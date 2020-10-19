İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başladı

İsrail ile Bahreyn arasında, Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan imza töreni ile, iki ülke arasındaki resmi diplomatik ilişkiler başladı.

İsrail ile Bahreyn arasında, Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan imza töreni ile, iki ülke arasındaki resmi diplomatik ilişkiler başladı.

ABD arabuluculuğunda Pazar günü imzalanan anlaşmanın ardından, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açması bekleniyor.

Bahreyn böylelikle, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından, 1948'de kurulan İsrail devletini tanıyan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Filistinliler, BAE ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı anlaşmaları "sırtından vurulmak" olarak niteleyerek, kınadı.

İsrail basını: Anlaşmada İsrail-Filistin sorununa atıf yoktu

İsrail basını, imzalanan anlaşmada İsrail ile Filistin arasında süregiden çatışmaya değinilmediğine dikkat çekti.

İmza töreninde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani iki ülke arasında her alanda verimli bir iş birliği kurmayı umduklarını belirtti.

Zeyani, bölgede barış çağrısı da yaparak, Filistin sorununa iki devletli çözümü desteklediklerini söyledi.

İsrail heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabat da ilişkilerin normalleşmesinin iki tarafın da yararına olacağını söyleyerek "bugün güzel bir gün" dedi.

Anlaşmayı imzalayacak İsrail heyetini Bahreyn'e taşıyan uçak, Suudi Arabistan'ın verdiği özel izinle bu ülke üzerinden uçarak Manaya'ya ulaştı.

İsrail heyetine ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de eşlik etti. Mnuchin, heyetin Salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyarete de katılacak.

Suudi Arabistan henüz İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrılarına sıcak bakmıyor.

Bahreyn: İran tehdidine karşı çıkarlarımızı koruyacak

İsrail Dışişleri Bakanlığı, imzalanan anlaşmanın, barışçıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının yanı sıra, ekonomi, sivil havacılık, finans, iletişim ve tarım alanlarında da iş birliği öngördüğünü açıkladı.

Anlaşmayla iki ülke diplomatlarına vize serbestliği de getiriliyor.

Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Halife ile veliaht Prensi ve başbakan Selman bin Hamad Al Halife ise imza törenine katılmadı.

Şii yoğunluklu nüfusa sahip Bahreyn'in Sünni hükümeti, İsrail ile yapılan anlaşmanın ülke çıkarlarını İran'a karşı koruyacağını savunuyor.

Bahreyn'in İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, "İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi, İran'dan gelen tehditlerin arttığı bir dönemde ABD ile stratejik ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak" diye konuşmuştu.

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası ilişkiler danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Amir-Abdollahian ise, İsrail ile Bahreyn arasında varılan anlaşmanın Filistin ve İslam davasına bir "ihanet" olduğunu söylemişti.

Bahreyn ABD donanması 5. Filosuna ev sahipliği yapıyor.

Birçok Arap ülkesi, Filistin sorunu çözülene kadar İsrail'i tanımayacaklarını söylüyor ve İsrail'i boykot ediyordu. Ancak geçen Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını açıkladı. Onu Bahreyn takip etti.

İsrail daha önce imzaladığı anlaşmalarla 1979 yılında Mısır; 1994 yılında da Ürdün ile diplomatik ilişki kurmuştu.

İsrail, BAE ve Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesi için varılan mutabakat kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı açıklamıştı.