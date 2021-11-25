Isparta'da kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmıyor

ISPARTA (İHA) - Isparta'da üniversite öğrencilerinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı projeye esnaftan da destek geldi. İş yerlerinin camlarına "Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır" afişleri asıldı.

Ülke genelinde artan kadına şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluğu, Isparta esnafı ile birlikte iş yerlerinin camlarına "Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır" afişleri yerleştirdi. Kadınların sadece 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde değil her gün kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Proje Araştırma Geliştirme Uygulama Topluluğu Başkan Yardımcısı Alperen Irmak, "Bu projeyi düşünürken nasıl farkındalık oluştururuz diye düşündük. Afişimizde yazan 'Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır' dememizin sebebi şiddet uygulayan vatandaşları dışlamak ve algı oluşturmak. Çünkü kadına şiddet her geçen gün artıyor. Esnaflarımızla da görüştüğümüzde bize çok destek oldular, onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Isparta'mızda vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı cadde olan Mimar Sinan Caddesi'ni seçtik. Yaklaşık 40 esnafımız böyle bir projede bizim de imzamız olsun, kadına şiddete bizde karşıyız dediler" ifadelerini kullandı.

Esnaf Canan Eray, kendi işletmesinde kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapmadığını belirterek, "Çünkü kadınlar da özgür olmalı. Kadınlarımıza saygı duymalıyız. Çünkü kadınlar bir çiçektir ve bizim işletmemizde kadına şiddet uygulayan insanlara satış yapılmamaktadır. İnşallah daha fazla kadınlarımız ölmez, çocuklarımız zarar görmez" dedi.

Kentte bir giyim mağazasında çalışan Nurten Basmacı, böyle bir projenin içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Basmacı, "Böyle bir projeye mecbur kalmak bile bence utanç verici ancak projenin içinde olduğum için bizler de mutluyuz. İnşallah hep birlikte dur deriz. Kadına Şiddet uygulayanlar bu mağazadan alışveriş yapamazlar " şeklinde konuştu. - ISPARTA