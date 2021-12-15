İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı. Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

(Yusuf Eker/İHA)