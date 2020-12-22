İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı 2021 şartları nelerdir? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı 2020 şartları nelerdir? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı 2020 şartları nelerdir? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar haberimizde...

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK MAAŞI 2021 NE KADAR?

Asgari ücretin artması ile SGK'ya yapılacak borçlanma ücreti ve işsizlik maaşı da artıyor. Buna göre; 2020'de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lirayken olası yüzde 20,1 zamma göre 1.413 liraya çıkacak. En yüksek işsizlik maaşının ise 2 bin 354 liradan 2 bin 827 liraya çıkması bekleniyor.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

6 ayla 10 ay arası ödeniyor

İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

Asgari ücret 2 bin 324 lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

2020 AGİ ÜCRETLERİ

2020 yılında en düşük asgari geçim indirimi alacak olan kişi 220,73 lira alırken en yüksek alması gereken yani eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan biri 375,23 lira alacak.