Alkol şişesi uğruna uçuşu yaktı
Yanındaki alkollü içecek şişesini uçağa alamayacağını öğrenen kadın, havalimanında şişenin tamamını içti. Kısa sürede aşırı alkollü hale gelen kadın, daha sonra uçağa alınmadı. O anlar çevredeki yolcular tarafından kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
ŞİŞEYİ KAFASINA DİKTİ
Görüntülerde kadının, görevlilerin uyarısının ardından alkollü içeceğin bulunduğu şişeyi ağzına dayayarak kısa sürede bitirdiği görüldü. Ancak kadın, daha sonra aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadı.
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ
O anlar çevredeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.