İnternet kafeler, Oyun salonları, Play Station kafeler açılacak mı kapanacak mı? 29 Mart İnternet kafeler ve oyun salonları açılıyor mu?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Vatandaşlar 29 Mart Kabine Toplantısı kararları nelerdir merak ediyor. Peki internet kafeler açılacak mı? Oyun salonları açılıyor mu? 29 Mart PS kafeler açılacak mı? Detaylar haberimizde.

İnternet kafeler, Oyun salonları, Play Station kafeler açılacak mı? 29 Mart İnternet kafeler açılıyor mu? 29 Mart Kabine Toplantısı kararlarına göre halı sahalar açılıyor mu? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak? Sokağa çıkma yasağı 3 büyük ilde bitiyor mu? Kısıtlamalar kalkacak mı?

İNTERNET KAFELER, OYUN SALONLARI VE PS KAFELER AÇILACAK MI?

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan 17 ilde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

RESTORAN, KAFE, YÜZME HAVUZU, HALI SAHALAR AÇILACAK MI?

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Ancak bu işyerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

HAFTA SONU KISITLAMASINDAKİ YASAKLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi."