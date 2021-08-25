İslam İşbirliği Gençlik Forumunda, Müslüman gençlerin bulundukları ülkelerde etkin rol oynadıkları belirtildi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulunda, genç Müslüman liderlerin bulundukları ülkelerde etkin rol almaya ve içinde oldukları toplumları dönüştürmeye başladıkları ifade edildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulunda, genç Müslüman liderlerin bulundukları ülkelerde etkin rol almaya ve içinde oldukları toplumları dönüştürmeye başladıkları ifade edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Grand Cevahir Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulunun açılışında yaptığı konuşmada, ICYF'ye Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından danışmanlık statüsü verilmesini tebrik ederek, forumun gücünü İslam geleneğinin "istişare" ve "şura" mekanizmalarından aldığını söyledi.

4. Genel Kurulun ümmet içindeki dayanışma ve iş birliğine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Kıran, "İİT'ye aktif üyesiyiz ve Türkiye'deki Gençlik Forumu da dahil olmak üzere 8 İİT kurumuna ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahibi ülke olarak, yaklaşık 20 yıl önceki kuruluşundan bu yana Forum'un başarılarına gururla tanık oluyoruz. Yakında İstanbul'daki yeni tarihi binasına taşınmasının İİT Gençlik Forumu'nun başarılı çalışmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Hayatın her alanında ülkelerine öncülük eden genç liderlerin giderek arttığını ifade eden Kıran, "Forum, genç Müslüman liderlerin sesinin duyurulması için iyi konuma sahip bir platform olarak hizmet ediyor. İİT'nin kurulmasının nedeni buydu. Filistin davası, gündemin ana konusu olmaya devam ediyor. Müslüman gençlerin bir arada olduğunu ve Filistinli kardeşlerini savunmaya kararlı olduğunu görmek teselli edici." şeklinde konuştu.

Kıran, Türkiye'nin 2016-2019 arasındaki İİT Zirvesi Başkanlığı sırasında 5 önceliğe odaklandığını, Filistin davası ve Kudüs meselesinin ana önceliklerden biri olduğunu anımsattı.

"Afganistan'da acil hususlara odaklanmalı"

Üst düzey İİT toplantılarının Filistin'e ve ümmet için diğer öncelikli konulara yönelik uluslararası farkındalığı artırdığını dile getiren Kıran, şöyle devam etti:

"Müslümanlara karşı artan nefret ve yabancı düşmanlığı eğilimi, bütün dünyadaki Müslüman gençliğin duyarlı kalması gereken alarm verici bir husus. Türkiye, İslamofobi ile mücadeleye yönelik uluslararası çabalarda öncü rol oynuyor. 15 Mart'ın İİT tarafından 'Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü' olarak belirlenmesi bir dönüm noktasıydı."

ICYF'nin gençlerin barış içinde bir arada yaşama kültürünü teşvik ettiğine ve İslamofobi ile mücadelede önemli rolü olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İslamofobiye Karşı Küresel Gençlik Eylemi girişimini üstlendiği için ICYF'yi tebrik ediyor ve Türkiye'nin bu amaçla iş birliğine hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Son olarak Afganistan, İİT ve uluslararası toplumun gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Türkiye, Afgan kardeşlerimize yardım etmek için elinden geleni yaptı ve yapıyor. Geçmişte Türkiye, iki dönem üst üste İİT Kabil Misyonuna liderlik etti."

Afganistan'da acil hususlara odaklanılması gerektiğinin altını çizen Kıran, sahadaki durumun yatıştırılması ve tahliyelerin güvenli şekilde sağlanmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Kıran, Afganistan'daki statüko değişir değişmez Dışişleri Bakanlığının Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduğunu ve tahliyelere başladığını hatırlattı.

Ortaklardan, uluslararası kuruluşlardan ve uluslararası basından çok sayıda destek talebi aldıklarını aktaran Kıran, bu taleplere cevap vermeye çalıştıklarını aktardı.

Kıran, Azerbaycan, Pakistan ve diğer ortaklarla kurdukları iş birliğiyle Kabil'den 1400'den fazla kişiyi tahliye ettiklerini anlatarak "Afganistan'da toplumun tüm kesimlerini temsil eden kapsayıcı hükümetin kurulmasını da içeren sorunsuz ve barışçıl güç transferi Afganistan'da istikrarın anahtarı olacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyada hem insani yardım miktarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) oranı açısından hem de en büyük mülteci barındıran ülkesi olması açısından liderliğini koruduğunu ifade eden Kıran, "Ama bizim çabalarımız tek başına yeterli olamaz. Uluslararası toplumun bölgemizde bir insani krizi önlemek için çabalarını acilen hızlandırması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İslam'ın özellikle zor zamanlarda ümmetle dayanışma göstermeyi emrettiğini dile getiren Kıran, ICYF'yi desteklemeye ve yakın çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

"ICYF, dünya çapında gençleri birbirine bağlamaya devam ediyor"

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Forumun gençlere kendi toplumlarının inşasında olumlu roller üstlenmeleri için destek verdiğini belirterek, "Gençler ülkelerini geliştirmek, iyileştirmek, refah düzeyini yükseltmek için büyük roller üsteleniyorlar. Ülkelerinde, saygı, uyum, hakların ve çeşitliliğin korunması için öncü rollere odaklanmış durumdalar." dedi.

Ayhan, Müslüman gençliğin dışlanma ve ayırımcılığa uğrama sorununun ivedilikle çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, en önemli hedeflerinden birinin Müslüman gençleri ekonomik, sosyal, kültürel ve politik olarak desteklemek olduğunu vurguladı.

Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"ICYF, dünya çapında gençleri birbirine bağlamaya ve etkilemeye devam ediyor. Mevcut projelere katılmak için başvuran toplam 123 bin 482 gencin yanı sıra ICYF girişimleri için seçilen ve projelere katılımlarıyla sertifika alan toplam 13 bin 508 gence ulaşmış durumda. ICYF'ye katkılarından dolayı Katar, Bangladeş, Azerbaycan ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Gençlere hizmet etme vizyonuna doğru ilerlemek için daha fazla yardımlaşma gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya