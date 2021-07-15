Isparta'da binlerce kişi demokrasi nöbetinde

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce kişi kortej yürüyüşüne katılarak, demokrasi nöbetine başladı.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce kişi kortej yürüyüşüne katılarak, demokrasi nöbetine başladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz gecesi hain planın stratejik bölgelerden birisinin de Isparta olduğunu belirterek, "Hainler Eğirdir'den binlerce askeri Ankara'ya taşımayı planlıyorlardı. Isparta'mızda kahraman halkımızla bu hainliğe izin vermedik" dedi.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Belediye binası önünden Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Mimar Sinan Caddesi üzerinden geçerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sırasında vatandaşların üzerine gül suyu sıkıldı.

251 metrelik dev Türk Bayrağı

Yürüyüş sırasında 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 kahramanı simgeleyen 251 metrelik dev Türk Bayrağı taşındı. 251 kişinin, o gece şehit olan kahramanların fotoğraflarının yer aldığı tişörtlerle taşıdığı Türk Bayrağı, yürüyüşün ardından meydana getirildi.

Halk oyunları ve semazen gösterisi

Demokrasi nöbeti için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na gelen kalabalığa mehteran takımı gösteri sundu. Mehteran takımına halk oyunları ekibi ve bir semazen de eşlik etti. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.

"Tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir zaferdir"

Duanın ardından kürsüye gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen milli irade, milli birlik ve beraberliğin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği 15 Temmuz'un tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir zafer olduğunu söyledi. Başdeğirmen, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğini, devlet-millet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atıldığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

"Hainler Eğirdir'den binlerce askeri taşıyacaklardı ama halkımız izin vermedi"

O gece kahramanlık destanlarından birisinin de Isparta'da yazıldığına değinen Başkan Başdeğirmen, kentin o gece destansı bir mücadele şehri olduğunu belirtti. Başdeğirmen, "O hain planın İstanbul ve Ankara'dan sonraki stratejik bölgelerinden birisi hiç şüphesiz Isparta'ydı. Hainler, Eğirdir'den binlerce askeri Ankara'ya taşımayı planlıyorlardı. Ama yapamadılar, olmadı. Hafız İbrahim Demiralay gibi milli mücadele ruhunun hiç bitmediği Isparta'mızda, kahraman halkımız ile bu hainliğe izin vermedik. Oyunlarını bozduk. Askerleri taşıyan otobüslerin havaalanımıza gidişi gerek vatansever polisimiz, askerimiz ve kahraman hemşehrilerimizin tarihe kaydedilen mücadeleleri ile engellendi. ve o gece Isparta'mız, kahramanlık destanının yazıldığı önemli şehirlerinden birisi oldu" dedi.

"Asla unutmayacağız, unutturmayacağız"

Belediye Başkanı Başdeğirmen, konuşmasını "15 Temmuz'un 5. yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünde, şehit ve gazilerimizin, kahraman milletimizin, FETÖ'cü darbeci teröristlere, vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız" diyerek tamamladı.

"15 Temmuz önemli bir tarihi destan"

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise 15 Temmuz'un önemli bir tarihi destan olduğunu belirterek, "Bu demokrasi direnişi sonunda 251 vatan sevdalısı kahramanımız şehit olurken, 2 binden fazla vatandaşımız yaralanarak gazi olmuştur. Türkiye'yi geçilmez kılan helal süt emmiş bu kahramanlara, onları doğuran ana, babalara selam olsun. Bu millet onlara minnettardır" dedi.

"FETÖ'cü teröristler ve destekçilerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir"

Bu tür etkinliklerin Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece Türkiye'nin geçilemeyeceğini gösterdiğini ifade eden Vali Seymenoğlu, "Aziz milletimizin 15 Temmuz 2016 tarihinde vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, dirliğini ve birliğini hedef alan alçak darbe girişimine karşı onurlu duruşuyla, milli birlik ve beraberlik şuuruyla gövdesini siper etmiş, yurdumuzu alçaklara teslim etmeyerek, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. İstiklal ve istikbalimize göz diken vatan hainleri, FETÖ'cü teröristler ile destekçilerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasisine sahip çıkmak için yazdığı destanları unutturacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından kalabalık, meydandaki dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini izledi.

Meydandaki demokrasi nöbeti saat 05.00'a kadar devam edecek. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı