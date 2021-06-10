İshak Paşa kimdir? İshak Paşa ne zaman yaşamıştır? İshak Paşa biyografisi!

II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482'de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı olan İshak Paşa kimdir? İshak Paşa ne zaman yaşamıştır? İshak Paşa kaç yaşında vefat etmiştir? İshak Paşa hayatı ve biyografisi?

II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482'de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı olan İshak Paşa kimdir? İshak Paşa ne zaman yaşamıştır? İshak Paşa kaç yaşında vefat etmiştir? İshak Paşa hayatı ve biyografisi? İşte detaylar haberimizde…

İSHAK PAŞA KİMDİR?

İshak Paşa (d.? - ö. 1497, Selanik) II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482'de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

HAYATI

İshak Paşa devşirmelerden olup, Saruhanlı Paşayiğit'in kölesidir.[1] İshak Paşa'nın İstanbul'un fethi sırasında Anadolu Beylerbeyi olduğu bilinmektedir. Fatih döneminde Anadolu Beylerbeyi olan iki İshak Paşa bulunduğu bilindiği için sonradan sadrazam olan İshak Paşa'nın gerçek hüviyeti ve aslı hakkında, bu bir sorun ortaya çıkartmaktadır. Bunlardan birisi İshak Paşa bin İbrahim olarak bilinen, babasının adı İbrahim olan Türk asıllı bir paşadır. Diğeri ise İshak Paşa bin Abdullah olarak bilinen ve Pomak asıllı bir devşirme olarak eğitilip yetiştirilen, II. Murat zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükselen bir paşadır. Selefi Oğuzoğlu İsa Bey Ankara'yı merkez yapan son Anadolu Eyaleti valisidir.

Birinci Sadareti;

Rum Mehmet Paşa'nın azledilmesinden sonra Vezir-i Âzamlığa getirildi. Fatih Sultan Mehmet'in kendisine verdiği ilk görev Karaman'a göndermek oldu. İshak Paşa Karaman'da çok fazla direnişle karşılaşmadı. 1470'te Karamanlıların bir bölümünü İstanbul'a getirdi. Bu gelenler Aksaray kasabasındandı ve İstanbul'da yerleştikleri semte kasabalarının adı verildi. 1472'de görevinden alındı.

1481'de Fatih'in ölümünden sonra o sırada sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa saltanat makamı için şehzade Cem'i desteklerken İshak Paşa Bayezid'i destekledi.

İkinci Sadareti;

Beyazıt tahta geçince İshak Paşa'yı yeniden sadrazam yaptı. Ancak padişah kısa süre sonra etrafında zararlı olduğunu düşündüğü kişileri tasfiye etme girişimine başladı ve 1482'de İshak Paşa da görevinden azledildi.

İshak Paşa son yıllarını Selanik'te geçirdi ve 1497'de orada öldü.

İstanbul'da Ahırkapı civarındaki mahalleye onun adı verilmiştir. Burada kendi adını taşıyan bir de cami bulunur. Ayrıca İnegöl'de de bir cami yaptırmıştır.

İSHAK PAŞA SARAYI NEREDE?

İshak Paşa Sarayı Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan bir tarihi saraydır. Doğubeyazıt ilçesinin Yukarıtavla mahallesinde bulunur. Ağrı Dağı'nın yakının da bulunmaktadır. Doğubeyazıt ilçesinin 5 kilometre doğusunda bulunur. Doğubeyazıt ilçesine geldikten sonra özel araç ile birlikte İshak Paşa Sarayı'na ulaşmak yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir.

İSHAK PAŞA SARAYI TARİHİ

İshak Paşa Sarayı yapımına 1685 yılında başlanmış ve 1784 yılında tamamlanmış bir tarihi yapıdır. Yapımı yaklaşık olarak 99 yıl sürmüştür. Doğubeyazıt ilçesinin en önemli mimari yapılarından biridir. Saray türünde inşa edilen İshak Paşa Sarayı mimar Mehmet Paşa tarafından tasarlanmış bir yapıdır. Ünlü Kürt yazar Ahmed-i Hani İshak Paşa Sarayı'nda katiplik yapmıştır. İshak Paşa Sarayı oldukça büyük bir alana inşa ettirilmiştir. Günümüzde ise müze olarak İshak Paşa Sarayı'na ziyaret etmek mümkündür.

İSHAK PAŞA SARAYI ÖZELLİKLERİ

- İshak Paşa Sarayı 116 odası bulunan bir saraydır.

- İshak Paşa Sarayı'nın içinde türbe, sur, cami ve iç dış surlar bulunmaktadır. Ayrıca divan ve harem salonları koğuşlar bulunmaktadır.

- Sarayın içinde pek çok motifler süslemeler bolca bulunur.

- İshak Paşa Sarayı Selçuklu Devleti'nin sanatını yansıtır.

- Tek kubbeli bir cami bulunur.

- Caminin içerisinde ki motifler bitkisel zengin motifler ile süslenmiştir.

- İshak Paşa Sarayı'nda klasik Osmanlı mimarisi eserler de bulunur.

- Saray'da aynı zamanda Avrupa Barok sanatının da izlerine rastlanır.

- İshak Paşa Sarayı'nda Türk kültürünün izlerine de rastlanmaktadır.

İSHAK PAŞA SARAYI HAKKINDA BİLGİ

İshak Paşa Sarayı Ağrı'da yapılmış en önemli eserlerden biridir. Ayrıca Ağrı'da yapılmış en büyük tarihi yapıdır. İshak Paşa Sarayı çevre ülkelere Osmanlı Devleti'nin gücünü ve ihtişamını göstermek amacı ile yapılmış bir tarihi yapıdır. Tam anlamıyla bir Türk saray geleneği izlerine İshak Paşa Sarayı'nda rastlanır. Osmanlı Devleti Lale devrinde iken yapmış olduğu son en büyük yapı olarak İshak Paşa Sarayı'nı inşa ettirmiştir.