Isparta'nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
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Isparta'nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı

Isparta'nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediyesi tarafından yenilenen ve gecesiyle ayrı, gündüzüyle ayrı bir güzellik sunan şehrin seyir terası Kirazlıdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların kullanımına sunuldu.

Isparta Belediyesi tarafından yenilenen ve gecesiyle ayrı, gündüzüyle ayrı bir güzellik sunan şehrin seyir terası Kirazlıdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların kullanımına sunuldu.

Şehrin terası Kirazlıdere'nin hizmete sunulması dolayısıyla düzenlenen programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, ITSO yönetimi, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise korona virüsü dolayısıyla karantina sürecinde olduğundan programa katılamadı.

Amfi Tiyatro bölgesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar kendileri için hazırlanan programlarla doyasıya eğlendi. Vatandaşlar şehri kuşbakışı seyrederek güzel bir gün geçirdi. Isparta Belediyesi ve Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Mehteran ekipleri ortaklaşa vatandaşlara gösteri yaptı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet etti.

"Başkanımızın çok emeği var"

Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Kirazlıdere'nin 30 Ağustos Zafer Bayramında vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydederek, "Şükrü Başdeğirmen Başkanımızın burada çok emekleri var. Korona virüs karantinasında bulunmasından dolayı bugün aramızda olamadı. Başkanımız Kirazlıdere'nin kazandırılması noktasında her gün buraya gelerek incelemelerde bulundu, büyük emekler verdi. Kirazlıdere Şükrü Başkanımızın bir hayaliydi. Bu hayal gerçekleşti ancak başkanımız açılış gününde burada olamadı. En kısa zamanda bizlerle olacak ve burada Isparta hemşehrilerimizle bir arada olacak. Isparta Belediyemiz tarafından işletilen Kirazlıdere Sosyal Tesislerimizi de hizmete açtık. Bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla, amfi tiyatrosuyla, şelaleleriyle, F4 savaş uçağımızın görselliği, Isparta manzarasıyla Kirazlıdere hizmete girdi. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kirazlıdere'nin hizmete sunulması dolayısıyla çocuklara yönelik gün boyu çocuk oyunları, kukla gösterileri, ödüllü yarışmalar ile açık hava konseri düzenlendi.

Isparta'yı kuşbakışı gören ve şehrin terası olarak nitelendirilen Kirazlıdere'de çok sayıda yenilikler vatandaşları bekliyor. Vatandaşların geçmişte uğramaya çekindiği Kirazlıdere artık ailelerin, gençlerin rahatlıkla gelebileceği, gezebileceği, güzel vakit geçirebilecekleri bir şekle getirildi. - ISPARTA

Isparta'nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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