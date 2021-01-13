iPhone 11 su geçiriyor mu? Iphone 11 özellikleri: iPhone 11 kutu içeriğinde neler var?

Apple'ın en son teknolojilerinden biri olan iPhone 11 özellikleri merak ediliyor. iPhone 12 veya iPhone SE modelleriyle karşılaştırılan iPhone 11 hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. iPhone 11 su geçiriyor mu? Iphone 11 özellikleri: iPhone 11 kutu içeriğinde neler var?

Telefon almadan önce Android mi iOS mu sorusu çok soruluyor. Eğer kullanıcı iOS dediyse bu sefer de hangi model sorusu yanıt arıyor. Iphone 11 özelliklerini derlediğimiz haberimizde iPhone 11 kutu içeriğinde neler var? iPhone 11 su geçiriyor mu? sorularına da yanıt verdik.

IPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın en iyi seçeneklerinden biri olan iPhone 11, altı renk seçeneğiyle satışa sunuldu.

iPhone 11, dünyanın en popüler akıllı telefonunu müşterilerin her gün gördüğü ve kullandığı alanlara dokunan anlamlı inovasyonlarla daha da geliştirdi.

iPhone 11, bir akıllı telefonda görülebilecek yüksek video kalitesi ve fotoğraflar için Gece Modu ile kullanıcı dostu kamera deneyimi sunan güçlü bir çift kamera sistemi kullanıyor. iPhone 11, en yoğun güç gerektiren görevleri yerine getirmek için A13 Bionic çipten güç alırken tek şarjla tam günü geçiriyor ve geliştirilmiş suya dayanıklılık özelliğiyle elementlere karşı dayanmak üzere tasarlandı.

6.1 inç Liquid Retina ekran

6.1 inç Liquid Retina ekranın gerçeğe yakın renkler sunan tam ekran tasarımı her şeyin olağanüstü görünmesini sağlıyor.

Hassas Tasarım ve Ekran

Hassas freze işlemine tabi tutulan ve tek parça camdan şekil verilen arka tasarımıyla iPhone 11 bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip. 2 metreye ve 30 dakikaya kadar suya dayanıklılık özelliğiyle IP68 derecesine sahip ve kahve ve gazlı içecek gibi sık kullanılan sıvıların kaza sonucu damlamasına karşı korunuyor.2iPhone 11 mor, yeşil, sarı, siyah, beyaz ve PRODUCT(RED) dahil altı yeni muhteşem renk seçeneğiyle geliyor.

Muhteşem 6.1 inç tam ekran Liquid Retina ekranı daha doğal görüntüleme deneyimi için geniş renk desteğine ve True Tone özelliğine sahip.3 Yalnızca basit bir dokunuşla Kamera'da selfie çekmek, Takvim'de bir randevuyu kontrol etmek veya Mail'de bir mail'i önizlemek gibi her gün yapılan çeşitli görevlere doğrudan Ana ekrandan ulaşmak için uygulama kestirmeleri sunacak şekilde tüm iOS 13'e derinlemesine entegre edilmiş Haptic Touch sayesinde müşteriler favori uygulamalarıyla hızlı ve sorunsuz şekilde etkileşimde bulunabilir.

A13 Bionic — Bir Akıllı Telefondaki En Hızlı Çip

A13 Bionic, bir akıllı telefonda bulunan en hızlı çip. iPhone 11'in gerçekleştirdiği her görev için benzersiz performans sunuyor ve A12'ye göre yüzde 20 daha hızlı CPU ve GPU'ya sahip.A13 Bionic, gerçek zamanlı fotoğraf ve video analizleri için daha hızlı Neural Engine ve CPU'nun saniyede 1 trilyondan fazla işlem sunmasını sağlayan yeni Yapay Öğrenme Hızlandırıcıları ile yapay öğrenme için tasarlanmıştır.

A13 Bionic ve iOS 13 birlikte bir akıllı telefondaki en iyi yapay öğrenme platformunu oluşturuyor. Verimlilik için tasarlanan A13 Bionic tam gün süren harika bir pil ömrü de sunuyor.

Yepyeni Çift Kamera Sistemi



iPhone 11, iOS 13'e tamamen entegre edilmiş yepyeni Ultra Geniş ve Geniş kameralarla çift kamera sistemini kullanıyor. Olağanüstü bir kamera deneyimi için bir akıllı telefonda görülebilecek en yüksek kalitede video çekimi deneyimi ve gelişmiş fotoğraf çekimi özellikleri sunuyor.

iPhone 11, daha fazla ayrıntıya dikkat çeken genişletilmiş dinamik aralık ve sinematik video stabilizasyonu ile 4K videoyu destekleyen hem Ultra Geniş hem Geniş kameralarla olağanüstü net videolar çeker. Daha geniş alan görünümü ve geniş odak düzlemi sayesinde kullanıcılar Ultra Geniş kamera ile detaylı aksiyon videoları çekebilir.

Çift kamera sistemi, kullanıcıların her kamera arasında kolaylıkla yakınlaştırmasına olanak tanır ve İşitsel Zoom, daha dinamik ses için sesi video çerçevesine uygun hale getirir. iOS 13 ile, yeni, kullanımı kolay Kamera arayüzünde döndürme, kırpma, pozlamayı artırma ve videolara anında filtreler uygulama özelliklerinin tümünü sunan güçlü video düzenleme araçlarına herkes erişebilecek.

iPhone 11 ile, dört kat fazla sahneyi kaydeden ve manzara ve mimari fotoğraflar çekmek, çok yakın çekimler ve daha fazlası için ideal olan, yepyeni Ultra Geniş kamera fotoğraf deneyimini kökten değiştiriyor. Yüzde 100 Odak Piksellerine sahip yeni Geniş sensör Gece modunu mümkün kılıyor. Az ışıklı kapalı ve açık ortamlardaki çekimler için büyük geliştirmeler sunuyor ve sonuçta doğal renklere ve azaltılmış gürültüye sahip daha parlak görüntüler elde ediliyor.Her iki kamera birlikte çalışarak insanlar, hayvanlar, nesneler ve daha fazlası için Portre modunda fotoğrafları mümkün kılıyor.

Yeni nesil Smart HDR, süjede ve arka planda muhteşem vurgulama ve gölge ayrıntılarıyla daha doğal görünen fotoğraflar çekmek için geliştirilmiş yapay öğrenmeden yararlanıyor. Bu sonbaharda çıkacak olan Deep Fusion, A13 Bionic çipteki Neural Engine tarafından etkinleştirilen yeni bir görüntü işleme sistemi. Deep Fusion, fotoğrafları piksel piksel işleme, fotoğrafın her yerinde dokuyu, ayrıntıları ve gürültüyü optimize etmek için geliştirilmiş yapay öğrenmeden yararlanıyor.

Yepyeni Ultra Geniş ve Geniş kameralar, Gece Modu dahil, olağanüstü bir kamera deneyimi sunmak için gelişmiş fotoğraf çekimi özellikleri sunuyor.

Yepyeni Ultra Geniş ve Geniş kameralar, Gece Modu dahil, olağanüstü bir kamera deneyimi sunmak için gelişmiş fotoğraf çekimi özellikleri sunuyor.

Yepyeni Ultra Geniş ve Geniş kameralar, Gece Modu dahil, olağanüstü bir kamera deneyimi sunmak için gelişmiş fotoğraf çekimi özellikleri sunuyor.

Apple'ın donanım ve yazılımları arasındaki sıkı entegrasyon, yeniden tasarlanmış bir kamera arayüzüyle kullanıcıların karenin dışındaki alanı görmesine ve çekmesine olanak veren bir çift kamera sistemi ve tam ekranla çalışan daha etkileyici bir deneyim sunuyor.Kullanıcılar, ilk defa, QuickTake ile Fotoğraf modundan çıkmadan kolaylıkla video kaydedebilecek. Bunun için kaydı başlatmak üzere deklanşör düğmesine basmaları yeterli.

iPhone'daki QuickTake işlevi.

QuickTake ile Fotoğraf modundan çıkmadan, çekim düğmesine basarak kolayca kayıt yapmaya başlayabilirsiniz.

Güncellenen TrueDepth kamera, selfie'lerde daha fazlasını çekmek için daha geniş görüş alanına sahip 12MP kamera kullanıyor ve yeni nesil Smart HDR daha doğal görünen fotoğrafları mümkün kılıyor. Anlamlı selfie videolar, şimdi 60 kare/saniyeye ve 120 kare/saniyeye kadar ağır çekim 4K video kaydeden TrueDepth kamerada tamamen yeni bir görünüm kazanıyor.

Ek Özellikler

Apple tarafından tasarlanan yeni U1 çip, Ultra Geniş Bant teknolojisini kullanıyor. Bu, uzamsal farkındalık için bir akıllı telefonda bir ilk. 30 Eylül'de çıkacak olan iOS 13.1 ile Airdropp yön algılayan önerilerle daha da iyi bir hal alıyor.

Bir akıllı telefondaki en güvenli yüz doğrulama teknolojisi olan Face ID, farklı mesafeler için geliştirilmiş performans ve daha fazla açı desteği ile yüzde 30'a kadar daha hızlı ve kullanımı daha kolay hale geliyor.

Uzamsal Ses, etkileyici bir surround sesi deneyimi sunuyor ve Dolby Atmos iPhone 11'e güçlü, hareketli ses veriyor.

Gigabit sınıfı LTE ve Wi-Fi 6 daha da yüksek indirme hızları sağlıyor4 ve eSIM özellikli Çift SIM sunuyor.5

iOS 13 ile Daha İyi

iPhone 11'deki iOS 13, başka akıllı telefonlarda görülmeyen yazılım ve donanım entegrasyonu ile kusursuz bir deneyim sunuyor. iOS 13, Koyu Mod ile yepyeni bir görünüm, Apple ile Giriş Yap ile uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmanın daha özel bir yolunu ve yepyeni bir Harita deneyimi sunuyor.6

Artık video düzenlemede de kullanılabilen yeni, güçlü araçlar sayesinde, geliştirilmiş Kamera ve Fotoğraf özellikleriyle fotoğraf düzenleme işlemi daha kapsamlı ve kullanımı kolay. Süje üzerindeki ışık yoğunluğunu ayarlamak için Portre Işığı ayarları doğrudan Kamera uygulamasında yapılabiliyor. Yeni High-Key Mono Işığı efekti muhteşem, dramatik görünen Portre modu fotoğraflar oluşturuyor.

IPHONE 11 SU GEÇİRİYOR MU?

iPhone 11 sıvı sıçramasına, suya ve toza karşı dayanıklıdır ve kontrollü laboratuvar koşullarında test edilmiştir ve IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahiptir (maksimum 2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar).

IPHONE 11 KUTU İÇERİĞİNDE NELER VAR?

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