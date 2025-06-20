İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? || 20 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!
20 Haziran 2025 Cuma günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…
20 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 20 Haziran 2025 Cuma günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA
İstanbul'da deprem mi oldu sorusu, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul genelinde kayda değer bir sarsıntı yaşanmadı. Ancak Marmara Denizi çevresinde meydana gelen küçük çaplı depremler, şehir genelinde kısa süreli endişeye yol açtı.
AFAD'ın yayımladığı son deprem verilerine göre, Marmara Denizi açıklarında 18 Haziran 2025 tarihinde 3.0'ın altında büyüklüğe sahip birkaç sarsıntı kaydedildi. Bu küçük depremler, İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.