanbul Havalimanı'nın yolcu, personel ve halk sağlığını odak noktası kabul ettiğinin bir kanıtı. Bu, sektörümüzün operasyonlara yeniden başlama aşamasına adım attığı ve akabinde, bir yandan yolcu ve çalışanlara global çapta kabul gören yüksek sağlık ve hijyen standartları sağlarken - ki bu standartlar insanların hava yolculuğuna olan güvenlerini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır - devam eden operasyonları sürdürmeye hazırlanacağı şu dönemde kritik öneme sahip olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gururla belirtmek isterim ki bu akreditasyonu alan ilk havalimanı Avrupalı bir havalimanı oldu"

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa Genel Direktörü Olivier Jankovec de "Daha önce eşi benzeri görülmeyen bu krizden sonraki toparlanma süreci, yetkili otoritelerce ortak geliştirilen global standartların tüm havacılık sisteminde hızla ve kapsamlı biçimde uygulamaya alınmasını gerektirmiştir. ACI olarak, devam eden Covid-19 salgınının ortasında havalimanı operasyonlarının güvenli şekilde sürdürülebilmesine yönelik bir plan hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ICAO, EASA ve ECDC ile ortak çalışmalar yürüttük. ACI Avrupa tarafından geliştirilen Havalimanlarında sağlıklı bir yolcu deneyimi kılavuzunun hazırlanması sürecine temel teşkil eden bu plan, yeni Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programının yürürlüğe alınması ile tamamlanmış oldu. Gururla belirtmek isterim ki bu akreditasyonu alan ilk havalimanı Avrupalı bir havalimanı oldu - ki bu durum hiç şüphesiz, sağlık kaygıları bulunan yolcuları odak noktasına koyma yaklaşımının bölgemiz havalimanları arasında büyük bir istekle benimsenmiş olduğunu ortaya koymakta. Tüm İstanbul Havalimanı ekibine tebrikler!" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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