iOS 26 güncellemesini hangi modeller alacak? iOS 26 alacak telefonlar listesi!

iOS 26 ile birlikte birçok yenilik, yapay zekâ destekli özellikler ve tasarım değişiklikleri geliyor. Ancak bu özelliklerden yalnızca belirli iPhone modelleri faydalanabilecek. Peki, iOS 26 güncellemesini alacak iPhone modelleri hangileri? İşte Apple tarafından desteklenecek modellerin tam listesi ve güncellemeye dair detaylar…

IOS 26 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ MODELLER ALACAK?

Apple, iOS 26 güncellemesini hangi modeller alacak sorusunu WWDC 2025'te yanıtladı. Buna göre, iOS 26'yı destekleyecek en eski iPhone modeli iPhone SE (2. nesil) ve iPhone 11 serisi olacak. Bu da demek oluyor ki A13 Bionic işlemci ve üzerini kullanan cihazlar güncellemeye dahil edilecek.

iOS 26 güncellemesini alacak iPhone modelleri şunlardır:

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16 serisi (16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e)

Apple'ın bu listede yer almayan bazı modelleri iOS 25 sürümünde bırakacağı da açıklandı.

iOS 26 güncellemesini almayacak modeller:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Bu modellerde A12 Bionic işlemci bulunduğu için iOS 26 ile uyumlu olmayacak.

IOS 26 ÖZELLİKLERİ

Apple iPadOS 26'nın ön izlemesini yaptı. iPadOS'un şimdiye kadarki en büyük sürümü olan bu sürüm, büyük bir sıçrama yaparak iPad'in benzersiz yeteneklerini ve çok yönlülüğünü daha da ileriye taşıyor. Güzel bir tasarım, iPad'e yeni bir görünüm kazandırarak deneyimi daha da etkileyici ve keyifli hale getiriyor. iPad'in sadeliğini koruyan iPadOS 26, kullanıcıların uygulamaları kontrol etmesine, düzenlemesine ve uygulamalar arasında geçiş yapmasına yardımcı olan yeni özelliklerle tamamen yeni, güçlü ve sezgisel bir pencere sistemi sunuyor. Apple Intelligence, Canlı Çeviri, Genmoji ve Image Playground ile oluşturmanın yeni yolları 1 ve Kısayollar ile akıllı eylemler gibi kullanıcıların iletişim kurmasına, kendilerini ifade etmesine ve işlerini halletmesine yardımcı olan yeni özelliklerle iPadOS 26 genelinde daha da yetenekli ve entegre hale geliyor. Süper güçlü Dosyalar uygulaması, dosyaları düzenlemek ve klasörleri özelleştirmek için yeni yollar sunuyor. Ayrıca, dock'taki Klasörler sayesinde kullanıcılar indirmelere, belgelere ve daha fazlasına her yerden rahatça erişebiliyor. Ön izleme uygulaması iPad'e geliyor ve kullanıcılara Apple Pencil Markup ve AutoFill gibi güçlü özelliklerle PDF'leri görüntüleme ve düzenleme için özel bir uygulama sunuyor. Ayrıca Arka Plan Görevleri, ses girişi seçimi ve Yerel yakalama ile iPadOS 26, ses ve videoyla çalışan yaratıcı profesyoneller için yeni yeteneklerin kilidini açıyor.

iPadOS 26, daha esnek giriş ve sorunsuz kayıt olanağı sunan yeni ses özellikleriyle geliyor.

Yerel yakalama, kullanıcıların herhangi bir video konferans uygulamasıyla doğrudan iPad'den yüksek kaliteli kayıtlar üretmesine ve görüşme sona erdiğinde ses ve video dosyalarını kolayca paylaşmasına olanak tanır.

iPadOS 26 ile Journal, iPad'e geliyor ve kullanıcıların günlük anların veya özel olayların ayrıntılarını yakalamasını ve bunlar hakkında yazmasını kolaylaştırıyor. Apple Pencil veya dokunmatik kullanarak kullanıcılar, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, yerler, zihin durumları ve daha fazlasıyla birlikte çizimleri ve el yazılarını dahil edebilir. Kullanıcılar, hayatın çeşitli yönleri için birden fazla günlük tutabilir ve artık girişleri konuma göre düzenleyen güzel bir harita görünümüne erişebilirler.

Yepyeni Apple Games uygulaması, kullanıcılara oyun oynamak için yeni bir yuva sunuyor ve iPadOS 26, kullanıcıların yeni etkinlikleri ve güncellemeleri hızla görmesini, ayarları düzenlemesini, oyun sırasında bir arkadaşını aramasını veya davet etmesini ve daha fazlasını sağlayan Oyun Katmanı'nı sunuyor.