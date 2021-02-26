İş dünyası, vatandaşları Kovid-19 vakalarının azaltılması için tedbirli olmaya davet etti

Samsun'da iş dünyası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesinin hem ekonomik hayata hem de sosyal hayata etkilerinin büyük olması nedeniyle vatandaşları kurallara uymada bilinçli olmaya çağırdı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Samsun ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'deki vaka sayılarının artış göstermesinin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Özellikle son günlerde mutasyonlu virüs dedikodularının halkı korkuttuğuna işaret eden Doğru, "Mutasyonlu virüs vakalarının Samsun'da çıkması, Samsun'dan Rize'ye kadar Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin Türkiye'nin en çok vaka sayılarına ulaşması vatandaşın sokağa çıkmasını etkilemesi gerekirken, daha çok dışarı çıkıp geziyor. 'Mutasyonlu veya mutasyonuz virüs bize bir şey yapmaz' diye düşünerek korkmuyorlar ama bu çok tehlikeli. Bu da iş dünyasına yansıyor. Ticarethaneler zaten kapalı, daha çok uzayacak şimdi. Sosyal mesafe, hijyen kurallarına uymadığımız sürece vaka sayısı daha çok artacak. Ticarethanelerin açılmasının vakti de ne yazık ki daha çok uzayacak." ifadelerini kullandı.

Doğru, vaka sayılarının düşük olduğu illerde normalleşme adımlarının mart ayı ile atılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belki diğer illerde kısıtlamalar ve bazı kurallar esnetilecek veya kaldıracak. Öyle zannediyorum ki bu, Karadeniz Bölgesi'nde ve Samsun'da kaldırılmayacak. Daha sıkı tedbirler alınacak. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu artış gördükçe tedbirleri de artıracaktır. Bu da başta şoför esnafını, iş insanlarını, esnafı, fabrikalardaki üretimi etkileyecek. Fabrikalarda virüse yakalanan insanlar artıkça belki fabrikanın kapanmasına sebep olacak. Ticareti ve hayatı tamamen etkileyecek bir durum. Onun için vatandaşlarımızdan devletimizin aldığı kurallara riayet etmeye devam etmelerini rica ediyorum. Bu şaka değil. Üyelerimizi, halkımızı bir kez daha virüse karşı uyarıyoruz."

"Artışın birinci kaynağı, bazı vatandaşların kul hakkını algılayamamasıdır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Haluk Tan ise Türkiye'de salgından esnaf ve iş dünyasının da etkilendiğini vurguladı.

Salgının olumsuz etkilerinin herkese yansıdığını dile getiren Tan, şunları kaydetti:

"Sağlık her şeyden kıymetlidir. Karadeniz Bölgesi'nde bu kadar artış olmasının bana göre birinci kaynağı, bazı vatandaşların kul hakkını algılayamamasıdır. Salgının olumsuz yansımalarını vatandaşlar toplu olarak çekiyor. Samsun'da ve Karadeniz Bölgesi'nde son haftalarda vakaların artış göstermesi hem maddi külfet getirirken hem de farkında olmadan bazı insanlarımızın hayatlarını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Fabrikalar üretimini durduruyor, esnaf iş yerini açamıyor. Bir yandan insanların işsiz kalmasına neden oluyor. Bu nedenle bir an önce akraba ziyaretlerini ve birinci dereceden yakını olmadığımız cenaze ziyaretlerini kesmemiz gerekmektedir. Yeniden normalleşmek istiyorsak kurallara harfiyen uymak zorundayız. Vatandaşımızı bu konuda daha hassas ve duyarlı olmaya çağırıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün