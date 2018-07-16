Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkusu

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapan binler, demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Valilik önündeki meydanda yeniden bir araya gelerek, hain kalkışmada yazılan 15 Temmuz Destanı'nı bir dizi etkinliklerle kutladılar.

Isparta'da Valilik tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi. Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelinerek, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, duaların edilmesi ve sinevizyon gösterileri ile devam etti. Törende çerçevesinde Erenler Mehteran Takımı da unutulmaz bir konser verdi.

Düzenlenen törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Baro Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, MHP İl Başkan Yardımcısı Osman Sinan, MHP Merkez İlçe Başkanı Akif Çapraz, Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin ve ellerinde Türk Bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

FETÖ ve hain darbe girişimine lanet yağdırdılar

Alanda toplanan vatandaşlar, FETÖ terör örgütü ve hain darbe girişimine lanet yağdıran sloganlar atarak yuhalarken, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyerek hep bir ağızdan birlik beraberlik mesajı verdiler.

Erdoğan'ı dev ekrandan izleyerek, FETÖ'cülere 'idam' sloganları attılar

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma canlı yayında vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dev ekrandan izleyen vatandaşlar, zaman zaman konuşmaları alkışlayarak, FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik atılan 'İdam' sloganlarını yinelediler.

Vali Günaydın: "Milletimiz o hainlerin tanklarını ezdi"

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada, FETÖ'cü hainlerin, milletin büyük cesareti karşısında hak ettikleri şekilde dersleri aldıklarını söyledi. Vali Günaydın konuşmasında, Türk milletinin, tarihin her aşamasında ihanetlerle karşı karşıya geldiğini belirterek, bu milletin bir araya geldiği zaman aşamayacağı hiçbir engelin olmayacağını vurguladı. 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, vatandaşların ellerinde şanlı Türk bayrağıyla sokağa döküldüğünü ifade eden Günaydın, "Milletimiz tankların önüne gövdesini siper etti. O gece bir arada olduğumuz için bu hainler amaçlarına ulaşamadılar. Bu millet tarihte şunu da gösterdi; normalde tanklar insanları ezerdi, fakat 15 Temmuz gecesi milletimiz o hainlerin tanklarını ezdi" dedi.

"Ispartalı hemşerilerimizin ve ülke genelindeki milletimiz, gösterilen cesaret ile birçok vatandaşımızın da hayatını kurtarmış oldu"

15 Temmuz gecesi, Türkiye'deki her ilde olduğu gibi Isparta'da da vatandaşların sokaklara döküldüğünü dile getiren Vali Günaydın, bir güvenlik uzmanının daha önce yaptığı açıklamalardan örnek vererek, darbe girişimi sırasında Isparta ve birkaç ilde de bu hainlerin hazırlanıp kuvvetleri Ankara'ya sevk etmelerinin gerçekleşmesi halinde daha fazla şehit verilebileceğini aktardı.

Vali Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu hainler burunlarını bile çıkarmadılar kışladan. Sabahta bu hainler hak ettikleri dersi alarak, güvenlik güçlerimize teslim oldular. Hainleri adalete teslim ettik, hukuk içerisinde muamele gördüler. Bir güvenlik uzmanı 'Hainler bu bahsedilen illerden büyükşehirlere ulaşmış olsaydı, şehit sayımız Allah muhafaza 250 değil 10 bini bulur' demişti. Bu nedenle Ispartalı hemşerilerimizin ve ülke genelindeki milletimiz, gösterilen cesaret ile birçok vatandaşımızın da hayatını kurtarmış oldu. Bu hainler şunu çok iyi bilmelidir; bu cennet vatan, aziz topraklar, bu devlet, bayrak, ezan için seve seve şehadet şerbetini içerek, kefensiz yatmaya gönüllü milyonlarca vatandaşlarımız var."

Milletvekili Özel: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde öz güven kazanan millet, tanklara karşı göğsünü siper etti"

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ise yaptığı konuşmada, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türk milletinin özgüven kazandığını ifade ederek, "Milletimiz, bu özgüven sayesinde, 1960 ve 1980 darbelerinde önünde duramadığı tankların önünde, 15 Temmuz gecesi göğsünü siper etti" dedi.

Türk milletine çok şey borçlu olunduğuna dikkat çeken milletvekili Özel, bundan sonra daha fazla hizmet etmenin zamanının geldiğini vurgulayarak, "Artık önümüze bakacağız. Dünyada Amerika'dan ve Batı'dan daha büyük ülke olmak için Osmanlı ruhuyla hareket edip, dünyaya hakim olacağız" şeklinde konuştu.

Milletvekili Gökgöz: "Zannettiler ki; bu millet namludan, tanktan, toptan, silahtan korkacak"

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise, hain FETÖ'cülerin iki yıl önce devleti parçalamak istediğini, ancak milletin karşı koymasıyla bu amaçlarını gerçekleştiremediklerini söyledi.

Milletvekili Gökgöz, konuşmasında şunları keydetti:

"FETÖ'cüler Türk bayrağımızı indirmek istedi, indiremediler, ezanımızı dindirmek istedi, dindiremediler. Bu milleti bölüp parçalamak isteyen, dış güçlerle beraber hareket eden FETÖ'cü hainler buna yeltendiler, ancak Başkanımızın milletimize bir işaretiyle, şehir meydanlarına akın eden milyonlar darbeye 'Dur' dedi. Zannettiler ki; bu millet namludan, tanktan, toptan, silahtan korkacak. Çanakkale'de, İstiklal harbinde, çeşitli olaylarla yenmeye çalıştınız yenemediniz, yine yenemeyeceksiniz, başaramadınız, yine başaramayacaksınız. Siz bu milleti tankla, topla, uçakla, helikopterle, silahla korkutabileceğinizi mi zannettiniz. İşte, millet burada. İşte, 15 Temmuz bu milletin yeniden şahlanışı, haykırışı, varoluşunun işaretidir. Rabbim birliğimize, beraberliğimize uzanan ellere aman vermesin."

Başkan Günaydın: "Bundan sonra da Anadolu'nun, anavatanın Türk milletinin olacağına şahit olacaklar"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da Türk milletinin tarihinde 15 Temmuz'un önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 15 Temmuz'u sonsuza kadar kutlamanın önemli olduğuna değinerek,"15 Temmuz Anadolu'da Türk milletinin yaşamasını ve bizim anavatanımızı, anayurdumuzu olan bize hak görmeyen bu yabancı düşmanların ve dış güçlerin yapmış olduğu bir harekettir. Tabii ki bir maşa kullanmaları gerekiyordu; o da FETÖ ve PKK ile bu işi sağlamak istediler ama bu ülkenin ve bu milletin ne olduğunu gördüler. Bundan sonra da Anadolu'nun, anavatanın Türk milletinin olacağına şahit olacaklar. Bu 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

15 Temmuz Gazisi Kocabaş: "Allah bu millete tekrardan böyle günleri göstermesin"

15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş da, o gece Türkiye'nin çok farklı bir durumla karşı karşıya olduğunu kaydederek, kendi üniformasını kirleten vatan hainlerinin korumaya yemin ettiği bu milleti ve ülkeyi ezmeye çalıştıklarını dile getirdi.

15 Temmuz Gazisi Kocabaş konuşmasında, yüce Türk milletin o gece göğsünü siper ettiğini ifade ederek, milletin o gece kendine zincir vurdurmadığını şöyle anlattı:

"Ülkemiz bu darbecilere büyük bir ders verdi. Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın ülkemize Bunun için hepimizin çok çalışması lazım. Aklın ve bilimin ışığı da Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde hak yolunda ilerlemeliyiz. 15 Temmuz'da Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde mezuniyetim vardı. Gündüz mezuniyet törenim icra edildi. Akşam böyle bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz benim için çok farklı bir gün. Şerefli üniformamı son kez giydiğim bir gün. Bana hain FETÖ'cüler bu kadar eğitim almış, bu devletin bu kadar ekmeğini yemişken bunlar, şerefli üniformamızın farkında olamadılar. Kendi şerefsizlikleriyle o üniformamızı kirlettiler. Allah bu millete tekrardan böyle günleri göstermesin"

Tüm camilerde aynı anda selalar okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri, saat 00.13'te tüm camilerden aynı anda selaların okunmasıyla son buldu. - ISPARTA