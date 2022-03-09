İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de! Uçağının üzerinde yazan Türkçe kelimeler dikkat çekti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi. Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak. Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.

Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

UÇAKTAKİ MESAJLAR DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye ziyareti gündemin önemli başlıkları arasında yer alırken, Herzog'un Türkiye'ye geldiği uçaktaki mesajlar dikkatlerden kaçmadı. Herzog'un uçağı üzerinde Türkçe "Barış" ve "İş birliği" ifadeleri yer aldı.

"ÖLÇÜLÜ İLİŞKİLERİMİZİ YENİDEN İNŞA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Ziyareti öncesi İsrailli basın mensuplarına konuşan Herzog "Türkiye ile her konuda anlaşamıyoruz, ilişkimiz inişli çıkışlı ancak ilişkilerimizi ölçülü ve dikkatli bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.