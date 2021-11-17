İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Gündemimizden çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. İki lider açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"KADIN CİNAYETLERİ BİZİ ÇOK ÜZÜYOR"

Kadına şiddet konusuyla ilgili konuşan Erdoğan, "Kadına şiddetle ilgili soruya cevap noktasında, kesinlikle iktidarımız çok ama çok hassastır. Bu dönem içerisinde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi dilhun etmektedir. Tabii bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz. Bu konuda da gerekli olan her türlü adımları atıyoruz." diye konuştu.

"GÜNDEMİMİZDEN TAMAMEN ÇIKARDIK"

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili İspanyol gazeteciden gelen soruya Erdoğan, "Ancak İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince biz İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz bunlar zaten bizim gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının kutsiyetine asla leke gelmesine müsaade etmeyiz. Bizde aile kavramı çok hassastır, çok kutludur. Aile kavramı üzerinde de bu önemsediğimiz durumu lekelemek suretiyle buna müsaade zaten etmeyiz. O zaman İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz. Değerli dostumla Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İspanya'nın verdiği destek için de kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutum ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde stratejik bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atmasını bekliyoruz.

"VİZE MUAFİYETİ BİR AN ÖNCE BAŞLATILMALI"

Gümrük Birliği ve vatandaşlarımızın vize muafiyeti bir an önce başlatılmalıdır. AB ve NATO sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göçte büyük yük üstlenmiştir. İspanya'nın kıymetli desteklerini sürdürmesinin tüm taraflar bakımından faydalı olacağına inanıyorum. BM Medeniyetler İttifakı Projesi'nin mimarları olarak dünyada barış, istikrar, refah politikalarında daha yakın işbirliği içinde olmayı teklif ediyoruz. Bu girişim Türkiye ile İspanya'nın yumuşak gücünün göstergesidir. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar bakımından önemli çıkış yolu sunmaktadır. Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır. İttifakımızın İstanbul'da bölgesel ofis açma sürecini hızlandıracağız."

"TÜRKİYE-İSPANYA İLİŞKİLERİ OLAĞANÜSTÜ"

İspanya Başbakanı Sanchez'in konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum Türkiye devletine. Hükümetler arası zirve için çok teşekkür ederiz. Ankara'da çok yoğun toplantılar gerçekleştirdik. Dostum Erdoğan'ın da dediği gibi bu tür toplantıları üst düzeyde düzenlediğimiz az sayıda ülke var. 2009'da ilk toplantıdan bu yana bu yedinci toplantımız. Bunun için önemli nedenler var. Türkiye-İspanya arasındaki ikili ilişkiler çok olumlu. Şu anda 600'den fazla İspanyol şirketinin Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Salgından çok etkilendik. Elbette ticari işbirliğimizin eski seviyelere dönmesini istiyoruz.

"MEDENİYETLER İTTİFAKINI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye aynı zamanda Ortadoğu'nun üstünde büyüyor. İspanya olarak bizde de ekonomik düzelmeyle ilgili, istihdamın düzelmesiyle ilgili olumlu haberler geliyor. İstanbul şehrindeki Cervantes ve Madrid'deki Yunus Emre Enstitüsü kültürel ilişkilerimizi güçlendiriyor. İki devletin de değer verdiği medeniyetler ittifakını destekliyoruz. İspanya ve Türkiye ilişkileri çok güzel olgunluk derecesine ulaştı. Bence olağanüstü bir dereceye ulaştı. Çok farklı ekonomik sektörleri içine aldı. Kültür ve sosyal hayatımızı etkiledi.

Kasım'da başarılı bir rakamlara ulaştık. Şu anda 19 binden fazla insan istihdamı sağlandı. Elbette iki ülkenin güzel ekonomik yolculuklarımızı da iyileştireceğiz. Ortak noktalarımız var. Birbirimizden turist alıyoruz. İspanya, Türkiye'de gerçekleşen orman yangınlarına destek verdi. Bu da yeşil dönüşümün, ekolojik dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Pandeminin başında Türkiye devletinin güzel bir dayanışma örneği olarak bize malzeme sağladı, teşekkür ediyoruz.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye, İspanya için sadece komşu değil bir ortak ve müttefiktir. Türkiye'nin AB üyeliğini İspanya olarak destekliyoruz. Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi Avrupa Konseyi'nin öngördüğü olumlu gündemi devam ettirelim istiyoruz. Daha uzak konuları da dile getirebildik. Sayın Erdoğan'ın değindiği bir konu daha var. O da NATO kapsamındaki korperasyonumuz. Bu bize ortak bir odak da veriyor güvenlik anlamında. İspanya'da patriot konuşlanması var. Bu konuda süregelmiş çalışmaları oldu. NATO zirvesi Madrid'de gerçekleşecek. Türkiye gibi değerli, önemli bir müttefik toplantıda yer almalı.

Bu toplantılar ilişkilerimizi derinleştirecektir. Şirketlerimizi, insanlarımızın arasındaki etkileşimi güçlendirecek, salgını geride bırakacaktır. Bugün 6 yeni belge imzaladık. Yenilenebilir enerji, su, çalışma, spor, bilim, doğal afetlere karşı mücadele gibi konular. Bu ortak geleceğimizi beraber inşa etmeye devam edeceğiz."

"SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETECEĞİZ"

İspanyol gazetecinin sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Şu anda ilk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliyi şimdi bundan sonra yapacağız. Bunu da değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları etraflıca konuştuk. Bu adımları atacağız. Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. İHA, SİHA, Akıncı gibi, birçok adımları atabilme şansımız var. İspanya'nın kendi ürünlerini paylaşabilme imkanlarımız olacak.

Koronavirüs konusu ile alakalı ise şu anda aşılar bazında iyiyiz. Şu an itibariyle Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var. Üstü var, 70 milyon civarında devam ediyoruz. Bu yıl sonunda kendi aşımız olan TURKOVAC'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da hallettikten sonra aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Dünya ile ilişkilerde bu konuda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmekte olan, az gelişmiş ülkeler her türlü desteği vereceğiz."

"GEÇEN YILA GÖRE ÇOK DAHA İYİYİZ"

İspanya Başbakanı Sanchez ise kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"İspanya'da kaydedilen Kovid-19 vakaları Avrupa'nın ülkelerine göre düşük. Şu anda ilgimizi hastane ve yoğun bakımdaki Kovid vakalarına bakmamız gerekiyor. Hastanelerde önemli yoğunluk olmadığını görüyoruz. İspanya'da yüzde 88.8 12 yaş büyükler için iki doz aşı var. Geçen seneye göre çok daha iyi durumdayız. Şu anda durmadan, sorumlu, tedbirli şekilde aşılamaya devam etmeliyiz. İspanyol toplumu maske kullanımı, özerk bölgelerdeki yönetimle ilgili doğru çalışma düzenliyoruz. Sağlık Bakanlığı 70 yaş üzeri üçüncü doza onay verdi. Aşılama komisyonu 70 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşıya onay verdi. Bence başarılı aşılama sistemine devam etmeliyiz.

İspanya Hükümeti devlet işlerini gerçekleştiriyor. Ülkemizi bu pandemiden çıkarmaya çalışıyoruz. Mümkün olan en eşitçe, adil şekilde bu pandemiden çıkmak istiyoruz. İspanya bu pandemi döneminde tamamen anlaşmalara açık oldu. Bu bir gerçek. 12 anlaşma gerçekleştirdik sosyal ajanlarla. Biz çalışanlarımızı koruyabildik. Serbest meslek erbablarını koruyabildik, şirketlere destek olduk. Hükümeti reformu kapsayış şekli iş dünyamızla ilgili ilişkilerimizi geliştirecek."

S-400 İDDİALARINA YANIT

Gazeteciden gelen S-400 sorusuna ise Erdoğan, "S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf Türkiye-Rusya detay açıklama yapmama üzerinde mutabık kaldık. Dolayısıyla bu tür açıklamalara girmiyoruz. Bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir. Teşekkür ederim." yanıtını verdi.