İstanbul'da gidilebilecek Aquaparklar.. İstanbul'da kaç tane Aquapark var? Aquapark adresleri ve ücretleri.. Yazın keyfini İstanbul'da çıkarmak isteyenler, uzun vadeli tatil planı yapamayanlar ve Koronavirüs nedeniyle tatil planı yapmaktan çekinenler su parklarını tercih etmeye başladı. Peki İstanbul'da kaç tane Aquapark var? İstanbul'da gidilebilecek Aquaparklar hepsini sizler için derledik..

1-AQUA MAIRENE

İstanbul Büyükçekmece'de Aqua Marine tek seferde 3000 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahiptir.

Sahip olduğu havuzlara ve özellikleri;

3500 m3 ve 2500 m2 olimpik havuz ve yarı olimpik havuzlarında denizde yüzmenin keyfini almanız mümkündür.

60 m uzunluğundaki kamikazi ile eğlencenin dibine vuracaksınız.

Kaydıraklara gelecek olursak; 90 m boyunda olan ve piton ismi verilen kaydıraktan kayarken her kıvrım size farklı bir deneyim yaşatacak.

100 m ebatlarındaki kobra isimli kaydırakta ise bitmeyen bir yolculuğa çıkarken,

90 m boyutlarındaki rafting de ise botla ırmakta kayarcasına aynı keyfi yaşayabilirsiniz.

En ilginçlerinden bir tanesi ise 100 m boyundaki blachole kaydıraktır. Siyah beyaz renkte olan kayatkta kayarken kendiniz farklı bir boyuta girmiş gibi hissetmeniz olası.

400 m2'lik alan ve 6 m2'lik dev şelalelerde hazırlanmış olan dalga havuzunda; 10 değişik dalga ebatıyla kendinizi okyanusta hissedeceksiniz.

Aqua Marine'de günlük ücretle giriş yapılabildiği gibi aylık ödemelerle üyelik gerçekleştirilmektedir. Ayrıca şehrin pek çok yerinden servislerle ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Adres : Fatih Mahallesi, Komando Sk. No:4, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Aqua Marine Fiyatları2020

Giriş TürüPazartesi-CumartesiPazar

Bay70 TL80 TL

Bayan60 TL70 TL

Çocuk (5-12 Yaş)35 TL40 TL

Çocuk (0-4 Yaş)Ücretsiz Ücretsiz

2-MARINA AQUAPARK WATERLAND

Tuzla'da bulunan İstanbul'un en büyük aquaparkı Marina Aquapark Waterland'de eğlencenin tadını doyasıya çıkarmak için davetlisiniz. 12 sıradışı su kaydırağı, 15 farklı su sporu, dalga havuzu, çocuk oyun ve su parklarıyla bu yaz, tatil ayağınıza geldi!

Roket formunda, özel giriş teknolojisiyle fark yaratan, 24,5 metrelik yüksekliği ile Avrupa'nın en büyük kaydırağı Looping Rocket, Tuzla Marina Aquapark'ta!

Fiberglas tüp içine doğrudan renk efektleri ekleyerek, sürüş içinde benzersiz, dramatik bir görsel efektin sunulduğu Black Hole kaydırağı Tuzla Marina Aquapark'ta!

15 bin m2'lik bir alanda kurulan olan Tuzla Marina Aquapark , Türkiye ve Avrupa'da bir marina ile entegre olarak inşa edilen ilk aquapark olma özelliğini taşıyor!

Giriş TürüHaftaiçiCumartesi-Pazar

YETİŞKİN94 TL94TL

ÖĞRENCİ84 TL84 TL

0-4 YAŞ ücretsiz

Giriş Ücretlerine Neler Dahildir?

Giriş ücretlerimize şezlong, şemsiye, dolap ve gün boyu aquapark kullanımı dahildir.

Adres : Cami, İstanbul TR, Balıkçılar Sk. no:20/1, 34940 Tuzla

3-AQUA DOLPHIN

2001 yılında İstanbul Bahçeşehir'de faaliyete giren Aqua Club Dolphin harika bir eğlence merkezidir. İstanbul'da Tem otoyolunun hemen kenarında bulunan Aqua Dolphin Güney sahillerimizde bulunan tatil köyleri ve 5 yıldızlı otellerin su parklarını aratmamaktadır. Yıllar geçtikçe kendini yenileyen ve misafirlerinin farklı tecrübeler edinmesi için yeni oyuncaklar inşa eden Aqua Dolphin'de büyük havuz, rocket, king kobra, anaconda gibi kaydıraklar hizmete girmiştir. Ayrıca 2016 yaz sezonunda çocuklarında kullanabileceği yeni bir çocuk havuzu hizmete girdi. Üyelik ve giriş konusu burada da geçerli bir durum. Yine aynı şekilde şehrin bir çok yerinden servisle ulaşım mümkün.

Adres : Bahçeşehir Girişi, Esenkent Mahallesi, Onur Güvener Cad. Su Oyunları Merkezi, 34517 Esenyurt

Hafta İçiCumartesiPazar

Bay70 TL70 TL80 TL

Bayan60 TL60 TL70 TL

Çocuk (5-12 Yaş)35 TL35 TL40 TL

Çocuk (0-4 Yaş) Ücretsiz

4-COILSEUM

Coliseum'un havuz bölgesinde toplam 6 adet kaydırak, 4 adet havuz ve 1 dalga havuzu bulunuyor. İki bölümden oluşan havuz kompleksinde hem eğlence ve hareket isteyenler için; hem de sakin bir ortamda dinlenmek isteyenler için alternatifler yer alıyor. Kaydırakların ve dalga havuzunun yer aldığı bölümde aileler su oyunlarının keyfini çıkarırken daha sakin bir alanda dinlenip güneşlenmek isteyenlere 14 yaşından küçüklerin kullanamadığı dev havuz hizmet veriyor.Özel peyzajlı yeşil alanda, 12.000 m² üzerine kurulan açık havuzda yeşilin tüm tonlarında ruhunuz huzur bulacak, işin tüm stresini üzerinizden atacaksınız. Havuz Cafe'nin lezzetli mönüleriyle de, haftanın 7 günü havuz keyfiniz ikiye katlanacak.

Adres : Acarkent Sitesi 3. Kısım, 9. Cadde No:2, 34820 Beykoz/İstanbul

HaftaiçiCumartesiPazar

Bay150 TL170 TL170 TL

Bayan150 TL170 TL170 TL

Çocuk (12-18) 100 TL115 TL115 TL

Çocuk (7-11) 50 TL60 TL60 TL