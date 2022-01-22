AFAD ve Kandilli verilerine göre 22 Ocak 2022 Cumartesi günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ocak Cumartesi 2022 son dakika nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem nerelerde hissedildi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 22 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ocak Cumartesi 2022 son dakika nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem nerelerde hissedildi?

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU MU? (22 OCAK CUMARTESİ 2022)

İstanbul'un bazı bölgelerinde deprem hissedildi. Henüz AFAD tarafından yapılan bir açıklama yer almıyor. İstanbul'da bazı vatandaşlar depremi hissettiğini belirtti.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

#DEPREM: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Sağa doğru ok http://deprem.afad.gov.tr

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre Balıkesir'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7.2-.-5.04.8AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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