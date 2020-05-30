İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu: "Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu...
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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu: "Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu...

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu: "Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu" -"İstanbul'da 30 eczacı ve 40 çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı" -"Türkiye'de 5 eczacı Covid-19'dan öldü" -"İstanbul'da son 10 yılda 200'e yakın eczane kepenk indirdi" -"Son 10 yılda...

30.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:27

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu: "Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu"

-"İstanbul'da 30 eczacı ve 40 çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı"

-"Türkiye'de 5 eczacı Covid-19'dan öldü"

-"İstanbul'da son 10 yılda 200'e yakın eczane kepenk indirdi"

-"Son 10 yılda bine yakın eczane açıldı"

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) etkisiyle ayakta hasta sayısının azalmasına bağlı ilaç sektöründeki daralma hakkında konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Mart ayından Nisan'a geçişte yüzde 15'lik bir düşüş, Nisan'dan Mayıs'a geçişte ikinci bir yüzde 15'lik küçülme söz konusu oldu. Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu. İstanbul'da son 10 yılda bine yakın eczane açıldı 200'e yakın eczane ise kapandı" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını her sektörde olduğu gibi ilaç sektörünü de etkiledi. Birçok hastane pandemi hastanesi olarak ilan edilince ayakta hasta sayısında ciddi azalma yaşandı. Ayakta hasta sayısının azalması ile ilaç sektöründe de daralama yaşandı. Azalan ilaç piyasasına yönelik konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, ilaç sektöründe yüzde 30 daralma olduğunu söyledi. Korona virüs ile mücadele sürecinde Türkiye'de 5 meslektaşının hayatını kaybettiğini aktaran Sarıalioğlu, İstanbul'da 30 eczacı ve 40 çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

"Eczane cirolarında yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu"

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Eczacı Cenap Sarıalioğlu, "Mart ayı başından itibaren korona virüs ile mücadele ediyoruz. Özellikle hastanelerin büyük bir kısmının pandemi hastanesine dönüştürülmesinden dolayı poliklinik hizmetleri yapılamaz hale geldi. Aile Sağlık Merkezleri'nde de poliklinik hizmetleri azaldı. Buna bağlı olarak eczanelerimizde ekonomik kayıplar söz konusu oldu. Bugün bizdeki verilere göre Mart ayından Nisan'a geçişte yüzde 15'lik bir düşüş, Nisan'dan Mayıs'a geçişte ikinci bir yüzde 15'lik küçülme söz konusu oldu. Yani eczane cirolarımızda yaklaşık yüzde 30 gibi bir küçülme söz konusu oldu" açıklamasını yaptı.

"Eczacıların neredeyse kar etmeden satış yaptığı ilaçlar oluyor"

Eczanelerin giderlerinin aynı seviyede devam ettiğini açıklayan Sarıalioğlu, "Standart ödemelerimizle ilgili bildiğim kadarıyla öteleme yapıldı. Ama iptal edilen ya da ödenmemesi gereken hiçbir ödememiz olmadı. Ödemelerimizin hepsi aynı şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç fiyat kararnamesinde güncelleme talebimiz var. Bunu bizim kararnamede 4'ncü 5'nci kademe dediğimiz ilaçlar eczacıların neredeyse kar etmeden satış yaptığı ilaçlar oluyor. Bunlarla ilgili karlılıklarının düzeltilmesi eczacılar için şuan en ivedi sorundur. Hiç para kazanmadan bu ilaçları alıp satıyoruz" dedi.

"Türkiye'de 5 meslektaşımız bu süreçte hayatını kaybetti"

İstanbul'da son 10 yılda bine yakın eczanenin açıldığı 200'e yakın eczanenin kapandığı bilgisini veren Sarıalioğlu, "Bize müracaat eden 30 civarı meslektaşımız ve 40'a yakın çalışanımızda Covid-19 tanısı pozitif çıktı. Maalesef Türkiye'de 5 meslektaşımız bu süreçte hayatını kaybetti. Bir de eczane çalışanımız kaybettik. İlk olarak Beyoğlu'nda bir eczanede hem eczacımızda hem de çalışanında pozitif çıktı. İkisi de vefat ettiler. Şuan o eczane kapalı durumda. Varisleri henüz bir karar vermedi. Bir eczacıya korona virüs pozitif teşhisi konulduğunda 15 gün eczanesini kapatması gerekiyor. Bu anlamda İstanbul'da 10'a yakın eczanemizde 15 gün faaliyetlerine ara verme işlemi uygulandı. Şimdi hepsi açık durumda. Son 10 yılda İstanbul'da yaklaşık bin civarı eczane açıldı. Kapanan eczane sayımızda 200 civarındadır" ifadelerini kullandı.

"Eczanelerdeki yoğunlukta yarı yarıya azalma var"

İlk zamanlar insanların daha yoğun geldiğini şuan bilinçlendikçe yoğunluğun azaldığını söyleyen Eczacı Esra Erzan, "Virüs ilk nüksettiği zamanlarda çok fazla bir yoğunluk vardı. Hastalarımız bilgi sahibi olmadığı için kalabalık bir şekilde geliyorlardı. Şuan neredeyse yarı yarıya eczanelerimizde azalma var. Hem daha bilinçliler hem daha ihtiyaçları doğrultusunda bir şeyleri almaya geliyorlar. İlk baştaki gibi bilinçsiz değiller. Eczanelere zaten şeritler çekti daha az sayıda sosyal mesafeyi koruyarak giriyorlar" dedi.

"Hastanın ilk ulaştığı nokta biziz"

Eczacılarda bulaş riskinin yüksek olduğunu söyleyen İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Pınar Özcan, " Eczacılar olarak bizim hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çok büyük sıkıntılarımız oldu. Hastanın ilk ulaştığı nokta biziz. Vatandaşlarımız rahatsızlık hissettiği andan bize başvuru yaparak bizlerin yönlendirmesini bekliyor. Bu anlamda bulaş riskimiz çok fazla oldu. Ayakta tedavi edilen hastaların dönüşte de tedavilerini devam ettiği noktalarız. Artık kendimizi korumaktan ziyade ailelerimiz ve yakınlarımızı korumak bizim için ciddi bir stres kaynağı oldu. Eczanelerin maddi geliri açısından yaklaşık yüzde 30 civarında bir düşüş söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

(İEÇ- ÖY-EG-

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu: 'Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu...

Kaynak: İHA

Manşet

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