İstanbul elektrik kesintisi! 26 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-07-24 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE Mah. sk bölgelerinde 24/07/2025 00:00:00 - 24/07/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE Mah. LİLYUM sk bölgelerinde 24/07/2025 00:00:00 - 24/07/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE Mah. PETUNYA sk bölgelerinde 24/07/2025 00:00:00 - 24/07/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI Mah. AŞIK VEYSEL1, BALABAN, DERE, IHLAMUR YOLU, IRMAK, YAVUZ sk bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-25 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE Mah. sk bölgelerinde 25/07/2025 00:00:00 - 25/07/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-24 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH Mah. 1772., 1773., 1774., 1775., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1899., 1900., 1917., 1918., 1920., 1921., 1948., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 24/07/2025 00:00:00 - 24/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA Mah. 1961. sk bölgelerinde 24/07/2025 00:00:00 - 24/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 08:30:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR Mah. 761., 769., 770., 772. sk bölgelerinde 24/07/2025 08:30:00 - 24/07/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 08:30:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN Mah. 619., 623., 626., BAĞCILAR sk bölgelerinde 24/07/2025 08:30:00 - 24/07/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY Mah. 2567., 2573., 2574., 2575., MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.