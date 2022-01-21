İntihar eden Damla'ya tacizle suçlanan komşusu ev hapsiyle tahliye edildi

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kendini iple asarak yaşamına son veren Damla Demir'e (16) ait telefonda komşusu M.K.'ye (56) yönelik cinsel taciz suçlamaları görüldü. Damla'nın tırnaklarından alınan doku örnekleri ile DNA'sı da eşleşen M.K. soruşturma kapsamında tutuklandı. 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ile 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından hakkında hapis cezası istenen M.K. ikinci duruşmada ise ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Olay, 20 Mayıs 2021'de Kilimli ilçesi, Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Damla Demir, evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Damla'nın telefonu incelendi, tırnaklarından da doku örnekleri alındı. Savcılık, cep telefonu incelemesinde genç kızın intiharıyla ilgili not yazdığını tespit etti. Demir, komşuları M.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı notta "Bir kere öpeceğim deyip kolumdan tuttu. Çok korktum ve bırakmasını söyledim. O yere oturdu, beni çekti. Ben onu itip, eve geçtim. Kimselere bir şey çaktırmayıp, odama geçtim, ağladım. Benden büyük yaşlı, sapık. Biliyorum ilk başta diyeceksiniz ne falan filan. O zaman eşi yoktu. Eşi der; o senin ağabeyin, seni kızı gibi görüyor ama kime inandıracağım kendimi. Zaten böyle giderse ben kendimi öldüreceğim. Sizi çok seviyorum. Ben eşine ihanet edemem, yüzüne bakamam" yazdığı görüldü.

Baba Özcan Demir de sanığın en ağır şekilde ceza alması gerektiğini söyledi. Kararın aile olarak kendilerini yıktığını belirten Demir "Mahkemeye çıktık. Orada suçlamaları kabul etmedi. Cezasını çekmesini talep ettim. Onu niye serbest bıraktılar? Benim içim yandı. Kızımın tırnaklarından dokuları çıktı. Yapmadım diyor ama niye tırnaklarında dokusu çıktı? Bu adam, niye serbest bırakıldı? Ev hapsi verildi, şimdi evinde duruyor. Dilekçe verdim, serbest bırakılmasına itiraz ettim. Tutuklanmasını ve cezasını çekmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.