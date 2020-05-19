İşine son verilen belediye işçisi babaya iş, görme engelli çocuklarına eğitim desteği
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İşine son verilen belediye işçisi babaya iş, görme engelli çocuklarına eğitim desteği

İşine son verilen belediye işçisi babaya iş, görme engelli çocuklarına eğitim desteği Mersin Büyükşehir Belediyesinde performans düşüklüğü gerekçesiyle 19 Aralık 2019'da işten çıkarılan 14 yıllık işçi Ufuk Eser'e, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan da destek geldi Başkan Gültak,...

İşine son verilen belediye işçisi babaya iş, görme engelli çocuklarına eğitim desteği
19.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:12

İşine son verilen belediye işçisi babaya iş, görme engelli çocuklarına eğitim desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesinde performans düşüklüğü gerekçesiyle 19 Aralık 2019'da işten çıkarılan 14 yıllık işçi Ufuk Eser'e, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan da destek geldi

Başkan Gültak, evine gönderilen gıda kolisini, iki görme engelli çocuğuyla birlikte gittiği belediyenin önüne bırakan Ufuk Eser'i evinde ziyaret ederek, üç çocuğuna da eğitim desteği vereceklerini söyledi

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinde performans düşüklüğü gerekçesiyle 19 Aralık 2019'da işten çıkarılan, geçen hafta evine gönderilen gıda kolisini, iki görme engelli çocuğuyla birlikte gittiği belediyenin önüne bırakan 14 yıllık işçi Ufuk Eser'e, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan da destek geldi. Gültak, evinde ziyaret ettiği Eser ailesinin 3 çocuğuna de eğitim desteği sözü verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 yıldır işçi olarak çalışan, ikisi görme engelli üç çocuk babası Ufuk Eser, 19 Aralık 2019'da performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten çıkarılmasının ardından, geçen hafta belediyenin evine bıraktığı gıda kolisini belediyenin önüne bırakmasıyla gündeme gelmişti. Yanına iki görme engelli çocuğunu da alarak Büyükşehir Belediyesi önüne giden 42 yaşındaki Eser'in isyanı sosyal medyada yayılınca, Mersin Valisi Ali İhsan Su, aileyi evinde ziyaret ederek, babaya iş bulma sözü vermişti.

Gültak'tan aileye ziyaret ve eğitim desteği sözü

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da bugün Eser ailesini, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Ufuk Eser ve eşi 39 yaşındaki Neslihan Eser tarafından karşılanan Başkan Gültak, bir süre aile ile sohbet etti. Ailenin 17 yaşındaki çocuğu Alperen'in önümüzdeki yıl üniversite sınavına hazırlanacağını, 6'ncı sınıfa başlayacak görme engelli 12 yaşındaki Arda ve birinci sınıfa başlayacak 6 yaşındaki Eren'in eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alan Gültak, çocuklara eğitim desteği sağlayacakları sözünü verdi.

"Bundan sonra ailenin yanında yer alacağız"

Gültak, ziyarette yaptığı açıklamada, iş, ekmek ve aşın en az namus kadar kutsal olduğunu vurguladı. Seçildiği günden bugüne kadar ne performans ne siyasi görüş ne de başka bir nedenle hiçbir çalışanı işten çıkartmadığını belirten Gültak, "Eğer bir sorun varsa savunma hakkı veriyoruz, birkaç şans tanıyoruz; gerçekten çalışmak istemiyor veya amaçları farklıysa tabi ki yollarımızı ayırırız. Bugün bu aileyi ziyaret ediyoruz; çok değerli bir babamız, annemiz ve üç çocuğumuz var. İki çocuğumuz da görme engelli. Böyle bir ailenin altyapısı araştırılmadan, bu çocukların durumu düşünülmeden bu ebeveynlerin böyle zor durumda bırakılması hiç hoş bir davranış değil. Performans da dense, en azından çıkartacağınız insanların aile yapılarının da bir yönetici olarak gözetilmesi gerekir. Dolayısıyla ben üzgünüm. Bundan sonra da ailenin yanında yer alacağız" dedi.

"Çocukların eğitimi için her türlü desteği vereceğiz"

Çocukların eğitimiyle ilgili hemen girişimlere başlayacaklarını dile getiren Gültak, "Hemen hem Valimizle görüşüp hem de Milli Eğitim Bakanlığımıza, Lütfi Elvan vasıtasıyla ulaşıp, ilk başta çocuklarımızın eğitimi konusunda destek olalım. Gencimiz, seneye lise son sınıfa geçecek, eğitimiyle ilgili bir amacı var, o konuda destek olalım. Ailenin mağduriyetini gördük. Ailenin de iyi günde kötü günde her zaman yanında yer alacağız ve evlerine AŞ girmesi, bir iş olması için çaba sarf edeceğiz. İstiyoruz ki, emekçiler işsiz kalmasın. Ekmek namustur; kimsenin namusuyla uğraşılmasın; işçilerimize birkaç kere hak verilsin" diye konuştu.

Gültak, görme engelli çocukların eğitimi konusunda da gereken her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

"Şok oldum"

Ufuk Eser de arkalarında olduklarını hissettirdikleri için Vali Su ve Başkan Gültak'a teşekkür etti. İşten çıkarıldığı süreci ve bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Eser, "Bu 5 aylık süreç bizim için çok kötü geçti. Artık psikolojimiz bozuldu. 14 yıldır gece-gündüz hizmet ettim, emek verdim. 2,5 yıl su deposunda kokunun içinde çalıştım, her yerde çalıştım. Bugüne kadar bırakın bana bir tutanak, bir amirim yüksek sesle 'sen bunu nasıl yaptın' bile demedi. Şok oldum, 3 Aralık Engelliler Gününde beni MESKİ'ye çağırıp, performans adı altında bir tutanak imzalatıldı; 19 Aralık'ta da işime son verildi" ifadelerini kullandı.

"Evime koli göndermeleri çok zoruma gitti"

O tarihten itibaren çok mücadele ettiğini, birçok kez çocukların evrakıyla birlikte belediye yetkililerine gittiğini belirten Eser, "Hatta CHP Genel Başkanı namus sözü vermişti, 'işten çıkarılan kişi gelsin beni bulsun' demişti, Ankara'ya CHP'ye kadar gittim, özel kalemine evrakımı verdim ama bir sonuç alamadım. Kimse bana dönmedi. Birkaç gün önce de evime erzak kolisi bırakmışlar. Elimden ekmeğim alınıp da bir erzak kolisi göndermek çok zoruma gitti. Ben kimseden yardım beklemiyorum, yardım istemedim. Engelli çocuklarımı aldım, Büyükşehir Belediyesinin önüne gittim ve koliyi belediyenin önüne atarak Vahap başkana seslendim. Yapılanın haksızlık olduğunu söyledim. Sesimi duyurmak istedim. Sadece kendim için değil, işten çıkarılan diğer arkadaşlarım için de bu eylemi gerçekleştirdim. Onlar için de inşallah bir ses olmuşumdur. Allah razı olsun devletimizden. Birkaç gündür arkamda olduklarını hissettim. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Sağ olsunlar; Valim ve Başkan Gültak'tan Allah razı olsun. En azından arkamızdalar, bize o yeter. Onur duyduk" dedi. duk" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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