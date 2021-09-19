İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti - Haberler
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İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış ve yıldırım etkili olurken, şehrin semalarında insan silüetinde bulut oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası oluşan silüeti herkes "Yıldırımların efendisi" olarak anılan dünyaca ünlü mucit Nikola Tesla'ya benzetti.

İstanbul'da bir süreden bu yana beklenen yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde fırtınalar estiren yağışlar nedeniyle geceleri çalışmak zorunda olan birçok insan zor anlar yaşadı. Ancak evlerde yaşayan vatandaşlar da tedirgindi. Birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi.

Yıldırımların sahne aldığı geceye damga vuran ise "Yıldırımların efendisi" olarak bilinen ve elektriğin babası olarak adlandırılan Tesla'nın silüetinin İstanbul semalarında görülmesi oldu.

İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti

Yağışın ardından yıldırımların arasında esrarengiz bir görüntü belirdi. Görüntülerin Hava Forum sitesi tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı, bu silüetinin aynı zamanda "Yıldırımların efendisi" olarak tanınan Nikola Tesla'ya ait olduğunu öne sürdü.

İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti

1887 Kasım ve Aralık aylarında Tesla, buluşlarına toplam yedi adet ABD patenti aldı. 1886'da çok fazlı sistemler için patent aldı. Bu yılın sonuna kadar 18 patent daha aldı. Ardından birçok Avrupa patenti aldı ve şimdiki Adı IEEE olan o günkü AIEE de konferans verip dünya mühendislerine tek ve çok fazlı akım sistemlerini anlattı.

Kendisinin alternatif akım (AA) indüksiyon motor ve 1888'de Westinghouse Electric tarafından lisanslanan ilgili çok fazlı AA patentleri kendisine önemli miktarda para kazandırdı ve şirketin pazarlayacağı çok fazlı sistemin temel taşı oldu.

İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti

Nikola Tesla aynı zamanda Dünya'nın katmanlarından biri olan iyonosferin insanlığın yararına kullanabileceğini söyleyen ve bunu ispatlayan bilim adamıdır. İyonosfer, 19. yüzyılda keşfedildi, Nikola Tesla'yı ilgilendiren en önemli özelliği ise elektrik enerjisinin ve radyo, ses ve elektro manyetik dalgaların kablosuz olarak çok uzak bir noktadan diğer noktaya taşımasını sağlamasıydı.

Nikola Tesla, iyonosfer ile ilgili çok fazla araştırma yaparak ilk radyo yayın merkezi ve kablosuz elektrik taşıma merkezi olan Wardenclyffe Kulesi'ni Long Island'da 1901 ile 1905 yılları arasında inşa etti.

Nikola Tesla, 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New Yorker Oteli'nin 33. katında, 3327 numaralı odasında otel görevlisi Alice Monaghan tarafından ölü olarak bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti
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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber: İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti - Haberler
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