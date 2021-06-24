İrem Karamete kimdir? 2020 Olimpiyatları Eskrim İrem Karamete kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2012 yılında Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Akdeniz şampiyonasında takım halinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli gururlarımızdan İrem Karamete, 2019-2020 yılında Antalya da düzenlenen Satellite turnuvasında altın madalya kazanmıştır.

Türkiye eskrim tarihinde bir Grand Prix organizasyonunda en yüksek dereceyi elde eden İrem Karamete, 21 puan kazanarak Türk Eskrim tarihinde seçmelere kalmadan Avrupa Kıtasından Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatlarına direk gitmeyi hak kazanan ilk sporcu oldu. İrem Karamete ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İREM KARAMETE KİMDİR?

İrem Karamete 20 Haziran 1993 yılında, İstanbul'da doğan, Türk eskrimci. Karamete 32 yıl aradan sonra ülkesini 2016 Rio Yaz olimpiyatları'nda temsil eden ilk Türk eskrimcidir.

Karamete eskrimci bir ailenin kızıdır. Karamete Nili Drori ve Mehmet Karamete'nin kızı olarak 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Nili Drori daha önce 1976 ve 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda eskrim dalında mücadele etmiştir. Babası ise İsrail ve Almanya eskrim millî takımlarında antrenörlük görevinde bulundu. Ablası Merve Karamete'de eskrim sporu yaptı.

2017 yılında burslu okuduğu Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kendisi aynı zaman da okulunun eskrim kaptanıydı ve 4 yıl üst üste "Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonluğu" unvanını kazandı. 2019 yılında yüksek lisansını Amerika da, Boston Üniversitesi'nin Pazarlama bölümünden mezun olarak tamamladı.

Profesyonel kariyeri

Karamete 10 yaşında eskrime başladı. 5 yıl içinde millî takıma girerek ülkesini uluslararası arenada temsil etmeye başladı. Bu yıllarda Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmuştur. Ülkesini birçok yıldızlar ve gençler, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil etmiş, 2009 yılında yıldızlar kategorisinde Fransa'nın Bourges şehrinde yapılan Avrupa Şampiyonasını İlk 16 arasında tamamlamıştır. Karamete aynı yıl Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Şampiyonasında ülkesine bronz madalya kazandırdı.

2011-2021 yılları arasında Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Karamete 2012 yılında Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Akdeniz şampiyonasında takım halinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Aynı yıl Budapeşte ve Belgrad'da yapılan Gençler Dünya Kupasını ilk 16 arasında tamamlamıştır.

Karamete 2013 yılında Mersin'de yapılan Akdeniz Oyunlarında ülkesine bronz madalya kazandırdı. Bu madalya ile 1971 yılında Özden Ezinler'in kazandığı gümüş madalyanın ardından Akdeniz Oyunları'nda bu branşta madalya kazanan ikinci sporcu oldu.

2014-2015 yılında yapılan Satellite turnuvalarında, Antalya'da altın Meksika'nın Cancún şehrinde gümüş, Kocaeli ve Danimarka'da ise bronz madalya kazanmıştır. Karamete, 2015 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde organize edilen Avrupa Oyunlarına katılma hakkı kazanmıştır. Karamete, 2. turda Rus rakibine yenilerek elendi. 2015 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Son 32 turunda İtalyan rakibi Francesca Palumbo'ya 15-14 mağlup olarak turnuvayı oyunları 19. sırada tamamladı. Aynı yıl Sırbistan'ın Niş şehrinde organize edilen Balkan şampiyonasında gümüş madalya almıştır.

Olimpiyat Seçmesi , Prag 2016

Karamete Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonunda yer almaktadır.

11-12 Mart 2016 tarihinde Küba'da düzenlenen Grand Prix'de ilk 64'e giren Karamete Aida Mohamed'e 15-14 yenilerek yarışmayı 53. sırada tamamladı.

2016 yılında Prag'da yapılan Olimpiyat kalifikasyon seçmesini kazanarak 2016 Rio Yaz olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır. Bu başarı ile ülkesini 32 yıl aradan sonra Olimpiyatlarda temsil eden ilk Türk Eskrimci olmuştur. Daha önce eskrim müsabakalarına davet yoluyla katılım sağlandığından, eleme usulü ile Olimpiyatlara giden ilk Türk eskrimci de Karamete oldu. Kadınlar flöre ikinci turunda Fransız Ysaora Thibus'a 15-6 yenilerek oyunlardan elendi.

2018 yılında Bükreş'teki Satellite turnuvasında bronz madalya kazandı. 2017-2018 sezonun sonunda Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonasında ilk 16 , Wuxi/Çin'de yapılan Dünya Şampiyonasını ilk 32 arasında tamamlamıştır.

2019-2020 yılında Antalya da düzenlenen Satellite turnuvasında altın madalya, Bükreş ve Amsterdam da bronz madalya kazanmıştır. Aynı sezon İtalya'nın Torino şehrinde organize edilen Grand Prix turnuvasını ilk 32 arasında tamamlayarak Tokyo 2020 yolunda önemli bir puan toplamıştır. 2020 Yaz Olimpiyatları'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmesinin ardından 2021 yılı Mart ayında Doha'da gerçekleşen Grand Prix'te son 64 turunda Fransız Eva Lacheray'ı 15-12, son 32 turunda eski Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu İtalyan Arianna Errigo'yu 15-12 ve son 16 turunda Rus rakibi Leyla Pirieva'yı 15-10'luk skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde eşleştiği Çinli rakibi Chen Qingyuan'e 15-7 yenilerek organizasyonu sekizinci tamamladı ve bu tarihe kadar Türkiye eskrim tarihinde bir Grand Prix organizasyonunda en yüksek dereceyi elde eden sporcu oldu. Karamete bu müsabakalardan 21 puan kazanarak Türk Eskrim tarihinde seçmelere kalmadan Avrupa Kıtasından Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatlarına direk gitmeyi hak kazanan ilk sporcu oldu.

29 Temmuz 2020 tarihinde İtalyan milli eskrimci Andrea Baldini ile evlendi.

Başarıları