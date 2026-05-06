Alkol şişesi uğruna uçuşu yaktı

Havalimanında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Yanında alkollü içecek bulunan şişeyle uçağa binmek isteyen kadın, içeceği kabine alamayacağını öğrenince şişenin tamamını içti.

ŞİŞEYİ KAFASINA DİKTİ

Görüntülerde kadının, görevlilerin uyarısının ardından alkollü içeceğin bulunduğu şişeyi ağzına dayayarak kısa sürede bitirdiği görüldü. Ancak kadın, daha sonra aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

O anlar çevredeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

