İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi! 2 Eylül Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bahçelievler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bahçelievler elektrik kesintisi listesi açıklandı:

2025-09-02 10:00:00 - 20:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET YESEVİ, BİNDALLI, SANCAK, ÇAMLI sk bölgelerinde 02/09/2025 10:00:00 - 02/09/2025 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-02 07:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÖKÇE, UMUT sk bölgelerinde 02/09/2025 07:00:00 - 02/09/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, GÜL 2, GÜNER, KEREM, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, ÇİÇEK 1, İMREN, ŞAHİN 2, ŞAHİN ÇIKMAZI sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ESRA sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ sk bölgelerinde 02/09/2025 09:00:00 - 02/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, GÖKNAR, GÜRANİ, HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN, NURETTİN KAYA, TEVFİK FİKRET 1, YILDIRIM BEYAZIT, YUVAM, ZAMBAK sk / ZAFER mah CEVHER, DOĞRU, GÖNÜL, HİLAL, KUZEY, LEYLAK 1, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP 1, ÇEŞME 2 sk bölgelerinde 02/09/2025 09:00:00 - 02/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, ERENLER, FATİH, GÜRANİ, KEREM, NURETTİN KAYA, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, ASLI 1, BÜLBÜL 2, ERGENE, ERGENEKON, FATİH, FİDAN, KÖPRÜLÜ, MERİÇ 1, NAMIK KEMAL 1, ORMAN, SOKULLU 1, TUNA 1, ÇORUH sk bölgelerinde 02/09/2025 09:00:00 - 02/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.