İSTANBUL HAVA DURUMU HAFTA SONU: 17-18 Mayıs 2025 İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul haftalık hava durumu tahminleri!

Hafta sonu İstanbul hava durumu merak konusu oldu. 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağı, şehirde plan yapan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle "İstanbul'da hafta sonu yağmur var mı?" ve "İstanbul haftalık hava durumu nasıl olacak?" soruları sosyal medya ve arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, 17-18 Mayıs 2025 İstanbul hava durumu nasıl, yağmur var mı? İşte, İstanbul haftalık hava durumu tahminleri…

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da 17-18 Mayıs 2025 hafta sonu hava durumu plan yapacaklar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu hafif yağmur bekleniyor.

17 Mayıs Cumartesi:

Hava durumu: Hafif yağmur

En yüksek sıcaklık: 21°C

En düşük sıcaklık: 15°C

Yağış ihtimali: %88

Nem oranı: %61

Rüzgar: Kuzey yönünden

18 Mayıs Pazar:

Hava durumu: Hafif yağmur

En yüksek sıcaklık: 20°C

En düşük sıcaklık: 14°C

Yağış ihtimali: %79

Nem oranı: %52

Rüzgar: Kuzey yönünden

Hafta sonunda İstanbul genelinde parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim değerlerine yakın seyredecek. Açık havada vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların yanlarına mutlaka yağmurluk ya da şemsiye almalarında fayda var.

Yağmur aralıklarla etkili olabileceğinden, dış mekân etkinlikleri öncesinde güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi öneriliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

İSTANBUL HAVA DURUMU