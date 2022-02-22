İstanbul'da Zaza Dil ve Kültür Etkinliği düzenlendi

İSTANBUL (Haberler.com) - Zaza Dernekleri Federasyonu, 21 Şubat Dünya Anadil Günü'nü "Zaza Dil ve Kültür Etkinliği" ile kutlandı. Etkinlikte konuşan Zaza Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Bukan "Zazalar kadim bir halktır ve Zaza dili müstakil bir dildir. Lütfen siyasi projelere bu halkı ve bu dili kurban ettirmeyin…" dedi. Öte yandan Bukan, davetlilere ZAZA TV'nin yayın hayatına başladığını duyurdu.

ZAZACA VE TÜRKÇE TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Kağıthane Yeni Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan etkinlik dualarla başladı. Açılış konuşmalarının ardından çok sayıda sanatçı sahneye çıkarak Zazaca ve Türkçe türküler söyledi. Etkinlikte, Arş.Tarihci Rasim Bozbuğa, Akademisyen H. İbrahim Er, Prof. Muttalip Arpa, Arş. Tarihçi Hüseyin Duman, Yazar ve Şair Fahri Ergün günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

"BİZ BARIŞ VE KARDEŞLİKTEN YANAYIZ"

Etkinlikte konuşan Zaza Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Bukan, Zazacanın UNESCO'nun güvencesiz diller arasında saydığını belirterek şunları söyledi: "Kendi ülkemizde Zazayız demekten hariç her şey diyebiliyoruz. Zazayız dediğimiz gün maalesef çok ciddi tepkilerle karşılaşıyoruz. Kimileri bizleri kendisine kol bacak kimisi de dilimizi lehçe şive olarak görüp baskı altına almaya çalıştı. Tüm siyasi partiler sağ olsunlar şenliğimize temsilci gönderdi ve ben buradan onlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Zazalar kadim bir halktır ve Zaza dili müstakil bir dildir. Lütfen siyasi projelere kurban ettirmeyin bu halkı. Çünkü biz barıştan yanayız, kardeşlikten yanayız, bu ülkenin bütünlüğü içerisinde bütün halkların hayat bulduğu bir Türkiye olsun istiyoruz. Bunun için mücadeleye devam ediyoruz ve bugünden sonra bir medyamız var ve medyamızda kendimizi ifade etme imkanımız olacak. Bizler korkmamalıyız, bu ülkenin geleceğini isteyen bütünlüğünü isteyen herkes artık şu ön yargılarından kurtulsun güzel güçlü bir Türkiye için ülkemizde yaşayan alevi, sünni, dili, kültürü, kimliği, inancı farklı olan tüm insanlara aynı hassasiyetle yaklaşalım kişileri halkları inançları, dilleri her ne ise olduğu gibi kabul edelim saygı duyalım."

"KARDEŞLİĞİ HAYATINDA UYGULAYAN NADİR HALKLARDAN BİRİYİZ"

"Bu Anadolu coğrafyasında yaşayan bütün kardeşlerime diyorum ki önce bizi anlayın, bizi tanıyın çünkü biz Antik dönemden bugüne kadar birçok kez talan oldu ama Zaza halkı hiçbir dönem talandan yana olmadı. Bugün de olmayacak yarın da olmayacak. Biz kardeşlik dediysek sadece sözde olarak demiyoruz, kendi hayatımızda uygulayan belki de nadir halklardan biriyiz. Siyasi bir proje yürütüldü bugüne kadar, Zazaları asimile etme projesi artık bunun önüne hep birlikte geçeceğiz. Meclisimizdeki 600 milletvekilimize sesleniyorum. Dünya dil bilimi yüzlerce dil bilimci, akademisyen, tarihçi ve 192 ülkenin bağlı bulunduğu UNESCO diyor ki Zazalar kadim bir halk ve Zaza dili müstakil bir dildir. Ama maalesef bizim ülkemizde bilimden ziyade siyasete bakılarak karar veriliyor ve siyasete bakılarak verilen karar neticesinde Zaza halkını birilerinin kolu bacağı Zaza dilini de maalesef lehçe ve şive gösteriyorlar."

Zaza Dili ve Kültür Etkinliği'nde ayrıca şiir dinletisi, Zazaca tiyatro gösterimi, Cem ve Semah ile folklor gösterisi sergilendi. Ayrıca, Zaza Yemek Kültürünün Tanıtımı gerçekleşerek 'En iyi Yemek Ödülü' verildi.