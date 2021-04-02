İnternet kafeler ne zaman açılacak? Nisan'da internet kafeler açılacak mı?

İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler açılacak mı? Erdoğan tarafından ikinci normalleşmeye ilişkin yeni kararlar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler eğlence mekanlarının açılacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, (1 Mart) İnternet kafeler ne zaman açılacak?

İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler açılacak mı? İkinci normalleşme dönemine ilişkin yeni kararlar belli oldu. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından eğlence mekanlarının açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, internet kafeler açılacak mı? (29 Mart) İnternet kafeler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

NİSAN'DA İNTERNET KAFELER AÇILACAK MI?

Başkan Erdoğan, halı sahaların düşük ve orta riskli illerde 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstereceğini açıkladı.

İşte genelgede yer alan detaylar;

İNTERNET KAFE/SALONU GENELGEYE TABİ MİDİR?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu iş yerleri kapalı kalmaya devam edecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE

İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.

İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, eğlence mekanları bar ve gece kulüpleri hakkında açıklama yapmadı. Kısıtlamalarda en son esnetmenin bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.

29 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak. Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. Yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:30 - 20:30 arasında kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor. Koronavirüs vaka ve ağır hasta sayılarındaki artışın değerlendirileceği toplantıda, risk haritasının da güncellenmesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE VAKA SAYILARI ALARM VERİYOR

Türkiye haritası hızla kırmızıya dönerken, Karadeniz illerinde uzun süredir sayılarda gerileme görülmüyor. Bu durumun nedenlerinden birinin de aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü çok sayıda kişinin hastalığa yakalanması olduğu belirtiliyor. Samsun, 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yeniden en yüksek vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova izliyor.

ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATILABİLİR

Karadeniz'deki iller gibi gerileme sağlanamayan merkezlerde tamamen kapatmanın gündeme gelebilir. İl giriş çıkışlarının da kapatılması da gündemde. İllerin hangi renkte olduğuna bakılmadan düğün, taziye, parklar gibi toplu buluşma alanlarında ilin rengine bakılmaksızın pozitif test sayılarının oranı, yoğun bakımların ve sağlık altyapısının durumu gibi kriterlere göre kısıtlama kararları alınabilecek.

RAMAZAN AYINA ÖZEL DÜZENLEMELER MASADA

İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, nisan ayında başlayacak Ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapatma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Camilerde topluca kılınacak teravih namazları ve 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı gibi konularda da kısıtlamalar söz konusu olabilir.

CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNDEMDE

Gevşeme kararıyla birlikte kaldırılan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağına geri dönülmesi de gündemde. Harita güncellenirse kafe ve restoranlar da kapanabilir.

AŞILARIN DAĞITIMI DA ELE ALINACAK



Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.