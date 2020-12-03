Irkçı Alman katili durduran kahraman Türk, gezmek için geldiği Trabzon'da koronadan yaşamını yitirdi

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı bir terörist tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıdaki soğukkanlı duruşu ve katilin üzerine koşması ile hafızalara kazınan Fatin Rüştü Şahin, olaydan 5 ay sonra memleketi Trabzon'a geldi. Burada yakalandığı koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden Şahin, Hanau'da gözyaşlarıyla anıldı.

Almanya'nın Hanau Kenti'nde 10 kişiyi öldüren Alman katilin üzerine koşan, uzun boyu ve 170 kiloluk cüssesiyle onu uzaklaştırıp daha çok insanın ölmesini engelleyen Fatin Rüştü Şahin (52), tatil için geldiği Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Yaşanan kayıp, Hanau'daki Türkleri yeniden gözyaşına boğdu. Fatin için özel fotoğraf köşeleri ve anı defterleri açıldı.

ÖLÜMÜNÜN 40. GÜNÜNDE ANDILAR

Almanya'nın Hanau Kenti'nde 19 Şubat 2019 günü 4'ü Türk 10 kişiyi öldürüp intihar eden Neonazi Alman Tobias Rathjen'in kurşunlarından kurtulan 53 yaşındaki Fatin Rüştü Şahin, tatil için gittiği Trabzon'da koronadan can verdi. Ölüm Hanau'daki Türkler'i büyük üzüntüye boğdu. Fatin'in ölümünün 40'ıncı günü nedeniyle bir araya gelen esnaf ve bölgedeki Türkler, özel sayfa ve fotoğraf sergileri açıldı.

BİR AY KOMADA KALDI

Sözcü'nün haberine göre; Fatin Rüştü Şahin, Almanya'da yaşanan acı olaydan 5 ay sonra hava değişimi için memleketi Trabzon'a gitti. Ancak Yomra'da rahatsızlandı ve koronavirüs teşhisi konuldu. Kilosu 170'i bulan ve hastalıkla birlikte şekeri de 500'lere yükselen Şahin, bir aydan fazla komada kaldı. Almanya'daki korkunç katliama müdahale ederek daha fazla masumun ölmesini engelleyen Fatin, Türkiye'de yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Yeniden uyandırılmak istenen Şahin'in vücudu bunu kaldırmadı ve 17 Ekim günü vefat etti. Yomraspor'a da katkıları olan ve orada yöneticilik yapan Şahin, Türkiye'de toprağa verildi.