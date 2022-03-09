İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de! Uçağının üzerinde yazan Türkçe kelimeler dikkat çekti - Haberler

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de! Uçağının üzerinde yazan Türkçe kelimeler dikkat çekti

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere bugün Ankara'ya geldi. 14 yıl sonra İsrail'den ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Herzog'un uçağında Türkçe "barış" ve "işbirliği" kelimelerinin yazması dikkat çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de! Uçağında Türkçe kelimelerde verdiği mesaj dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi. Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak. Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.

Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de! Uçağında Türkçe kelimelerde verdiği mesaj dikkat çekti

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye ziyareti gündemin önemli başlıkları arasında yer alırken, Herzog'un Türkiye'ye geldiği uçaktaki mesajlar dikkatlerden kaçmadı. Herzog'un uçağı üzerinde Türkçe "Barış" ve "İş birliği" ifadeleri yer aldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de! Uçağında Türkçe kelimelerde verdiği mesaj dikkat çekti

Ziyareti öncesi İsrailli basın mensuplarına konuşan Herzog "Türkiye ile her konuda anlaşamıyoruz, ilişkimiz inişli çıkışlı ancak ilişkilerimizi ölçülü ve dikkatli bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Herzog, İsrail, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (7)

Fakır:

siyonizmden hayır gelmez

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mahmut kemal :

Bu gavurlar hakkında hiçbirşey bilmiyorsanız ilk bilmeniz gereken şey onlar birşeyin reklamını yapıyorsa bilinki o reklamda yazılan söz tam tersini düşünüyorlardır. Bugünden geçmişe bakarsanız bunun hep doğru olduğunu görürsünüz.

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oguz:

dostumuzu düşmanımızı tanıyamaz oldum bae ve israil bunlar düşmanımız degilmiydi o kadar şehitler verildi şimdi bu neyın nesi

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