İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama öğrenen Elif'ten köy çocuklarına eğitim YOZGAT'ta, internet ve bilgisayarın olmadığı köy evinde kağıt kalemle kodlama yöntemini öğrenen yine kendi imkanıyla yazılım geliştiren Elif Eda Güneş (19), köy köy gezip, çocuklara bilim ve teknoloji konusunda eğitim veriyor.

Çayıralan ilçesi Curali köyünde okuma yazma bilmeyen Mustafa- Hatice Güneş çiftinin 3 kızından en küçüğü olan Elif Eda, henüz 15 yaşındayken yazılıma merak saldı. Güneş, evde internet ve bilgisayar olmamasına rağmen kağıt ve kalem ile kodlama yöntemini öğrendi. Girdiği sınavda başarılı olarak lise eğitimi için Kayseri'ye gelen Güneş, burada da kendi çabasıyla yeni yazılım hazırladı. Bu proje ile Mars'a gönderilen keşif aracını tasarlayan şirketin yarışmasına katılan Güneş, Ancha Space Uzay Teknolojileri ekibine dahil olmaya hak kazandı.

'KELEBEK ETKİSİ' PROJESİNİ HAZIRLADILise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite sınavına hazırlanan Elif Eda Güneş, bir yandan da Türk kızlarına rol model olmak amacıyla 'Kelebek Etkisi' adlı projeyi hazırladı. Güneş, proje kapsamında, Yozgat ve Kayseri'deki köyleri tek tek gezerek, kız çocuklarıyla bir araya geliyor, bilim ve teknoloji konusunda eğitimler veriyor.'MÜCADELEMİN FEDAKARLIĞINI, AİLEMDEN AYRILARAK VERDİM'Elif Eda Güneş, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerini gerçekleştirmek için Yozgat'taki köyünden Kayseri'ye geldiği söyledi. Küçüklüğünden bu yana hayal kurduğunu kaydeden Güneş, şöyle konuştu: "Ben hayallerimi hedefe dönüştüremiyordum. Gerçekleşmesini düşündüm ve ortaokulda çok çalıştım. Kayseri'de bir anadolu lisesi kazandım. Buraya geldikten sonra da mücadelem başladı. 9'uncu sınıfta çeşitli işlere imza attım. Okula bilim ile ilgili etkinlikler getirmeye çalıştım. 60 kişilik bir ekip oluşturarak bilim sohbetleri yaptık. Mücadele için biraz fedakarlık olması gerekiyor. Ben mücadelemin fedakarlığını da ailemden ayrılarak verdim. Ailem kışları yanımda kalıyor ama yazları köye gitmek zorunda kalıyor. Ben de kendimi yalnız idare ediyorum. İnsanların bir şeylerden fedakarlık etmesi gerekiyor. Şu an çok mutluyum. Artık kendimi geliştirebiliyorum. Köyde kalsam bunlar olmayacaktı. Hiçbir insana dokunamayacaktım ve benim hayallerimden birisi buydu. İnsanlara dokunup hayatlarını değiştirip daha güzel bir dünya için uğraşmak istiyorum."'YAPAMAZSIN, DİYENLER OLDU'Şu ana kadar 5 proje gerçekleştirdiğini anlatan Elif Eda Güneş, halen 'Kelebek Etkisi' projesini geliştirdiğini, köy köy gezerek, çocukları bilim ve teknoloji ile tanıştırdığını söyledi. Şu an proje olarak sağlık alanına yönelmek istediğini belirten Güneş, "Genellikle insanların cinsiyetimden dolayı tepkisi oluyor. En büyük engellerden biri bu. Yazılım ve mühendis denilince akla ilk gelen erkekler oluyor. Diğer problem ise yaşımın küçük olmasıydı. Şu an mühendislik öğrencileriyle Erciyes Teknopark'ta proje yaptığım insanlar benden çok büyüktü. Ben oraya 16 yaşındayken girmiştim. Ben en küçükleriydim. Genellikle bende bu gibi tepkileri alıyordum. Bana 'yapamazsın' diyenler çok fazla oluyordu. Kadın olduğum içindi. Yapacağıma inanmış gibi gözüküp, inanmadığını o kadar belli eden insanlar beni içten içe üzüyordu. Ben çocuklarla buluştuğumda tekrar enerji toplayıp tekrardan mücadele etmeye başlıyordum. Geleceğimizin umutlarının onlar olduğunu düşünüyorum. Onlar için de asla mücadelemden vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.'KULUÇKA MERKEZLERİ AÇMAK İSTİYORUM'Elif Eda Güneş, girişimcilik üzerine ilerlemek istediğini kaydederek, "Kuluçka merkezleri açıp gençlere eğitimler verip, kendi şirketlerini açma veya kendi projelerini geliştirme imkanı sağlamak istiyorum. Teknopark'ta iken manevra sistemini geliştirdim ama bir süre sonra durdurdum. Çünkü kış bitti ve bizim testler yapmamız gerekiyordu. Tekrar buzlanmalar başladığında o projeme de başlamayı düşünüyorum" dedi.

Elif Eda Güneş ayrıca üniversitede matematik okumak istediğini belirtti.

Kaynak: DHA