İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı
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İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı

İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülkesindeki kendi yaş guruplarının aşılanması başlamadığı için Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan oğlunun yanına gelen İranlı Peri Şahbaz (69), kısa süre içerisinde Covid-19 aşısı yaptırdı.

Ülkesindeki kendi yaş guruplarının aşılanması başlamadığı için Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan oğlunun yanına gelen İranlı Peri Şahbaz (69), kısa süre içerisinde Covid-19 aşısı yaptırdı.

İran'da yaşayan 68 yaşındaki Peri Şahbaz, ülkesinde aşı olmayı beklerken Alanya'da yaşayan müzik öğretmeni oğlu Siyaveş Şahbaz'ın yanına geldi. Burada bir süre oğlunun yanında kalan Şahbaz, kendi yaş gruplarının aşılandığı öğrendi. Şahbaz, bunun üzerine Alanya Göç İdaresi'ne giderek ikamet başvurusu yaptı. Şahbaz, başvurusu kısa süre içinde tamamlandıktan sonra aşı olması için randevu aldı. 28 gün önce 1. doz aşını yaptıran Şahbaz, bugün de 2. doz aşını Alanya Kestel Dr. Turgut Hakan Önür Aile Sağlık Merkezine gelerek oldu.

"BİZLERİ KENDİ VATANDAŞLARINDAN AYIRMAKSIZIN İLGİLENDİLER"

Aşı sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Peri Şahbaz, aşının 2. dozunu yaptırdığı için mutlu olduğunu söyledi. Şahbaz, "Burada özgürlük hissi yaşıyorum. Burası özgür bir ülke serbestçe yaşayabiliyorum. Oğlumu ziyaret etmek için Türkiye'ye geldim. Daha sonra çok hızlı gelişen bir süreçle ikamet alarak aşı için başvuru yaptım. Çok çabuk bir şekilde 1. doz aşıyı yaptılar. 28 gün sonra ise 2. doz aşıyı oldum. Türkiye'yi çok seviyorum, bizleri kendi vatandaşlarından ayırmaksızın ilgilendiler" dedi.

"İRAN'DA AŞI OLAMADIM, TÜRKİYE'DE OLDUM"

İran'da korona virüs aşısı olamadığını aktaran Şahbaz, Türkiye'de çok hızlı bir şekilde olduğunu ifade etti. Şahbaz, "Ben bir süredir buradayım. İran'da şimdi nasıl bilmiyorum ama ben orada olduğumda 60 yaşındaki kişilere aşı yapmıyorlardı. Galiba şimdi yeni yeni aşılanmaya başlanıldı orada. Burada Alanya Göç İdaresine çok teşekkür ediyorum. Sadece 11 gün içerisinde ikametimi aldım. İkametten sonra hemen aşı oldum. Kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(Erdal Anak/İHA)

İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı
İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı
İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı
İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı
İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı
İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı
İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı
İran'da olamadığı korona virüs aşını Türkiye'de yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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